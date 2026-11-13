اسکات بسنت از تهدیدات ایران نمی‌ترسد، شورای امنیت حوثی‌ها را محکوم کرد و جسد نماینده پیشین عراق در بیروت کشف شد.

فرانسه و شورای امنیت سازمان ملل متحد رویکردهای سخت‌گیرانه‌ای را علیه گروه‌های مسلح منطقه‌ای اتخاذ کرده‌اند. پاسکال کونفاورو ، سخنگوی وزارت خارجۀ فرانسه، روز جمعه ۲۲ آبان‌ماه تأکید کرد که فشار بر حوثی‌های یمن برای توقف حملات غیرقابل قبول و تحریک‌آمیز آنان به عربستان سعودی ، یک ضرورت دیپلماتیک است.

موضع پاریس و واکنش اتحادیۀ اروپا

پاسکال کونفاورو در نشست خبری خود، پاسخ مستقیمی به سوالات پیرامون وضعیت احتمالی حوثی‌ها به عنوان یک گروه تروریستی توسط اتحادیۀ اروپا داد. به نقل از رویترز و شش مقام اروپایی، عربستان سعودی تلاش می‌کند تا اتحادیۀ اروپا را برای این اقدام تحت فشار قرار دهد، اما هنوز نتوانسته است نگرانی‌های اروپایی‌ها در مورد تبعات منفی این تصمیم برای روند صلح در آینده را برطرف کند.

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همزمان با این دیپلماسی، حملات حوثی‌های تحت حمایت ایران به منافع عربستان سعودی همچنان با شدت ادامه دارد. سازمان دفاع مدنی عربستان سعودی ظهر جمعه به ساکنان منطقۀ جازان در جنوب غربی این کشور هشدار داد که یک حمله موشکی حوثی‌ها رخ داده است، هرچند این نهاد اعلام کرد که خطر پس از ساعتی برطرف شده است.

محکومیت ملل متحد و تمدید تحریم‌ها

شورای امنیت سازمان ملل متحد در اقدامی هماهنگ، روز پنجشنبه تشدید درگیری‌های نظامی در یمن به دست حوثی‌ها را به شدت محکوم کرد. این نهاد بین‌المللی از این گروه شبه‌نظامی خواست که بلافاصله و بی‌قید و شرط، حملات خود را متوقف کنند. این اقدام در واکنشی به عملیات‌های اخیر حوثی‌ها صورت گرفته است که در یکی از مرگبارترین آن‌ها، حمله به فرودگاه بین‌المللی ریاض منجر به کشته شدن دست‌کم ۱۳ تن و تعلیق موقت فعالیت‌های این فرودگاه شد.

در کنار محکومیت کلامی، شورای امنیت با تمدید ۱۲ ماهۀ برخی محدودیت‌ها از جمله منع سفر و توقیف دارایی‌های شماری از افراد و نهادهای مرتبط با حوثی‌ها، بر فشارهای دیپلماتیک افزوده است. همچنین مأموریت مجمع ویژۀ همیاری با کمیتۀ تحریم‌های یمن برای مدت ۱۳ ماه دیگر تمدید شده است تا نظارت بر نقض این تحریم‌ها ادامه یابد.

کشف جسد احمد علوانی در بیروت

در یک رویداد جداگانه، جسد احمد علوانی، نماینده پیشین پارلمان عراق و منتقد سرسخت نفوذ جمهوری اسلامی در این کشور، در آپارتمانی در منطقه طریق‌الجدیده بیروت کشف شد. علوانی روز پنج‌شنبه پنجم نوامبر از اربیل به بیروت سفر کرد و پس از اقامتی کوتاه در هتلی در منطقه الحمرا، به آپارتمانی رفت که گفته می‌شود دوستانش برای او اجاره کرده بودند.

ارتباط با علوانی پس از نقل مکان او به آپارتمان یادشده قطع شد و خانواده او این موضوع را به سفارت عراق در بیروت اطلاع دادند. شش روز بعد، مشاور املاکی که نتوانسته بود با علوانی تماس بگیرد، به محل ساختمان رفته و جسد او را در داخل آپارتمان یافت. منابع قضایی لبنان گزارش داده‌اند که بررسی‌های اولیه نشان می‌دهد علوانی بر اثر خفگی جان باخته است.

علوانی از چهره‌های سیاسی سنی‌مذهب عراق بود که در اعتراضات سال‌های ۲۰۱۲ و ۲۰۱۳ علیه دولت نوری مالکی به شهرت رسید. او در سال ۲۰۱۴ به اعدام محکوم شد اما پس از بیش از یک دهه زندان، در آوریل ۲۰۲۵ آزاد شد. اتحادیه بین‌المجالس نیز با ابراز نگرانی از کشته شدن او، خواستار تحقیقات مستقل و شفاف شده است.

تهدیدات به وزیر خزانه‌داری آمریکا

اسکات بسنت، وزیر خزانه‌داری آمریکا، در مصاحبه‌ای با شبکه سی‌ان‌بی‌سی اعلام کرد که با وجود تهدیدهای مرگ از سوی جمهوری اسلامی، "مرعوب" نخواهد شد و به فعالیت‌های خود "ادامه" خواهد داد. بسنت در تاریخ ۲۲ آبان اعلام کرد که به توصیه سرویس مخفی آمریکا و به دلیل نگرانی‌های امنیتی، محل سکونت خود در واشینگتن را ترک کرده و به یک پایگاه نظامی نقل مکان کرده است.

وزیر خزانه‌داری آمریکا این تهدیدها را نشانه موفقیت سیاست‌های اقتصادی آمریکا علیه جمهوری اسلامی دانست و گفت: "این نشان می‌دهد کاری که در چارچوب عملیات طرد اقتصادی انجام می‌دهیم، نتیجه می‌دهد." او همچنین از روزنامه وال‌استریت جورنال به دلیل انتشار تصویر هوایی محل سکونتش در محلۀ جورج‌تاون واشینگتن انتقاد کرد و این اقدام را غیرمسئولانه و خطرناک خواند.

کمیته عملیات طرد اقتصادی که از سوم شهریور زیر نظر اسکات بسنت کارزار افزایش فشارهای اقتصادی علیه ایران را هدایت می‌کند، هدفش قطع ارتباطات مالی بین‌المللی جمهوری اسلامی و مسدود کردن مسیرهای دور زدن تحریم‌هاست. از زمان تشدید این فشارها، قیمت ارزهای خارجی و کالاهای مختلف در ایران افزایش یافته و گزارش‌ها نشان می‌دهد که حتی در مسیرهایی که تردد کالا متوقف نشده، افزایش زمان انتظار و هزینه‌های حمل‌ونقل، تجارت خارجی ایران را با مشکلات جدی روبه‌رو کرده است.

سنتکام ادعای سپاه را رد کرد

فرماندهی مرکزی نیروهای آمریکایی مستقر در خاورمیانه، سنتکام، با انتشار پیامی در شبکۀ ایکس، ادعای سپاه پاسداران مبنی بر حملۀ موفقیت‌آمیز به یک ایستگاه رادار ارتش ایالات متحده در بحرین را رد کرد. این تکذیب‌نامه در زمانی منتشر شد که تنش‌های منطقه‌ای و حملات متقابل بین گروه‌های تحت حمایت ایران و نیروهای آمریکایی و متحدانشان به اوج خود رسیده است.