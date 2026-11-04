دونالد ترامپ با انتشار تصویر کلاه "آقای وتو" تهدید کرد در صورت کنترل کنگره توسط دموکرات‌ها، از اختیارات اجرایی و حکم دیوان عالی برای مقابله استفاده می‌کند.

دونالد ترامپ ، رئیس‌جمهور ایالات متحده آمریکا، بلافاصله پس از نتایج انتخابات میان‌دوره‌ای که در آن دموکرات‌ها سهمیه خود را در رقابت برای کنترل کنگره افزایش دادند، واکنشی تند نشان داد. او در شبکه اجتماعی تروث‌سوشال تصویری از خود را با کلاهی مشهور به عبارت "VETO" منتشر کرد. این اقدام نمادین، اشاره مستقیمی به تهدیدات قبلی او درباره استفاده گسترده و غیرمنتظره از حق وتوی ریاست‌جمهوری در برابر مصوبات احتمالی دموکرات‌ها در کنگره بود.

تبلیغ قدرت وتو به عنوان ابزار اصلی مقابله

عبارت "Mr. Veto" یا "آقای وتو" لقبی است که ترامپ پیش‌تر برای توصیف رویکرد سخت‌گیرانه خود در مواجهه با کنگره تحت کنترل دموکرات‌ها به کار برده بود. او در یک گفت‌وگوی تلفنی اختصاصی با شبکه سی‌بی‌اس، پیش از پایان رأی‌گیری انتخابات میان‌دوره‌ای، در پاسخ به پرسشی درباره احتمال پیروزی دموکرات‌ها در کنگره گفته بود: "من قدرت نهایی را دارم؛ اسمش وتو است." این اظهارنظر نشان‌دهنده استراتژی واضح کاخ سفید برای جلوگیری از تصویب قوانینی است که با سیاست‌های اجرایی دونالد ترامپ در تضاد باشد و نشان می‌دهد رئیس‌جمهور قصد ندارد در برابر برنامه‌های قانون‌گذاری مخالفان به‌آسانی عقب‌نشینی کند.

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ترامپ در این مصاحبه تأکید کرده بود که در صورت تصویب طرح‌های دموکرات‌ها، از حق وتوی خود برای جلوگیری از تبدیل آن‌ها به قانون استفاده خواهد کرد. او همچنین گفته بود که پس از چند ماه وتوی مکرر مصوبات، دموکرات‌ها ناچار خواهند شد برای رسیدن به توافق با کاخ سفید وارد مذاکره شوند. رئیس‌جمهور آمریکا پیش‌تر نیز در گفت‌وگو با میراندا دیواین، خبرنگار نیویورک‌پست، صریح‌تر به این موضوع اشاره کرده و گفته بود: "اگر پیروز نشویم، همه‌چیز را وتو می‌کنم. مدام وتو خواهم کرد. اجازه نمی‌دهم آن‌ها همه‌چیز را خراب کنند." این موضع‌گیری‌ها نشان می‌دهد تقابل میان قوه مجریه و کنگره در دو سال پایانی ریاست‌جمهوری ترامپ احتمالاً تشدید خواهد شد.

اتکا به حکم دیوان عالی و پرونده اسلاتر برای افزایش اختیارات

فراتر از حق وتو، دونالد ترامپ در این مصاحبه تلفنی با سی‌بی‌اس نیوز به ابزاری حقوقی قدرتمندتر نیز اشاره کرد. وی خاطرنشان کرد که تصمیم‌های اخیر دیوان عالی، اختیارات گسترده‌ای در قوه مجریه در اختیار او و دولتش قرار داده است؛ حتی اگر کنگره تلاش کند مانع او شود. ترامپ در این مصاحبه به پرونده "ترامپ علیه اسلاتر" اشاره کرد. این رایی بود که دیوان عالی اوایل امسال صادر کرد و به او اجازه داد "ربکا اسلاتر" عضو کمیسیون تجارت فدرال، را برکنار کند. وی گفت این رای با نتیجه ۶ به ۳ به او امکان می‌دهد، فارغ از اینکه چه کسی اکثریت مجلس نمایندگان و سنا را در اختیار دارد، کنترل گسترده‌ای بر بسیاری از نهادها، هیئت‌ها و کمیسیون‌های فدرال اعمال کند.

رئیس‌جمهور آمریکا تصریح کرد: "ما در پرونده اسلاتر پیروز شدیم و این پرونده اختیارات عظیمی به رئیس‌جمهور می‌دهد که پیش از این هرگز نداشته است." او افزود که قصد دارد سال آینده با اتکا به این حکم، دستور کار خود را در حوزه‌های مختلف فدرال پیش ببرد و آن را مبنایی برای اقدامات اجرایی آتی خود قرار دهد. این تفسیر از اختیارات اجرایی، می‌تواند تعادل سنتی بین قوا را دستخوش تغییرات جدی کرده و قدرت کنگره را در نظارت بر نهادهای مستقل کاهش دهد. ترامپ همچنین معتقد است که قدرت وتوی او در نهایت می‌تواند دموکرات‌ها را وادار کند در صورت کسب کرسی‌های بیشتر، برای دستیابی به توافق‌های دوحزبی با او مذاکره کنند.

تفسیر قانونی وتو و آینده تقابل سیاسی در واشنگتن

بر اساس قانون اساسی آمریکا، رئیس‌جمهور می‌تواند مصوبات کنگره را وتو کند، اما این اختیار مطلق نیست. کنگره در صورتی می‌تواند وتوی رئیس‌جمهور را بی‌اثر کند که دو سوم اعضای هر دو مجلس نمایندگان و سنا به تصویب دوباره طرح رأی دهند. با این حال، دستیابی به چنین اقلیتی دو سوم در شرایط فعلی سیاسی آمریکا دشوار به نظر می‌رسد. کلاه "آقای وتو" را می‌توان نمادی از موضع اعلام‌شده ترامپ در برابر کنگره تحت کنترل مخالفان دانست. این نماد نشان می‌دهد که کاخ سفید قصد دارد با ایجاد بن‌بست‌های قانونی، دموکرات‌ها را به مذاکره مجبور کند.

ترامپ درباره انتخابات میان‌دوره‌ای گفت معتقد است در هفته‌های اخیر هرکاری از دستش برمی‌آمده برای کمک به جمهوری‌خواهان در سراسر کشور انجام داده است. وی افزود تلاش‌هایش کمک کرده انتخابات از احتمال وقوع موجی به سود دموکرات‌ها به رقابتی‌تر شدن تغییر مسیر دهد. با این حال، نتیجه نهایی نشان‌دهنده توانمندسازی دموکرات‌ها در مبارزه با سیاست‌های جمهوری‌خواهان است. ترامپ روز سه‌شنبه در پاسخ به پرسشی درباره شانس حزب جمهوری‌خواه در این مصاحبه تلفنی همچنان خوش‌بین بود. او گفت فارغ از نتیجه انتخابات و ترکیب کنگره در سال آینده، به توانایی خود برای پیشبرد دستور کارش در دو سال آینده اطمینان دارد. این رویدادها زمینه‌ساز تنش‌های قانونی و سیاسی جدیدی بین کاخ سفید و کنگره خواهد شد که می‌تواند عملکرد دولت آمریکا را در سال‌های آتی تحت تأثیر قرار دهد.