گسترش تهدیدات بمب‌گذاری به رسانه‌های اروپا و تخلیه ساختمان‌ها پس از ارسال ایمیل‌های جعلی. بررسی اقدامات پلیس، موضع مقامات و پیامدهای امنیتی این حملات سایبری.

دامنه تهدیدهای بمب‌گذاری در قاره اروپا روز جمعه پانزدهم آبان به اهداف تازه‌ای گسترش یافت و پس از ارسال ایمیل‌های حاوی تهدید بمب‌گذاری به تحریریه چند رسانه، کارکنان این رسانه‌ها تخلیه شدند. تهدیدهای بمب‌گذاری با هشدار زمان در حال سپری‌شدن است، روز جمعه برای شبکه‌های تلویزیونی در سراسر اروپا ارسال شد و به تخلیه ساختمان‌ها و توقف پخش برنامه‌های برخی از این شبکه‌ها انجامید.

جزئیات حمله سایبری و پاسخ سازمان‌ها

شبکه رادیو و تلویزیون ملی ایرلند، شبکه اسکای بریتانیا، شبکه خصوصی نووا در بلغارستان و چند رسانه دیگر اعلام کردند که پیام‌های تهدیدآمیز دریافت کرده‌اند. بااین‌حال، در هیچ‌یک از ساختمان‌های هدف این تهدیدها بمبی پیدا نشد. پخش برنامه‌های شبکه رادیو و تلویزیون ملی ایرلند با موسیقی و پیام‌های از پیش ضبط‌شده جایگزین شد و پخش برخی برنامه‌ها تا سه ساعت متوقف ماند.

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این هشدارها پس از موجی از تهدیدهای دروغین بمب‌گذاری مطرح شده‌اند که در روزهای اخیر پروازهای مسافربری را از صربستان تا فنلاند، اسپانیا و دیگر کشورهای اروپایی مختل کرده‌اند. این تهدیدها موجب تغییر مسیر پروازها، فرودهای اضطراری و بازرسی‌های امنیتی شده‌اند، هرچند تاکنون هیچ ماده منفجره‌ای کشف نشده است.

محتوای تهدیدات و هویت مدعیان

در یکی از ایمیل‌هایی که روز جمعه به شبکه‌های نووا و آر‌تی‌ای ارسال شد، آمده بود: می‌خواهیم تمام جهان درباره ما بداند. به همین دلیل، یکی از عوامل ما یک وسیله انفجاری در ساختمان شما کار گذاشته است. در ادامه این پیام نوشته شده بود: این وسیله تا چهل و پنج دقیقه دیگر منفجر خواهد شد. زمان در حال سپری‌شدن است. ایمیل‌های ارسال‌شده به شبکه‌های رادیو و تلویزیون ایرلند و نووا با نام میخائیل آندروپوف امضا شده بودند.

نویسنده این پیام‌ها مدعی شده بود که یکی از رهبران گروهی است که مسئول تهدیدهای دروغین علیه هواپیماها در هفته جاری بوده است. در ادامه پیام آمده بود: اما این تنها آغاز کار است. آنچه این هفته اتفاق افتاد، فقط بخش کوچکی از چیزهایی است که در آینده نزدیک در انتظار اروپا خواهد بود. نام خانوادگی نویسنده ادعایی پیام‌ها با نام یوری آندروپوف، دبیرکل پیشین حزب کمونیست اتحاد جماهیر شوروی، یکسان است.

عنوان ایمیل‌ها، پیامی به غرب، نیز یادآور عنوان کتاب زندگی‌نامه آندروپوف با نام چالشی جدید برای غرب است. برخی از پیام‌ها از طریق ایمیل‌هایی ارسال شده‌اند که با نام مبارزان دولتِ مردان امضا شده‌اند؛ نامی که با یک گروه رادیکال زن‌ستیز در روسیه مطابقت دارد. بااین‌حال، خبرگزاری فرانسه تأکید کرده که هنوز هیچ ارتباطی میان این گروه و پیام‌های تهدیدآمیز تأیید نشده است.

واکنش پلیس و پیامدهای اجرایی

پلیس پس از دریافت تهدید بمب‌گذاری به تحریریه شبکه نووا در صوفیه مراجعه کرد. ساختمان تخلیه و بازرسی شد و پس از تأیید ایمن بودن آن، کارکنان به محل کار خود بازگشتند. به گفته مسئولان این شبکه، پخش برنامه‌های نووا در جریان این عملیات متوقف نشد. کارکنان شبکه رادیو و تلویزیون ایرلند نیز پس از آنکه پلیس بازرسی ساختمان‌های مجموعه این شبکه را که بیش از سه ساعت طول کشید به پایان رساند، به محل کار خود بازگشتند.

میشل مارتین، نخست‌وزیر ایرلند، اعلام کرد نهادهای امنیتی اروپا هنوز مشخص نکرده‌اند که تهدیدهای علیه پروازها و سازمان‌های رسانه‌ای کار افراد مستقل است یا بخشی از یک حمله هماهنگ. با این حال دولت ایرلند اعلام کرد تهدیدهای دروغین بمب‌گذاری که برای رسانه‌های این کشور ارسال شده‌اند، احتمالااً بخشی از یک کارزار هماهنگ برای ایجاد اختلال هستند.

وضعیت امنیتی و آینده تحولات

این تحولات در حالی رخ می‌دهد که ایرلند خود را برای میزبانی نشست‌های مهم اتحادیه اروپا در دوبلین در هفته آینده آماده می‌کند. یک مقام ارشد نظامی ناتو نیز اعلام کرد که این پیمان همچنان وضعیت را زیر نظر دارد و از نزدیک با کشورهای عضو همکاری می‌کند. این مقام افزود برخی کشورهای عضو ناتو در واکنش به تهدیدهای احتمالی، جنگنده‌های خود را به پرواز درآورده‌اند.

این حوادث همچنین در شرایطی رخ می‌دهد که نگرانی‌ها درباره کلاهبرداری‌های اینترنتی و حملات سایبری در هفته‌های اخیر، از جمله حملات به فروشگاه‌های زنجیره‌ای، افزایش یافته است. امنیت عمومی و اعتماد رسانه‌ای با این اقدامات هماهنگ چالش جدی روبرو شده است و نهادهای نظارتی در سراسر قاره در حال بررسی دقیق الگوهای ارتباطی هستند.