انتشار بیانیه‌ای منسوب به مجتبی خامنه‌ای دستور پاسخ بدون محدودیت جغرافیایی را به تهدیدات آمریکا و اسرائیل داد که نشان از تغییر سیاست موشکی ایران به سمت اروپاست.

ایران و ایالات متحده آمریکا در هفته‌های گذشته علی‌رغم تلاش‌های دیپلماتیک، بارها همدیگر را تهدید کرده‌اند و احتمال تشدید درگیری‌های نظامی پس از انتخابات میان‌دوره‌ای کنگره آمریکا همچنان مطرح است. رسانه‌های ایران در روز نهم آبان با انتشار متنی منسوب به مجتبی خامنه‌ای ، رهبر جمهوری اسلامی، نوشتند که او به فرماندهان ارشد نیروهای مسلح دستور داده است به هرگونه تهدید احتمالی "فوری، اثرگذار و بدون محدودیت جغرافیایی" پاسخ دهند. این بخش از دستور منتسب به مجتبی خامنه‌ای ، گمانه‌زنی‌هایی را درباره منظور او از نبود محدودیت جغرافیایی و توانایی نظامی جمهوری اسلامی برای عملی کردن چنین تهدیدی در ایران برانگیخته است.

تاریخچه تنش‌ها و حمله نهم اسفند

پس از آغاز حملات آمریکا و اسرائیل به ایران در نهم اسفند ۱۴۰۴، تهران در واکنش، مراکز نظامی و غیرنظامی در کشورهای عربی حاشیه خلیج فارس را هدف قرار داد و تأکید کرد که هدف حملاتش منافع آمریکا در منطقه است. به گفته تحلیلگران، جمهوری اسلامی امیدوار بود با گسترش دامنه جنگ به کشورهای منطقه و حمله به خاک متحدان آمریکا، واشینگتن را برای توقف حملات تحت فشار قرار دهد. اکنون برخی در تهران می‌گویند اگر جنگ بار دیگر شعله‌ور شود، چنانکه دونالد ترامپ تهدید کرده است، دامنه درگیری‌ها می‌تواند از منطقه فراتر برود.

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هشدار منوچهر متکی درباره گسترش جنگ به اروپا

منوچهر متکی، نماینده محافظه‌کار مجلس و وزیر خارجه پیشین ایران، گفته است جنگ بعدی "جنگی منطقه‌ای نخواهد بود". او پس از انتشار بیانیه منتسب به مجتبی خامنه‌ای، در گفت‌وگو با تلویزیون دولتی ایران، با اشاره به توان موشکی جمهوری اسلامی هشدار داد که در صورت حمله به ایران، دامنه جنگ "به اروپا خواهد رسید". علی قلهکی، تحلیلگر نزدیک به جریان محافظه‌کار، نیز دیدگاه مشابهی مطرح کرد و در شبکه اجتماعی ایکس نوشت که تهدید به گسترش اهداف ایران به خارج از منطقه، احتمالا به معنای قرار گرفتن اروپا در تیررس جمهوری اسلامی است.

تحلیل هدف‌های نظامی و تغییر سیاست موشکی

قلهکی به کشورهایی مانند بریتانیا، ایتالیا، یونان و آلمان اشاره کرد که میزبان نیروهای نظامی آمریکا هستند و بخشی از شبکه جهانی استقرار نیروها و پشتیبانی لجستیکی ارتش این کشور به شمار می‌روند. رسانه‌های ایران نیز بیانیه اخیر را نشانه‌ای از احتمال تغییر سیاست تهران درباره برد موشک‌هایش تفسیر کرده‌اند. جمهوری اسلامی سال‌هاست اعلام می‌کند که برد موشک‌های خود را به دو هزار کیلومتر محدود کرده است. علی خامنه‌ای، رهبر پیشین جمهوری اسلامی، گفته بود که شخصا این محدودیت را با وجود مخالفت برخی فرماندهان نظامی تعیین کرده است. اکنون برخی رسانه‌ها احتمال می‌دهند که مجتبی خامنه‌ای، که از زمان حملات نهم اسفند و کشته شدن پدرش تاکنون در انظار عمومی ظاهر نشده است، قصد دارد این محدودیت را بردارد.

تفسیرهای خبرگزاری‌ها و اندیشکده‌های بین‌المللی

خبرگزاری نیمه‌رسمی ایسنا در تفسیر بیانیه اخیر نوشت که این اظهارات می‌تواند نشانه بازتعریف محدوده جغرافیایی حملات نیروهای مسلح و تغییر ملاحظات راهبردی حاکم بر سیاست موشکی ایران باشد. باشگاه خبرنگاران جوان، وابسته به سازمان صداوسیمای جمهوری اسلامی، از این هم فراتر رفت و مدعی شد که فهرست اهداف نظامی ایران به‌روزرسانی شده و دامنه بازدارندگی جمهوری اسلامی اکنون به "فراتر از منطقه" گسترش یافته است. این رسانه با اشاره به اینکه آمریکا دست‌کم ۱۲۸ پایگاه و تأسیسات نظامی در ۵۱ کشور، از خاورمیانه تا اروپا، آفریقا و شرق آسیا دارد، نوشت که "پایگاه‌های متجاوزان در هر نقطه از جهان" اکنون در فهرست اهداف نیروهای مسلح ایران قرار گرفته‌اند. دنی سیترینوویچ، پژوهشگر غیرمقیم اندیشکده شورای آتلانتیک، معتقد است تهران خود را برای پاسخ قاطع به حمله احتمالی آمریکا و اسرائیل آماده می‌کند و اگر دور تازه‌ای از جنگ آغاز شود، ممکن است بسیار گسترده‌تر، طولانی‌تر و فرسایشی‌تر از چیزی باشد که واشینگتن انتظار دارد.

بررسی فنی توان موشکی و گزینه‌های موجود

با این حال، همه ناظران معتقد نیستند که این تهدیدها لزوما به معنای تغییر سیاست موشکی جمهوری اسلامی است. روزنامه اصلاح‌طلب اعتماد هشدار داده است که درخواست برای ساخت موشک‌های دوربردتر، برخورداری از توانایی فنی ساخت آن‌ها و تصمیم رسمی برای تغییر سیاست موشکی، سه موضوع متفاوت هستند. جرمی بینی، تحلیلگر مسائل دفاعی خاورمیانه در شرکت اطلاعاتی بین‌المللی جینز، برداشت دیگری از عبارت "بدون محدودیت جغرافیایی" دارد و احتمال می‌دهد ایران در حال حاضر با یک یا چند کشور عربی حاشیه خلیج فارس توافق کرده باشد که خاک آن‌ها را هدف قرار ندهد و منظور از تهدید اخیر، احتمال کنار گذاشتن چنین محدودیتی باشد. او معتقد است ایران "مدتی است" توانایی افزایش برد موشک‌های خود به بیش از دو هزار کیلومتر را دارد، زیرا با کاهش وزن کلاهک جنگی می‌توان برد موشک را افزایش داد. محتمل‌ترین گزینه برای چنین تغییری موشک خرمشهر است که در سال ۲۰۱۷ رونمایی شد و به تعبیر بینی، "قدرتمندترین موشک" ایران به شمار می‌رود. او در پاسخ کتبی به پرسش‌های رادیو اروپای آزاد/رادیو آزادی توضیح داد که برآورد می‌شود برد موشک خرمشهر در صورت استفاده از یک بخش بازگشتی به جو با وزن ۷۵۰ کیلوگرم، به سه هزار کیلومتر برسد.