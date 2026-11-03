تهدیدات بمب‌گذاری جعلی در پروازهای اروپایی شامل رایان‌ایر، ویز‌ایر و ال‌او‌تی باعث توقف و بازرسی هواپیماها در لندن، منچستر و بلگراد شد. بازرسی‌ها نتایجی مثبت نداشت.

تهدیدات پنهان و جعلی بمب‌گذاری در چندین پرواز تجاری که از پایتخت‌ها و شهرهای بزرگ اروپا به مقاصد مختلف حرکت می‌کردند، منجر به اختلالات گسترده در ترافیک هوایی قاره اروپا شد. این رویدادها شامل فرود اضطراری یا تغییر مسیر برای ده‌ها هواپیمای مسافربری بود که به دنبال دریافت هشدارهای امنیتی مجبور به بررسی‌های دقیق توسط مقامات شدند.

جزئیات فنی تهدیدات در پروازهای اصلی

شرکت هواپیمایی رایان‌ایر در روز سه‌شنبه اعلام کرد که دو پرواز این شرکت از مبدا دوبلین و لیسبون پس از دریافت تهدیدهای بمب‌گذاری مورد بازرسی دقیق قرار گرفتند. طبق گزارش وزارت حمل و نقل بلغارستان، پرواز مربوط به دوبلین دارای هجدهصد و پنجاه و پنج مسافر بود که هیچ ماده منفجره‌ای در آن یافت نشد. همزمان یک پرواز ویز‌ایر از برگامو واقع در ایتالیا به مقصد صوفیه با هجصد و هفتاد و شش مسافر نیز با تهدید مشابهی مواجه شد و به سلامت به زمین نشست.

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در بخش دیگری از این اختلالات، صبح روز سه‌شنبه یک پرواز شرکت ال‌او‌تی از فرودگاه هیترو لندن که در ابتدا به مقصد فرودگاه شوپن ورشو در حرکت بود، با تهدید بمب‌گذاری مواجه شد. این هواپیمای حامل هجصد و هفتاد و یک مسافر مجبور به تغییر مسیر و فرود در فرودگاه ورشو-مودلین شد. فرودگاه مودلین هنگام بازرسی هواپیما برای مدت کوتاهی بسته شد، اما پس از عدم کشف هرگونه ماده منفجره، به سرعت بازگشایی گردید.

واکنش مقامات امنیتی و فرودگاه‌های مختلف

یک پرواز اسکاندیناوی اس‌ای‌اس از کپنهاگ به ورشو نیز در روز سه‌شنبه مورد تهدید بمب‌گذاری قرار گرفت. این پرواز طبق برنامه در فرودگاه شوپن فرود آمد و مقامات اعلام کردند که هیچ ماده خطرناکی پیدا نشده است. این اتفاق در کنار موارد دیگر نشان‌دهنده یک الگوی هماهنگ یا مشابه از تهدیدات سایبری یا تلفنی علیه خطوط هوایی فعال در منطقه بوده است که تمرکز اصلی آن بر پروازهای ورودی به لهستان و بلغارستان بوده است.

مورد دیگر از تهدید به بمب‌گذاری در یک پرواز رایان‌ایر اتفاق افتاد. این پرواز حامل صد و چهارده مسافر بود و از منچستر پرواز کرده بود که مجبور شد در مورسیا در جنوب اسپانیا فرود بیاید. این تهدید باعث شد تا بخش‌هایی از این فرودگاه در جنوب شرقی اسپانیا در روز سه‌شنبه تعطیل شوند تا تیم‌های امنیتی بتوانند صحنه را بررسی کنند.

مقامات اسپانیایی تأکید کردند که این تهدید جعلی بوده و فرودگاه پس از اینکه مقامات هیچ ماده منفجره‌ای در هواپیما پیدا نکردند، فعالیت عادی خود را از سر گرفت. این رویداد نشان می‌دهد که علی‌رغم استرس ایجاد شده برای مسافران و کارکنان فرودگاه، پروتکل‌های ایمنی به درستی اجرا شده و خطر واقعی ایجاب نکرده است.

تأثیرات عملیاتی و نتیجه نهایی بازرسی‌ها

یک فروند هواپیمای مسافربری که از سرزمین‌های اشغالی عازم بلغارستان بود، پس از دریافت تهدید بمب‌گذاری از طریق یک پیام ایمیلی، در فرودگاه صوفیه فرود آمد. خبرگزاری دولتی بلغارستان به نقل از لیوبومیر نیکولوف، دبیرکل وزارت کشور این کشور، اعلام کرد که یگان‌های مبارزه با تروریسم مسئولیت بررسی هواپیمای فوق را بر عهده گرفته‌اند.

بر اساس گزارش‌ها، این هواپیمای مسافربری پس از دریافت پیام الکترونیکی حاوی تهدید به بمب‌گذاری، در فرودگاه بین‌المللی صوفیه به زمین نشست و مقام‌های امنیتی بلغارستان اقدامات احتیاطی و بازرسی‌های لازم را برای بررسی احتمال وجود مواد منفجره در آن آغاز کردند. بررسی‌های انجام شده نشان داد که این تهدیدات نیز فاقد پایه و اساس واقعی بوده و منجر به ایجاد اختلال در برنامه پروازی نمی‌شود.

نتیجه کلی این رویدادهای متعدد نشان می‌دهد که اگرچه تهدیدات باعث توقف موقت عملیات در چندین فرودگاه مهم از جمله هیترو، شوپن و فرودگاه‌های صوفیه و مورسیا شدند، اما هیچ‌کدام منجر به یافتن مواد خطرناک یا ایجاد خسارت جانی نشده است. این اتفاق‌ها بیشتر نشان‌دهنده تلاش برای ایجاد هرج و مرج و اختلال در سیستم‌های حمل و نقل اروپایی است تا یک تهدید واقعی امنیتی.