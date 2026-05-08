غلامحسین محسنی اژهای، رییس قوه قضاییه، از محاکمه قاطع خائنین به وطن خبر داد و در همین حال، شهروندان از وخامت اوضاع اقتصادی و بیکاری گسترده در کشور گزارش دادند. همچنین، تنشهای منطقهای و واکنشهای جهانی به بحران نفت و حملات در تنگه هرمز مورد بررسی قرار گرفت.
غلامحسین محسنی اژهای، رییس قوه قضاییه جمهوری اسلامی، در پیامی تهدید کرد: «عناصر خائن به وطن را وفق قانون، قاطعانه محاکمه و مجازات میکنیم و در این راه از سرزنش سرزنشگران ابایی نداریم.
» در این پیام آمده است: «با جدیت تمام از نیروهای جان بر کف امنیتی و اطلاعاتی کشور و عموم ضابطین در تعقیب و دستگیری جواسیس، نفوذیها و خائنین، حمایت و پشتیبانی میکنیم. لکن مواظبت داریم که به اسم شرایط و اقتضائات جنگی، به احدی ظلم نشود. » این در حالی است که 100% شهروندان با ارسال پیامهایی به ایراناینترنشنال، از وخامت اوضاع اقتصادی و موج فزاینده اخراج نیروها خبر دادند.
یکی از کارگران حوزه تکنولوژی گفت: «من چهار ماهه بیکار شدم. در حوزه تِک کار میکردم. شرکتمون تعدیل نیرو کرد. هیچ درآمدی ندارم.
فقط با اندک اندوختهای که داشتم، دارم میگذرونم. ولی همه رو تحمل میکنم، به امید روزهای روشن. » کارگر دیگری از مس سونگون گزارش داد: «این معدن رو کاملا تعدیل نیرو کردن و همه اخراج شدن. افرادی که 15 سال کار میکردند، بیکار شدن.
» کارگری دیگر که در یک شرکت تولید پهپاد کار میکرد، گفت: «در جریان جنگ، ساختمانها و تجهیزات مرتبط به کار ما رو زدن. الان 3 ماهه بیکار شدم. گفتن برید بیمه بیکاری بگیرید. » همچنین، کسبوکارهای بستهبندی و پستی در شیراز میگویند کمبود و جهش قیمت چسب پنج سانتی کاسپین در فروردین، فعالیت روزانهشان را مختل کرده است.
فروش چند بسته با قیمت حدود 60 میلیون تومان. این نخستین حمله به یک نفتکش چینی در منطقه به شمار میرود. آمریکا پیشتر جمهوری اسلامی را عامل این رویداد معرفی کرده بود. فیلیپ تابارو، وزیر حملونقل فرانسه، در واکنش به ادامه بحران انرژی ناشی از جنگ ایران اعلام کرد انتظار نمیرود در تابستان موج گستردهای از لغو پروازها رخ دهد.
بونگبونگ مارکوس، رییسجمهوری فیلیپین، نیز خبر داد سران کشورهای جنوب شرق آسیا جمعه در نشستی غیرعلنی، درباره توانایی بلوک آسهآن برای کاهش اختلال در عرضه نفت و مهار نوسان قیمتها گفتوگو کردند. رائد قرملی، معاون وزارت خارجه عربستان سعودی در امور دیپلماسی عمومی، در شبکه اجتماعی ایکس نوشت ریاض همچنان بر مواضع خود در خصوص کاهش تنش، جلوگیری از تشدید بحران و پشتیبانی از مذاکرات تاکید دارد.
او خواستار «احتیاط» در قبال آن دسته از گزارشهای رسانهای منتسب به «منابع ناشناس»، از جمله برخی منابع سعودی، شد که با مواضع ریاض مغایرت دارند. میان ریاض و واشینگتن بر سر کارزار نظامی علیه جمهوری اسلامی حکایت داشت. رسانههای لبنانی گزارش دادند حمله پهپادی اسرائیل به یک خودرو در منطقه کفرحمام در جنوب لبنان، یک کشته بر جای گذاشت.
امید معماریان، تحلیلگر سیاسی، در مصاحبه با ایراناینترنشنال گفت فاصله بسیار زیادی میان خواستههای ایالات متحده و آنچه مقامهای جمهوری اسلامی حاضر به پذیرش آن هستند، وجود دارد. شرکت ژاپنی «میتسویی اواسکی لاین» اعلام کرد سه کشتی این شرکت که ماه آوریل از تنگه هرمز عبور کردند، هیچ هزینهای برای گذر از این آبراه نپرداختند.
ستاد فرماندهی مرکزی ایالات متحده (سنتکام) اعلام کرد نیروهای آمریکایی موفق به رهگیری حملات موشکی، پهپادی و قایقهای تندرو جمهوری اسلامی در تنگه هرمز شدند و در پاسخ، منابع این حملات در داخل ایران را هدف قرار دادند. فرزین ندیمی، پژوهشگر ارشد امور دفاعی و امنیتی، در مصاحبه با ایراناینترنشنال به ارزیابی تنشهای اخیر در منطقه پرداخت. وزارت دادگستری آمریکا در حال بررسی مجموعهای از معاملات مشکوک و زمانبندیشده، از جمله شرطبندیها در بازار نفت، است
