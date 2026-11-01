گزارش‌ها نشان‌دهنده اختلاف نظر واشنگتن و تل‌آویو بر سر زمان ازسرگیری حمله به ایران است. ترامپ به مسیر دیپلماسی زمان بیشتری می‌دهد اما نتانیاهو بر اقدام فوری اصرار دارد.

نشانه‌های متعدد حاکی از افزایش احتمال ازسرگیری تقابل نظامی میان ایران و آمریکا است. در این شرایط، بنیامین نتانیاهو برای ازسرگیری حملات به ایران بر دونالد ترامپ فشار می‌آورد. رئیس‌جمهور آمریکا همچنان در حال بررسی گزینه‌های نظامی و دیپلماتیک مختلف است. تهران نیز هشدار داده که هرگونه جنگ جدید می‌تواند طولانی‌تر و گسترده‌تر از درگیری قبلی باشد.

اختلاف نظر واشنگتن و تل‌آویو در زمان حمله

ترامپ اعلام کرده که گفت‌وگوی خوبی با بنیامین نتانیاهو داشته است. دو طرف درباره وضعیت ایران رایزنی کرده‌اند. وبگاه آمریکایی آکسیوس گزارش داده که در این تماس، روند مذاکرات با تهران بررسی شده است. زمان احتمالی ازسرگیری عملیات نظامی نیز مورد بحث قرار گرفته است.

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درباره زمان حمله احتمالی اختلاف‌نظرهایی میان واشنگتن و تل‌آویو وجود دارد. شبکه ۱۲ تلویزیون اسرائیل گزارش داده نتانیاهو از ترامپ می‌خواهد پس از انتخابات میان‌دوره‌ای زمان مشخصی تعیین کند. اسرائیل نگران است مذاکرات منجر به کاهش فشارها بر ایران شود. در مقابل، ترامپ ترجیح می‌دهد فرصت بیشتری به مسیر دیپلماسی داده شود.

تهدیدات ترامپ و آمادگی‌های نظامی برای جنگ با ایران

رئیس‌جمهور آمریکا روز یکشنبه بار دیگر ایران را تهدید کرد. او در یک گردهمایی انتخاباتی گفت ممکن است ضربه‌ای کوبنده وارد کند. اما زمان دقیق آن را مشخص نکرد. ترامپ مدعی شد جنگ علیه ایران به‌زودی پایان می‌یابد. او ادعا کرد توانایی غنی‌سازی اورانیوم ایران نابود شده است.

وی با اشاره به استفاده از بمب‌افکن‌های بی‌۲ گفت افزایش قیمت نفت بهایی ناچیز برای تضمین امنیت است. وبگاه آکسیوس گفت‌وگوی ترامپ و نتانیاهو را دشوار توصیف کرد. یک منبع اسرائیلی و یک منبع آمریکایی دیدگاه‌های متفاوتی داشته‌اند. روزنامه یسرائیل‌هیوم گزارش داد کاخ سفید به تصمیم‌گیری نزدیک شده است.

هشدار مقامات ایرانی درباره عواقب حمله به ایران

سازمان رادیو و تلویزیون اسرائیل گزارش داد ترامپ ممکن است دستور ازسرگیری جنگ را صادر کند. ارتش این رژیم آمادگی‌های تهاجمی و دفاعی خود را تکمیل کرده است. انتقال مهمات و موشک‌های رهگیر از آمریکا و اروپا بخشی از این آمادگی‌ها بوده است. مقام‌های ارشد نظامی آمریکا و اسرائیل درباره هماهنگی‌ها گفت‌وگو کرده‌اند.

منابع محلی احتمال داده‌اند عملیات آینده تأسیسات هسته‌ای و زیرساخت‌های انرژی ایران را هدف قرار دهد. این عملیات پس از انتخابات میان‌دوره‌ای آمریکا آغاز شود. اسرائیل با برخی کشورهای عضو توافق‌نامه‌های ابراهیم درباره هماهنگی رایزنی می‌کند. نشریه آتلانتیک گزارش داد دور جدید حملات ممکن است پس از انتخابات آغاز شود.

واکنش قاطع ایران در صورت درگیری نظامی با دشمن

مقامات ایرانی در واکنش به تهدیدها تأکید کرده‌اند هرگونه حمله جدید با پاسخ قاطع روبه‌رو خواهد شد. جنگ احتمالی آینده می‌تواند طولانی‌تر از درگیری قبلی باشد. محمد اکرمی‌نیا اعلام کرد آمریکا قادر به تعیین زمان پایان درگیری نیست. مهرداد اخلاقی نیز گفت پاسخ تهران متناسب و اثرگذار خواهد بود.

حسین محبی هشدار داد درگیری با آمریکا محدود به یک منطقه جغرافیایی نخواهد بود. اهداف گسترده‌ای برای وارد کردن خسارت تعیین شده است. این مواضع پس از بیانیه آیت‌الله سید مجتبی خامنه‌ای مطرح شد. در این بیانیه بر پاسخ نیروهای مسلح بدون محدودیت جغرافیایی تأکید شده بود. فهرست اهداف ایران برای دربرگرفتن دارایی‌های مادی و غیرمادی گسترش یافته است.