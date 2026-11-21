معاون حقوقی وزیر خارجه ایران هشدار داد که تهران محاصره اقتصادی را اقدامی جنگی می‌داند و در صورت ادامه فشارهای نظامی آمریکا، واکنشی جدی و جبران‌ناپذیر را تجربه خواهد کرد.

کاظم غریب‌آبادی ، معاون حقوقی و بین‌المللی وزیر خارجه جمهوری اسلامی ایران، با انتشار بیانیه‌ای رسمی و قاطع، موضع رسمی تهران را نسبت به فشارهای اقتصادی و نظامی اخیر اعلام کرد. وی تصریح کرد که جمهوری اسلامی ایران هرگونه اقدام ضروری و لازم‌الاجرا را برای مقابله با محاصره‌های اقتصادی تحمیلی اتخاذ خواهد کرد. این هشدار جدی در شرایطی صادر شد که تنش‌های ژئوپلیتیکی در منطقه به اوج خود رسیده و کارشناسان انتظار واکنش‌های متقابل را دارند.

تعریف محاصره اقتصادی به عنوان اقدام جنگی

کاظم غریب‌آبادی با اشاره به تغییر ماهیت تحریم‌ها، اضافه کرد که ایران محاصره‌های اقتصادی جدید را نه صرفاً یک فشار تجاری، بلکه به عنوان یک اقدام جنگی صریح طبقه‌بندی می‌کند. این تغییر دکترینی نشان‌دهنده آن است که تهران دیگر تهدیدهای اقتصادی را از تهدیدات امنیتی جدا نمی‌داند و هرگونه محدودیت مالی را برابر با حمله مستقیم می‌شمارد. این دیدگاه نشان می‌دهد که دولت ایران آماده است تا در صورت تداوم این رویه، واکنش‌های سخت‌تری را در عرصه‌های مختلف اعمال کند.

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هشدار به ایالات متحده درباره ریسک شکست مجدد

معاون حقوقی وزیر خارجه ایران با یادآوری تاریخ نظامی دو کشور، تأکید کرد که ایالات متحده آمریکا پیش از این دو مرتبه دست به اقدامات نظامی علیه ایران زده است. وی خاطرنشان ساخت که در هر دو مورد یاد شده، نیروهای آمریکایی شکستی سنگین را متحمل شدند و این تجربه نشان‌دهنده ناتوانی واشنگتن در مقابله با توانمندی‌های دفاعی تهران است. غریب‌آبادی هشدار داد که اگر آمریکا تمایل دارد شکستی بزرگ‌تر و ویرانگرتر را تجربه کند، می‌تواند بار دیگر از گزینه نظامی علیه ایران استفاده نماید.

ترجیح دیپلماسی در مقابل انتخاب اشتباه جنگ

کاظم غریب‌آبادی با بیان اینکه راه حل قطعی برای حل اختلافات، گفت‌وگو است، یادآوری کرد که اگر ایالات متحده عقلانیت و منطق سیاسی را در پیش گیرد، باید گزینه نظامی را کاملاً از دستور کار خود کنار بگذارد. وی گفت که راه درست، پیمودن مسیر دیپلماسی با ایران است تا از بروز بحران‌های غیرقابل کنترل جلوگیری شود. این موضع نشان می‌دهد که تهران دروازه‌های مذاکره را بسته نمی‌داند، اما این باز شدن درها منوط به تغییر رفتار واشنگتن و پایان دادن به سیاست‌های تهاجمی است.

آمادگی برای تمام سناریوهای آینده

وی در پایان خاطرنشان کرد که ایران همچنان به رایزنی‌ها، تماس‌های دیپلماتیک و تبادل پیام‌های رسمی با طرف مقابل ادامه می‌دهد. با این حال، کاظم غریب‌آبادی تأکید کرد که تهران تنها به دیپلماسی تکیه نکرده و برای تمام سناریوهای ممکن، از جمله بدترین حالت‌ها، آماده است. این آمادگی کامل نشان می‌دهد که دولت ایران قصد دارد در هر شرایطی توانایی پاسخگویی سریع و مؤثر را حفظ کند و اجازه ندهد طرف مقابل سوءتفاهمی در مورد قاطعیت و اراده ملی ایران داشته باشد.