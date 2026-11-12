دونالد ترامپ وعده داد اگر رهبران جمهوری اسلامی تا پایان دوره او در قدرت بمانند، آن را شکست خواهد دانست. وی بر ادامه محاصره دریایی و اقدامات نظامی برای فروپاشی کامل این حکومت تاکید کرد.

دونالد ترامپ در مصاحبه‌ای که ۱۲ نوامبر برابر با ۲۱ آبان منتشر شد، صراحتاً اعلام کرد که اگر رهبران جمهوری اسلامی تا پایان دوره ریاست‌جمهوری او در قدرت باقی بمانند، این وضعیت را به معنای شکست قاطع می‌داند. او در گفت‌وگو با برنامه رادیویی هیو هیویت ، بار دیگر بر عزم خود برای انجام اقدامات نظامی مجدد علیه حکومت ایران تاکید کرد و ابراز داشت که برای به کارگیری این نیروها هیچ تردیدی ندارد.

شرایط شکست حکومت ایران توسط ترامپ

زمانی که هیویت به دستاوردهای ادعایی ترامپ از جمله نابودی برنامه هسته‌ای ایران اشاره کرد، رئیس‌جمهور پیشین آمریکا از این ترتیب‌بندی استقبال کرد و اقدامات دولتش در مرزهای آمریکا را نیز به آن افزود. ترامپ با قاطعیت پاسخ داد که بقای رهبران جمهوری اسلامی پس از خروج او از کاخ سفید، بی‌گمان به معنای شکست است. او همچنین مدعی شد که حکومت ایران هم‌اکنون در حال فروپاشی کامل است و کنترل آبراه‌های حیاتی را از دست داده است.

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تاکتیک‌های نظامی و وضعیت تنگه هرمز

ترامپ با اشاره به دستور او برای کشتن قاسم سلیمانی در دوره نخست و عملیات‌های دوره دوم، ابراز داشت که اگر اوضاع برخلاف انتظارش پیش برود، دست به اقدامات نظامی خواهد زد و حتی ممکن است همین حالا این کار را انجام دهد. او مدعی شد که درگیری‌ها سه هفته ادامه داشته و در پنج ماه گذشته هیچ سرباز آمریکایی تلف نداده است. همچنین او ادعا کرد که اکنون نفت بیشتری نسبت به پیش از آغاز جنگ خارج می‌شود.

محاصره دریایی و تحولات اقتصادی ایران

رئیس‌جمهور پیشین آمریکا اعلام کرد که نیروهای دریایی، هوایی و پدافند هوایی حکومت ایران از بین رفته و حقوق سربازان آن‌ها پرداخت نمی‌شود. او نرخ تورم در ایران را ۳۰۱ درصد اعلام کرد و افزود که آمریکا تنگه هرمز را کاملاً در کنترل دارد. ترامپ همچنین هشدار داد که اگر عملیات گسترش یابد، موشک‌های ایران که می‌توانند به اروپا برسند، از بین خواهند رفت.

پیشنهادات تحلیلگران برای فروپاشی کامل

تیسن، نویسنده ارشد پیشین سخنرانی‌های جورج دبلیو. بوش، در یادداشت ۱۲ نوامبر خود استدلال کرد که معیار ارزیابی میراث ترامپ، دستیابی به یک پیروزی تاریخی بر حکومت ایران است. او حملات آمریکا را موفقیت‌آمیز دانست اما خواستار نابودی زیرساخت‌های اقتصادی، انرژی و صنایع دفاعی باقی‌مانده شد. تیسن پیشنهاد کرد که پس از این حملات، پایان عملیات عمده رزمی اعلام شود و به تلاش‌های مخفیانه برای تضعیف حکومت ایران کمک شود.

آینده سیاست آمریکا و تأثیرات بلندمدت

تیسن با یادآوری تجربه رونالد ریگان، نوشت که نتیجه سیاست پیشنهادی‌اش ممکن است پس از خروج ترامپ از کاخ سفید مشخص شود. او مخالفت خود را با تدوین راهبرد خروج از ایران تکرار کرد و باور داشت که تغییر حکومت در ایران، ونزوئلا و کوبا می‌تواند ترامپ را در کنار رهبران برجسته تاریخ آمریکا قرار دهد. او خاطرنشان کرد که هنوز برنده‌ای پیدا نشده و تا وقتی این اتفاق نیفتد، وضعیت ملتهب و آتش زیر خاکستر ادامه خواهد داشت.