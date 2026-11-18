وزیر امنیت داخلی آمریکا هشدار داد عوامل ایران زیرساخت‌های حیاتی را هدف گرفته‌اند. وزیر خارجه اما هیچ تهدید قریب‌الوقوعی را رد کرد.

مارکوین مالین ، وزیر امنیت داخلی ایالات متحده، در شهادت‌نامه‌ای کتبی که روز چهارشنبه بیست و هفتم آبان در جلسه سالانه کنگره ارائه شد، اعلام کرد که عوامل وابسته به تهران و مجرمان سایبری حامی جمهوری اسلامی ، شبکه‌های زیرساخت‌های حیاتی آمریکا را مورد حمله قرار داده‌اند. مالین در این سند که صبح چهارشنبه بیست و هفتم آبان به وقت محلی خوانده شد، تصریح کرد که از زمان آغاز درگیری‌ها با ایران در اوایل سال جاری، این حملات سایبری آغاز شده است.

گسترش حملات سایبری به بخش‌های حیاتی

وزیر امنیت داخلی آمریکا با اشاره به تغییر در الگوی تهدیدات، اعلام کرد که از ماه فوریه، فعالیت‌های سایبری ایران به‌طور فزاینده‌ای بخش‌های حمل‌ونقل، بهداشت و درمان، آب، انرژی و خدمات مالی را هدف قرار داده است. او یادآوری کرد که در گذشته، حملات سایبری جمهوری اسلامی عمدتاً تاسیسات صنعتی با تدابیر امنیتی ضعیف را هدف قرار می‌دادند و پیامدهای آن‌ها محدود به مناطق مشخص و اختلالات جزئی بود، اما هشدار داد که آسیب‌پذیری سامانه‌ها می‌تواند منجر به اختلالات گسترده‌تر شود.

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رد ارتباط اختلالات اخیر با تهران

در مقابل، مارکو روبیو، وزیر امور خارجه آمریکا، در یک نشست رسانه‌ای در مانیل، پایتخت فیلیپین، که روز چهارشنبه بیست و هفتم آبان برگزار شد، اعلام کرد هیچ تهدید قریب‌الوقوعی از سوی جمهوری اسلامی علیه خاک ایالات متحده وجود ندارد. روبیو درباره اختلالات اخیر در سامانه‌های حمل‌ونقل و خدمات بانکی آمریکا تصریح کرد که آن‌ها هدف یک حمله سازمان‌یافته و فراگیر نیستند و این رویدادها هیچ ارتباطی با یکدیگر ندارند.

اختلالات بانکی و حمل‌ونقل در اوایل آبان

دوشنبه بیست و پنجم آبان، هزاران مشتری بانک‌های بزرگ آمریکا از جمله جی‌پی مورگان چیس، بانک آف آمریکا و ولز فارگو، از اختلال در دسترسی به خدمات بانکداری آنلاین برای ورود به حساب‌های بانکی و مشاهده موجودی، با مشکل روبه‌رو شدند. شان دافی، وزیر حمل‌ونقل آمریکا، اعلام کرد که شواهدی از حمله سایبری یا خرابکاری در پروازهای متوقف‌شده وجود ندارد و بررسی‌های اولیه نشان داد حجم بالای داده‌ها در شبکه کنترل ترافیک هوایی نقش داشته است.

گزارش‌های اطلاعاتی درباره تهدیدات امنیتی

اطلاعات تازه‌ای درباره طرح‌های احتمالی جمهوری اسلامی برای حمله با بمب کثیف یا سلاح شیمیایی در واشینگتن به دست آمده است. به‌گفته منابع، برخی از این طرح‌ها شامل اطلاعات مشخصی درباره مکان‌ها و اهداف احتمالی است، اما لورن بیس، سخنگوی کاخ سفید، تاکید کرد که در حال حاضر هیچ تهدید معتبری علیه خاک ایالات متحده شناسایی نشده است.

افزایش موارد دیابت نوع یک در کودکان ایران

علی ربانی، رئیس انجمن پزشکان کودکان ایران، چهارشنبه بیست و هفتم آبان اعلام کرد که دیابت نوع یک شایع‌ترین نوع این بیماری در کودکان و نوجوانان زیر هجده سال است. او گفت که برآورد می‌شود چندین ده هزار بیمار کودک مبتلا به دیابت نوع یک در کشور تحت درمان هستند و اطلاعات بیماران دیابتی در بیمه‌ها و مراکز درمانی یکپارچه نیست.