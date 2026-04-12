تهدیدات اخیر دونالد ترامپ علیه ایران و واکنش دموکرات‌ها، بحث‌های گسترده‌ای را در مورد سیاست خارجی آمریکا و رویکرد این کشور در قبال خاورمیانه به دنبال داشته است. این تحولات، نشان‌دهنده یک تغییر نگرش اساسی در درون حزب دموکرات و تلاش برای بازنگری در سیاست‌های خارجی و تمرکز بیشتر بر راه‌حل‌های دیپلماتیک و اقتصادی است.

بیش از یک سال از دوران ریاست‌جمهوری دوم دونالد ترامپ می‌گذرد و بسیاری معتقدند که او دیگر نمی‌تواند جهان را شگفت‌زده کند. اما در صبح سه‌شنبه (۷ آوریل)، ترامپ با تهدید آخرالزمانی خود در تروث سوشال مبنی بر نابودی «تمامی یک تمدن» در ایران ، کشوری با بیش از ۹۰ میلیون نفر جمعیت، بار دیگر همگان را شوکه کرد. این اقدام بلافاصله با واکنش تند دموکرات‌ها مواجه شد، که خواستار برکناری ترامپ از مقام خود شدند.

این حادثه، علاوه بر ایجاد تنش‌های سیاسی، باعث طرح سوالات جدی در مورد نحوه تعامل ایالات متحده با جهان و به ویژه خاورمیانه شد. این تحولات در حالی رخ می‌دهد که دموکرات‌ها پس از شکست در انتخابات ۲۰۲۴ در برابر ترامپ، با چالش بازپس‌گیری هویت «ضد جنگ» خود مواجه هستند. بسیاری از چهره‌های برجسته جریان ترقی‌خواه از دموکرات‌ها خواسته‌اند تا موضع خود را در قبال جنگ و مداخله نظامی روشن کنند. نوید شاه، مدیر سیاسی گروه مدافع بازنشسته ترقی‌خواه «دفاع مشترک»، تاکید می‌کند که رای‌دهندگان، به‌ویژه جوانان و خانواده‌های کارگر، از «جنگ‌های بی‌پایان» خسته شده‌اند. این در حالی است که ترامپ، با رویکرد جدید خود، فصل تازه‌ای از درگیری‌ها را در خاورمیانه گشوده و این امر فرصتی نادر برای تغییر سیاست خارجی آمریکا را فراهم کرده است. مت داس، معاون اجرایی مرکز سیاست بین‌الملل و دستیار سابق سیاست خارجی برنی سندرز، معتقد است که درگیری کنونی «رای بخش زیادی از حزب دموکرات را روشن کرده است که آنها در مورد سیاست خارجی درست می‌گویند». او رویکرد فعلی جمهوری‌خواهان در سیاست خارجی را محکوم می‌کند و خواستار جدایی از نظامی‌گری و کاهش بودجه دفاعی است، با تاکید بر سرمایه‌گذاری در داخل کشور. این موضع‌گیری‌ها نشان‌دهنده یک تغییر نگرش اساسی در درون حزب دموکرات است، که به دنبال بازنگری در سیاست‌های خارجی خود و تمرکز بیشتر بر راه‌حل‌های دیپلماتیک و اقتصادی است.\با وجود عقب‌نشینی ترامپ از تهدیدات تند خود، دموکرات‌های کنگره همچنان تحت فشار هستند تا از ابزارهای محدود خود برای مهار رفتارهای او استفاده کنند. تلاش‌ها برای استیضاح ترامپ با توجه به کنترل جمهوری‌خواهان بر کنگره، با شکست مواجه خواهد شد. با این حال، دموکرات‌ها بر بازپس‌گیری اختیارات اعلان جنگ کنگره و پیروزی در انتخابات میان‌دوره‌ای نوامبر تمرکز دارند. رهبران دموکرات اعلام کرده‌اند که به ارائه قطعنامه‌های اختیارات جنگی در مورد جنگ ایران ادامه خواهند داد و خواستار جلسات توجیهی بیشتر کنگره در مورد این مسئله و همچنین توجیه درخواست دولت برای تخصیص صدها میلیارد دلار بودجه دفاعی جدید شده‌اند. چاک شومر، رهبر اقلیت سنا، تاکید می‌کند که کنگره باید اقتدار خود را بازپس گیرد و هیچ رئیس‌جمهوری، صرف‌نظر از وابستگی حزبی، نباید به تنهایی کشور را وارد جنگ کند. نظرسنجی‌های افکار عمومی نشان می‌دهد که آمریکایی‌ها به طور گسترده با این جنگ مخالف هستند و نگرانی‌های عمیقی نسبت به توانایی ترامپ در تصمیم‌گیری‌های درست در مورد ایران و افزایش قیمت بنزین دارند. این مخالفت‌ها و نگرانی‌ها، بر پیچیدگی‌های موضوع می‌افزاید و نشان‌دهنده شکاف عمیقی در جامعه آمریکا در مورد مسائل سیاست خارجی است.\جنگ احتمالی با ایران، سوالات بیشتری را در مورد رابطه ایالات متحده با اسرائیل ایجاد کرده است. محبوبیت اسرائیل در میان آمریکایی‌ها، به‌ویژه جوانان، کاهش یافته و این امر، بر سیاست‌گذاری‌های آینده آمریکا در خاورمیانه تأثیرگذار خواهد بود. جنبش ترقی‌خواه «موو آن» کمپینی را با عنوان «جنگ‌طلبان را متوقف کنید» راه‌اندازی کرده که نامزدهایی را هدف قرار می‌دهد که روابط مالی با پیمانکاران دفاعی و کمیته‌های طرفدار اسرائیل دارند. این کمپین‌ها و تحولات، چالش‌های پیش روی نامزدهای دموکرات در انتخابات ۲۰۲۸ را افزایش داده است. توماس رایت، محقق ارشد مؤسسه بروکینگز، معتقد است که ترامپ با اعمال قدرت نظامی در خارج از کشور، راه‌اندازی جنگ تجاری جهانی، کنار گذاشتن متحدان دیرینه و ایجاد روابط جدید با رهبران اقتدارگرا، جهان را تغییر داده است. این اقدامات باعث سرگردانی و سرخوردگی بسیاری از آمریکایی‌ها، به‌ویژه حامیان ترامپ که به وعده او برای عدم شروع جنگ‌های جدید اعتقاد داشتند، شده است. وس مور، فرماندار مریلند، با اشاره به توانایی‌های نظامی ارتش ایالات متحده، بر این نکته تأکید می‌کند که مهم‌ترین سوال این است که آیا باید از این توانایی‌ها استفاده کرد یا خیر. این بحث‌ها و مناقشات، نشان‌دهنده یک تغییر پارادایم در سیاست خارجی آمریکا است و نشان می‌دهد که دموکرات‌ها در تلاش برای تعریف مجدد نقش ایالات متحده در جهان و یافتن راه‌حل‌های جایگزین برای درگیری‌های نظامی هستند





