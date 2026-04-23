وزیر دفاع اسرائیل اعلام کرد کشورش آماده ازسرگیری حملات به ایران است و هدف اصلی، نابودی رهبری و زیرساختهای رژیم خواهد بود. این اظهارات در بحبوحه تنشهای فزاینده و آتشبس شکننده بین دو کشور مطرح شده است.
وزیر دفاع اسرائیل با صدور پیامی هشدارآمیز، آمادگی کامل کشورش برای ازسرگیری حملات به مواضع جمهوری اسلامی ایران را اعلام کرد. یسرائيل کاتس، در این پیام ویدیویی که روز پنجشنبه ۳ اردیبهشت منتشر شد، با لحنی قاطع و تهدید آمیز، بر تعیین اهداف دقیق این حملات تاکید نمود.
او تصریح کرد که تلآویو در انتظار دریافت چراغ سبز از سوی ایالات متحده است و در صورت دریافت این مجوز، عملیاتی تمامعیار را آغاز خواهد کرد. هدف اصلی این عملیات، طبق اظهارات کاتس، نابودی کامل سلسله خامنهای، به عنوان طراح اصلی طرح نابودی اسرائیل، خواهد بود. او همچنین اعلام کرد که پس از حذف رهبران ارشد جمهوری اسلامی، به سراغ حذف تمامی جانشینان و افراد مرتبط با این رژیم تروریستی خواهند رفت.
این اظهارات در حالی مطرح میشود که تنشها میان اسرائیل و ایران در ماههای اخیر به شدت افزایش یافته است. وزیر دفاع اسرائیل با اشاره به آمادگی بالای ارتش این کشور در هر دو زمینه دفاعی و تهاجمی، تاکید کرد که حمله آتی، با حملات قبلی تفاوت اساسی خواهد داشت و بسیار مرگبارتر خواهد بود.
او پیشبینی کرد که ضربات وارد شده به ایران، ویرانگر و دردناک خواهند بود و پایههای رژیم را به لرزه در میآورند و در نهایت منجر به فروپاشی آن خواهند شد. کاتس همچنین تهدید کرد که در صورت از سرگیری جنگ، اسرائیل آمادگی دارد تا تاسیسات حیاتی انرژی و برق و همچنین زیرساختهای اقتصادی ایران را به طور کامل نابود کند و این کشور را به یک دوران تاریک و عقبماندگی بازگرداند.
این تهدیدات، نشاندهنده افزایش قابل توجه سطح تنشها و نگرانیهای موجود در منطقه است. اسرائیل در طول یک سال گذشته، دو بار به مواضع جمهوری اسلامی ایران حمله کرده است. این حملات به طور خاص بر تواناییهای موشکی، هستهای و پهپادی ایران متمرکز بوده و به گفته مقامات اسرائیلی، منجر به حذف تعدادی از رهبران و فرماندهان ارشد نظامی رژیم ایران شده است.
با این حال، جزئیات دقیق این حملات و میزان خسارات وارد شده، هنوز به طور کامل مشخص نیست. در مقابل، جمهوری اسلامی ایران نیز بارها تاکید کرده است که در صورت هرگونه تهدیدی، به طور قاطع و کوبنده پاسخ خواهد داد. این تبادل تهدیدات و حملات، باعث افزایش نگرانیها در سطح بینالمللی شده است. بسیاری از کشورها و سازمانهای بینالمللی، خواستار خویشتنداری طرفین و حل اختلافات از طریق دیپلماتیک شدهاند.
با این حال، به نظر میرسد که چشمانداز حل مسالمتآمیز این اختلافات، در حال حاضر بسیار کمرنگ است. در حال حاضر، اسرائیل و آمریکا در یک آتشبس موقت با جمهوری اسلامی به سر میبرند. این آتشبس، که توسط کارشناسان به عنوان یک وضعیت شکننده توصیف میشود، به دلیل ادامه تنشها و تهدیدات، همواره در معرض خطر فروپاشی قرار دارد. هرگونه تحرک از سوی یکی از طرفین، میتواند به سرعت منجر به از سرگیری درگیریها و تشدید بحران در منطقه شود.
تحلیلگران معتقدند که این آتشبس موقت، فرصتی برای دیپلماسی و مذاکره است، اما استفاده از این فرصت، نیازمند اراده سیاسی و حسن نیت از سوی تمامی طرفین است. اظهارات اخیر وزیر دفاع اسرائیل، نه تنها نشاندهنده ادامه سیاستهای تهاجمی این کشور علیه ایران است، بلکه میتواند به عنوان یک تلاش برای افزایش فشار بر جمهوری اسلامی و وادار کردن آن به عقبنشینی از مواضع خود تلقی شود.
در همین راستا، برخی از تحلیلگران معتقدند که اسرائیل در تلاش است تا با ایجاد یک فضای تهدیدآمیز، جمهوری اسلامی را به مذاکره در مورد مسائل مورد نظر خود وادار کند. با این حال، جمهوری اسلامی ایران تاکنون به صراحت اعلام کرده است که حاضر به مذاکره تحت فشار نیست و تنها در صورت احترام به حقوق و منافع خود، آماده مذاکره خواهد بود.
این اختلاف نظر اساسی، یکی از موانع اصلی بر سر راه حل مسالمتآمیز اختلافات میان دو کشور است. علاوه بر این، نقش ایالات متحده در این بحران نیز بسیار مهم است. اسرائیل به شدت به حمایت سیاسی و نظامی آمریکا وابسته است و هرگونه تغییری در سیاستهای آمریکا، میتواند تاثیر قابل توجهی بر وضعیت منطقه داشته باشد.
در حال حاضر، دولت آمریکا از اسرائیل حمایت میکند، اما در عین حال، تلاش میکند تا از تشدید تنشها و گسترش درگیریها جلوگیری کند. این سیاست دوگانه، باعث ایجاد ابهام در مورد مواضع واقعی آمریکا شده است. در مجموع، وضعیت منطقه بسیار پیچیده و ناپایدار است و هرگونه تحرک از سوی یکی از طرفین، میتواند به سرعت منجر به تشدید بحران و بروز جنگی تمامعیار شود. بنابراین، ضرورت خویشتنداری، دیپلماسی و مذاکره، بیش از هر زمان دیگری احساس میشود
