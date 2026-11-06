سری تهدیدهای دروغین پروازی را در اروپا مختل کرد و وزیر خارجه اسپانیا به تهاجم ترکیبی اشاره نمود. همزمان موج مهاجرت به جزایر قناری به رکورد سال ۲۰۲۴ نزدیک شد و تلفات جانی افزایش یافت.

شبکه خبری نووا در بلغارستان و رادیو و تلویزیون عمومی ایرلند ایمیل‌های حاوی تهدید به بمب‌گذاری را دریافت کردند که منجر به اختلال در پروازها و تخلیه دفاتر مطبوعاتی شد. هم‌زمان جبهه دیگر در جزایر قناری با ورود شدید مهاجران و کشته شدن تعدادی از آنان مواجه است.

توسعه تهدیدات دروغین به رسانه‌ها

خبرگزاری رویترز جمعه ۱۵ آبان گزارش داد که این پیام‌ها از فردی با نام "میخائیل آندروپوف" ارسال شده‌اند و عنوان "پیامی به غرب" را یدک می‌کشند. مفسران این تهدیدات را مقدمه حملات وسیع‌تر به وسایل حمل‌ونقل اروپایی دانسته‌اند. اسکای بریتانیا نیز تأیید کرد که یک تهدید امنیتی را دریافت نموده است. هویت فرستنده و مبدأ دقیق ایمیل‌ها هنوز توسط این رسانه مشخص نشده است.

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دفاتر آر‌تی‌ای، رادیو نیوزتاک و گروه مطبوعاتی آیریش ایندیپندنت روز ۱۵ آبان به‌دلیل این هشدارها تخلیه شدند. یکی از خبرنگاران آر‌تی‌ای اعلام کرد ایمیل دریافتی اندکی پیش از ساعت ۹ صبح هشدار می‌دهد بمبی ظرف ۴۵ دقیقه منفجر خواهد شد. پس از صدور اجازه بازگشت کارکنان به ساختمان، پخش برنامه‌ها از ساعت ۱۰ صبح از سر گرفته شد.

سخنگوی شبکه اسکای اعلام کرد این شبکه پس از ارزیابی امنیتی موضوع را به نهادهای مسئول گزارش داده است. آن‌ها برای تأمین امنیت کارکنان و ادامه فعالیت‌هایشان با نهادهای ذی‌ربط همکاری می‌کنند. فرستندگان ایمیل‌های تهدیدآمیز به شرکت‌های هواپیمایی و فرودگاه‌های رم و میلان در ۱۴ آبان، خود را "مبارزان دولت مردانه" معرفی کردند. این جنبش راست افراطی در روسیه ممنوع است.

تأثیر عملی بر پروازهای اروپایی و موضع اسپانیا

تهدیدها روز ۱۲ آبان حدود شش پرواز و روز ۱۴ آبان بیش از ۲۴ پرواز را مختل کردند. برخی هواپیماها ناچار به فرود خارج از برنامه شدند. رومولوس روسین‌سندی، وزیر دفاع مجارستان، گفت جنگنده‌ها روز ۱۵ آبان هواپیماهای مسیر بروکسل به صوفیه و پراگ به بخارست را همراهی کردند. او دستور ناتو برای گشت هوایی در نزدیکی مرزهای مجارستان و رومانی را نیز تأیید نمود.

پلیس جمهوری چک تهدیدات علیه ۹ پرواز ورودی و خروجی پراگ را ثبت کرد. سخنگوی فرودگاه گفت هیچ پروازی لغو نشده است. یک منبع فرودگاهی ایتالیا از تغییر مسیر پرواز شرکت ویز ایر از پراگ به رم به فرودگاه ونیز گزارش داد. فرانسه نیز چهار تهدید تازه علیه هواپیماهای عبوری از حریم هوایی خود را تأیید کرد که همگی سالم فرود آمدند.

در دانمارک، با وجود تهدید علیه رفت‌وآمد هوایی فرودگاه کپنهاگ، پلیس اعلام کرد به نظر نمی‌رسد خطری متوجه مسافران باشد. خوزه مانوئل آلبارس، وزیر خارجه اسپانیا، هشدار داد وقوع این رویدادها با شیوه اجرایی یکسان در اروپا نمی‌تواند تصادفی باشد. وی این موضوع را تلاشی برای "تهاجم ترکیبی و جنگ روانی" دانست و کارشناسان امنیتی نیز از نشانه‌های حمله هماهنگ سخن گفته‌اند.

افزایش مرگبار مهاجرت به جزایر قناری

فرناندو کلاویخو، رئیس دولت محلی جزایر قناری، جمعه ۱۵ آبان گفت موج تازه ورود مهاجران به رکورد سال ۲۰۲۴ نزدیک شده است. تصاویر رویترز صدها مهاجر را در بندر لا رستینگا نشان می‌دهد. نیروهای امداد دریایی اسپانیا شامگاه پنج‌شنبه حدود ۵۰۰ نفر را از دو قایق نجات دادند و پیکر یک مهاجر جان‌باخته را نیز پیدا کردند.

در هفته‌های اخیر دست‌کم ۹ مهاجر در آب‌های اطراف جزایر قناری جان باخته‌اند. نوزادی با وضعیت جسمی وخیم نیز پس از رسیدن به این جزایر با بالگرد به بیمارستان منتقل شد. مسیر اقیانوس اطلس از غرب آفریقا به جزایر قناری یکی از مرگبارترین مسیرهای مهاجرت در جهان است. سالانه هزاران نفر با قایق‌های مملو از جمعیت برای رسیدن به خاک اسپانیا تلاش می‌کنند.

در یکی دیگر از حوادث مرگبار در ۱۲ شهریور، نیروهای امدادی اسپانیا ۴۴ مهاجر را نجات دادند و پیکر پنج مهاجر مشاهده شد. یک سازمان امدادرسان اعلام کرد شمار جان‌باختگان ممکن است به ۸۳ نفر رسیده باشد. بر اساس آمار سازمان بین‌المللی مهاجرت، در سال ۲۰۲۶ تاکنون دست‌کم دو هزار و ۴۸۸ مهاجر جان باخته یا ناپدید شده‌اند و شمار واقعی ممکن است بیشتر باشد.