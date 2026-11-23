بیش از ۴۵۰ مدرسه در آلمان و ۱۰ منطقه در دانمارک هدف تهدیدهای اینترنتی قرار گرفتند. پلیس آلمان این اقدام را جدی ندانست اما اقدامات احتیاطی صورت گرفت. بررسی‌های امنیتی در جریان است.

پلیس فرایبورگ در یک گزارش رسمی اعلام کرد که صبح دوشنبه ۲آذر۱۴۰۵، موج وسیعی از ایمیل‌های حاوی تهدید بمب‌گذاری به صدها مدرسه در سراسر آلمان ارسال شد. این حمله سایبری و امنیتی گسترده، منجر به ایجاد ناامنی در سیستم آموزشی این کشور شد و مقامات امنیتی را وا داشت تا وضعیت را به سرعت ارزیابی کنند.

جزئیات ایمیل‌های تهدیدآمیز و محتوای آن

طبق گزارش‌های منتشر شده از سوی پلیس فرایبورگ، عنوان این ایمیل‌های مخرب با عبارت "مرگ در انتظارت است" مشخص شده بود. فرستنده در متن این پیام‌ها خواستار کناره‌گیری دولت آلمان و اجرای شریعت شده بود. پلیس تأیید کرد که متن تمامی ایمیل‌های ارسالی به مدارس کاملاً یکسان بود و این همسانی نشان‌دهنده یک عملیات برنامه‌ریزی شده از سمت یک منبع واحد است. در حال حاضر تحقیقات گسترده‌ای برای شناسایی فرستنده این پیام‌ها در جریان است.

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واکنش پلیس ایالت تورینگن و تصمیمات امنیتی

پلیس ایالت تورینگن در ارزیابی اولیه خود اعلام کرد که تهدیدات دریافتی را در سطح بالا جدی نمی‌داند. بر این اساس، مقامات امنیتی به مدیران مدارس توصیه کردند که اقدام به تخلیه ساختمان‌های آموزشی نکنند. با وجود این توصیه رسمی، برخی مدارس در صبح دوشنبه به دلایل احتیاطی دانش‌آموزان را به خانه فرستادند. نیروهای گشتی پلیس نیز برای کنترل وضعیت و اطمینان از امنیت جانی، به محل تعدادی از مدارس اعزام شدند.

گزارش‌های منطقه‌ای از شلسویگ‌هولشتاین تا دویسبورگ

روزنامه بیلد در گزارش خود اشاره کرد که در ایالت شلسویگ‌هولشتاین، کلاس‌های برخی از مدارس از روی احتیاط تعطیل شد. در چندین مدرسه دیگر، معلمان و دانش‌آموزان برای مدتی ساختمان را ترک کردند. این روزنامه چاپ آلمان همچنین گزارش داده است که در شهرهای دوسلدورف و دویسبورگ نیز تعدادی از مدارس ایمیل‌های تهدیدآمیز دریافت کردند. مقامات مسئول در این شهرها اعلام کردند که تحقیقات اولیه از وجود خطر مشخصی حکایت نداشت.

تأثیرات فرامرزی در دانمارک و ایتالیا

این جریان امنیتی تنها به آلمان محدود نماند. روزنامه بیلد گزارش داده است که صبح روز ۲آذر۱۴۰۵، ده منطقه از دوازده منطقه پلیس دانمارک از دریافت گزارش‌هایی درباره تهدید بمب‌گذاری علیه مدارس خبر داده‌اند. این رویداد تکرار تهدیدات پیشین علیه هزاران مدرسه در ایتالیا بود که سال گذشته منجر به تخلیه بسیاری از آن‌ها شده بود و نشان‌دهنده الگوی مشابهی در حملات سایبری علیه نهادهای آموزشی در اروپاست.