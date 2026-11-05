موج تهدیدات بمب‌گذاری در روز پنجشنبه ۱۴ آبان، پروازهای مسافربری در اروپا را مختل کرد. تغییر مسیر هواپیماها به فرانسه، چک، ایتالیا و بلغارستان و فرودهای اضطراری رخ داد.

روز پنجشنبه ۱۴ آبان، موج جدیدی از تهدیدهای بمب‌گذاری باعث ایجاد اختلال گسترده در پروازهای مسافربری سراسر اروپا شد. این رویداد منجر به تغییر مسیر چندین هواپیمای تجاری و انجام فرودهای برنامه‌ریزی‌نشده در کشورهای مختلف اروپایی گردید.

فرود اضطراری ایر لینگوس در فرانسه

هواپیمای ایرباس متعلق به شرکت ایر لینگوس که از دوبلین به مقصد رم حرکت کرده بود، پس از دریافت تهدید بمب‌گذاری مجبور به تغییر مسیر شد. این هواپیما به پایگاه هوایی نظامی اورو در فرانسه هدایت و در آنجا فرود اضطراری انجام داد. دفتر نخست‌وزیری فرانسه تأیید کرد که تیم خنثی‌سازی بمب در محل مستقر شده است. مسافران و خدمه هواپیمای ایر لینگوس نیز برای حفظ ایمنی به مکانی امن منتقل شدند.

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اطلاعات وب‌سایت رهگیری پروازها فلایت‌رادار۲۴ نشان می‌دهد که این هواپیما پس از اعلام وضعیت اضطراری در حین پرواز، در نزدیکی پاریس مسیر خود را تغییر داده است. این هواپیما بر فراز منطقه اورو به پرواز چرخشی پرداخت تا بتواند با امنیت کامل فرود بیاید. پلیس جمهوری چک نیز در شبکه اجتماعی ایکس اعلام کرد که چهار هواپیمای عازم پراگ با تهدید بمب‌گذاری مواجه شده‌اند. نیروهای پلیس در حال آماده‌سازی برای فرود این هواپیماها هستند.

تأثیر تهدیدات بر پروازهای ایتالیا و بلغارستان

خبرگزاری ایتالیایی آنسا گزارش داد که یک پرواز شرکت هواپیمایی فین‌ایر از هلسینکی به مقصد رم نیز با تهدید بمب‌گذاری مواجه شد. این هواپیما با اسکورت واحدهای نیروی هوایی ایتالیا به‌سلامت در فرودگاه فیومیچینو رم فرود آمد. کارشناسان خنثی‌سازی بمب بلافاصله پس از فرود، اقدام به بازرسی دقیق این هواپیما کردند. خبرگزاری آنسا همزمان از تهدید بمب‌گذاری در دو پرواز دیگر خبر داد. یکی از این پروازها به مقصد رم و دیگری از مبدأ میلان به ورشو بود.

بر اساس گزارش‌ها، هواپیمای ویز ایر مسیر خود را تغییر داد و به وین هدایت شد. رسانه‌های محلی بلغارستان به نقل از مقامات این کشور گزارش دادند که سه فروند هواپیما در پی تهدیدهای بمب‌گذاری، فرود اضطراری انجام دادند. شبکه تلویزیونی بی‌تی‌وی به نقل از چند وزیر دولت بلغارستان گزارش داد که دو فروند از این هواپیماها که به ترتیب از کپنهاگ و مادرید پرواز کرده بودند، در فرودگاه صوفیه فرود آمدند. هواپیمای سوم که از لندن پرواز کرده بود، در فرودگاه پلوودیو فرود آمد.

رویدادهای مشابه در بلژیک و رد اتهامات

یک منبع آگاه به خبرگزاری رویترز گفت که یک فروند هواپیمای شرکت هواپیمایی لهستانی لات (LOT) که از ورشو پرواز کرده بود، پس از دریافت گزارشی مشکوک، به‌سلامت در فرودگاه بروکسل فرود آمد. سخنگویان فرودگاه بروکسل به رسانه‌های بلژیکی گفتند که نیازی به اتخاذ تدابیر امنیتی اضافی نبوده است. این حوادث تازه‌ترین مورد از مجموعه تهدیدهایی است که در روزهای اخیر پروازهای اروپایی را هدف قرار داده‌اند.

این تهدیدها همچنین به انجام بازرسی‌های امنیتی منجر شده‌اند، هرچند تاکنون هیچ ماده منفجره‌ای کشف نشده است. هنوز هیچ فرد یا گروهی مسئولیت این تهدیدها را بر عهده نگرفته است. مقام‌های اروپایی پیش‌تر روسیه و ایران را به انجام اقدامات خرابکارانه و موسوم به حملات ترکیبی متهم کرده‌اند. اما تاکنون شواهدی از ارتباط این کشورها با تهدیدهای اخیر بمب‌گذاری منتشر نشده است. مسکو و تهران نیز اتهام‌های مربوط به دست داشتن در چنین اقداماتی را رد می‌کنند. این هفته، هکرهای ناشناس نیز با ایجاد اختلال در عملکرد یخچال‌های فروشگاه‌های زنجیره‌ای در چند کشور اروپایی، آن‌ها را از کار انداختند.