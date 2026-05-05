در این گزارش، تحولات اخیر در مورد برنامه هسته‌ای ایران، تهدیدات فدراسیون فوتبال جمهوری اسلامی، بازداشت شهروندان بهائی و تحولات سیاسی و نظامی منطقه بررسی شده است. از اظهارات صدراعظم آلمان و رییس‌جمهوری آمریکا تا واکنش‌های جمهوری اسلامی و اقدامات عربستان سعودی و آمریکا در تنگه هرمز، این گزارش به جنبه‌های مختلف تحولات اخیر می‌پردازد.

فریدریش مرتس، صدراعظم آلمان، در سخنان خود تأکید کرد که جمهوری اسلامی ایران نباید به فعالیت‌های هسته‌ای نظامی خود ادامه دهد و باید برنامه‌های خود را برای همیشه متوقف کند.

او همچنین هشدار داد که تهران نباید حملات دیگری علیه اسرائیل و شرکای منطقه‌ای انجام دهد. در همین راستا، دولت عربستان سعودی در نشست خود به ریاست محمد بن سلمان، بر ضرورت تضمین عبور آزاد کشتی‌ها از تنگه هرمز بدون هیچ محدودیتی تاکید کرد.

این در حالی است که دونالد ترامپ، رییس‌جمهوری آمریکا، اعلام کرد که بر اساس درخواست پاکستان و سایر کشورها، به دلیل موفقیت‌های نظامی در کمپین علیه ایران و پیشرفت در جهت دستیابی به توافق نهایی، پروژه آزادی حرکت کشتی‌ها از طریق تنگه هرمز برای مدت کوتاهی متوقف شده است تا بررسی شود که آیا این توافق می‌تواند نهایی و امضا شود یا خیر. از سوی دیگر، مارکو روبیو، وزیر امور خارجه آمریکا، در تماسی تلفنی با سرگئی لاوروف، وزیر امور خارجه روسیه، درباره روابط آمریکا و روسیه، جنگ اوکراین و درگیری‌ها با جمهوری اسلامی گفت‌وگو کرد.

این تماس به درخواست لاوروف انجام شد. محسن رضایی، مشاور نظامی رهبر جمهوری اسلامی، در شبکه اجتماعی ایکس نوشت که رییس‌جمهوری آمریکا، وزیر جنگ و رییس ستاد ارتش آمریکا ویژگی مشترک خیالبافی دارند و دستاوردهای خود را به جای واقعیت جا می‌زنند. در محله ایرانی-آمریکایی وست‌وود لس‌آنجلس، دیوارنویسی‌هایی در حمایت از جمهوری اسلامی و گروه DISO دیده شده که نگرانی‌ها درباره ایجاد ارعاب علیه مخالفان حکومت و تشدید تنش‌های سیاسی را افزایش داده است.

گروه DISO پیشتر مواضع حامی فلسطین و ضد اسرائیلی داشته است. بنیامین نتانیاهو، در توییتی نوشت که در لبنان همچنان به انهدام صدها شبه‌نظامی و تخریب زیرساخت‌های تروریستی ادامه می‌دهد. بر اساس اعلام مرکز لرزه‌نگاری مؤسسه ژئوفیزیک دانشگاه تهران، زمین‌لرزه‌ای به بزرگی ۵ بامداد چهارشنبه ۱۶ اردیبهشت ۱۴۰۵ در عمق ۹ کیلومتری گیلانغرب کرمانشاه رخ داد. همچنین زلزله‌ای به بزرگی ۴.۹ سرپل ذهاب در کرمانشاه را لرزاند.

با گذشت بیش از ۵۰ روز از بازداشت پژمان زارع، شهروند بهائی، همچنان هیچ اطلاعی از محل نگهداری، اتهامات مطرح شده و وضعیت او در دست نیست. طبق این اطلاعات، زارع از زمان بازداشت تنها یک تماس بسیار کوتاه در اول فروردین با خانواده‌اش داشته و پس از آن هیچ خبری از او در دست نیست.

یک منبع آگاه گفت هیچ مرجع رسمی محل نگهداری او را ثبت یا اعلام نکرده و این موضوع نگرانی‌ها درباره سلامت و شرایط نگهداری او را دوچندان کرده است. یک منبع نزدیک به خانواده این شهروند بهائی به ایران‌اینترنشنال گفت حدود چهار هفته پیش از خانواده خواسته شد برای آزادی او وثیقه تهیه کنند. با وجود تامین و تحویل وثیقه، او همچنان آزاد نشده و گزارش‌ها حاکی است در این فاصله اتهامات جدیدی نیز به پرونده‌اش افزوده شده است.

هم‌زمان به خانواده هشدار داده شده از پیگیری وضعیت او خودداری کنند؛ در غیر این صورت با خطر بازداشت مواجه خواهند شد. پژمان زارع، پدر یک کودک ۱۰ ماهه است. مهدی تاج، رییس فدراسیون فوتبال جمهوری اسلامی، گفت که آمریکا باید بپذیرد که به سپاه توهین نکند وگرنه به جام جهانی نمی‌رویم. او افزود: «آمریکایی‌ها اگر ضمانت بدهند که به دستگاه‌های نظامی ما و سپاه توهین نکنند می‌رویم.

اگر چنین ضمانتی بدهند که ماجرایی مثل کانادا پیش نیاید و قطعا تضمین بدهند می‌رویم؛ ما اصلا با آمریکا کاری نداریم. » کانادا هفته گذشته مهدی تاج را به‌دلیل عضویت در سپاه پاسداران از فرودگاه ونکوور بازگرداند و اجازه نداد او برای شرکت در نشست فیفا وارد خاک این کشور شود





