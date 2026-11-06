پیام‌های تهدیدآمیز کاذب درباره بمب در چند فرودگاه و پرواز اروپایی، دهها پرواز را مختل کرد. هیچ ماده منفجره‌ای پیدا نشد و منشأ این تهدیدها هنوز مشخص نیست.

ترافیک هوایی اروپا با انتشار هم‌زمان پیام‌هایی درباره وجود بمب و تهدیدهای امنیتی در چند فرودگاه و پرواز، دچار وحشت و سردرگمی شد. مسافران پیش از روشن شدن موضوع، سناریوهای فاجعه‌بار را در ذهن خود مرور می‌کردند و مقام‌های مسئول نیز تصور می‌کردند اتفاقی غیرعادی در آسمان اروپا در حال رخ دادن است.

پس از بررسی‌ها مشخص شد این موضوع به پیام‌های تهدیدآمیز کاذب مربوط بوده است. این پیام‌ها با وجود دروغین بودن، حاوی انگیزه‌های خصمانه و تاکتیک‌هایی بودند که ممکن است با جنگ ترکیبی ارتباط داشته باشد.

Also read تحول چهره پس از ترک الکل: بازسازی پوست و سلامت در ۳ ماه

روایت مسافران از فرود اضطراری و بازرسی

نیکولا تمبونی، مسافر ایتالیایی، به نیویورک‌تایمز گفت که در پرواز شرکت ایر لینگس از دوبلین به مقصد رم بوده است. به گفته او، خلبان ابتدا از وقوع مشکل فنی و تغییر مسیر به سمت پاریس خبر داد، اما بعداً اعلام کرد هواپیما برای سوخت‌گیری در فرودگاهی دیگر در فرانسه فرود خواهد آمد.

بر اساس اطلاعات نیویورک‌تایمز، مسافران در گروه‌های ۱۰ نفره از هواپیما پیاده شدند و نیروهای امنیتی همراه با سگ‌های پلیس آموزش‌دیده، آن‌ها و چمدان‌هایشان را بازرسی کردند. سپس مسافران با اتوبوس به بخش دیگری از پایگاه منتقل شدند و بار دیگر مورد بازرسی قرار گرفتند.

یکی از مسافران دیگر که با حدود ۱۵۰ مسافر دیگر در سالن ورزشی یک پایگاه هوایی فرانسه جمع شده بود، به همین روزنامه گفت که هنگام فرود، نیروهای پلیس، آتش‌نشانان و آمبولانس‌ها را در امتداد باند فرودگاه دیده است. سازمان حفاظت مدنی فرانسه نیز برای برخی مسافران دچار اضطراب، غذا، آب و حمایت روانی فراهم کرد.

اختلال در پروازهای ورشو، پاریس و بخارست

شرکت هواپیمایی لهستان در پرواز ورشو به پاریس، هواپیمای خود را به دلایل ایمنی پیش از برخاستن در انتهای باند متوقف کرد. آتش‌نشانان و مأموران پلیس به محل آمدند و بازرسی گسترده‌ای را با سگ‌های پلیس آموزش‌دیده در داخل هواپیما آغاز کردند.

به گفته یکی از مسافران به نیویورک‌تایمز، این هواپیما پس از سه ساعت توقف به پرواز درآمد. او گفت پس از اطلاع از تهدید بمب‌گذاری و کذب بودن آن، ناامیدی و نارضایتی زیادی در میان برخی مسافران به وجود آمد.

در فرودگاه بخارست، پایتخت رومانی، یک فروند هواپیمای شرکت ویز ایر از میلان به زمین نشست. خودروهای آتش‌نشانی و نیروهای امنیتی مسلح و نقاب‌دار رومانیایی به استقبال آن رفتند، در حالی که انتشار پی‌درپی خبرهای تهدید در فرودگاه‌های اروپا، تردیدهایی درباره ماهیت واقعی این خطرات ایجاد کرده بود.

سرنوشت پرواز ایر لینگس و منشأ ناشناخته تهدیدها

جان مِی، یکی از مسافران پرواز ایر لینگس از دوبلین به رم، روایت کرد که حدود یک ساعت پس از آغاز پرواز سه‌ساعته، خلبان از خدمه خواست فوراً به کابین خلبان بروند. به گفته او، اعضای خدمه پس از خروج از کابین خلبان آشفته به نظر می‌رسیدند.

جان مِی گفت خلبان پس از اعلام وجود تهدید بمب‌گذاری کوشید با توضیح اینکه این تهدید جدی نیست، مسافران را آرام کند. با این حال، مقام‌های فرانسوی مسیر هواپیما را به سمت پایگاه هوایی نظامی اِورُو، در فاصله حدود ۵۰ مایلی شمال غربی پاریس، تغییر دادند. مِی و سایر مسافران حدود دو ساعت در داخل هواپیما منتظر ماندند و سپس تحت بازرسی یک تیم متخصص قرار گرفتند.

مقام‌های مسئول اعلام کردند بیش از ۲۴ پرواز حامل صدها مسافر در طول این هفته دچار اختلال شده‌اند. با وجود این، تمامی هواپیماها به سلامت فرود آمدند و هیچ ماده منفجره‌ای در آن‌ها پیدا نشد. منشأ این تهدیدها نیز هنوز مشخص نیست.

شرکت فرودگاه‌های رم که مدیریت دو فرودگاه تجاری پایتخت ایتالیا را بر عهده دارد، اعلام کرد یکی از تهدیدها صبح پنجشنبه از طریق ایمیلی به زبان ایتالیایی با عنوان اطلاعیه تهدید دریافت شده است. سخنگوی این شرکت به نیویورک‌تایمز گفت این پیام از سوی گروهی ارسال شده که خود را مبارزان دولت مردانه معرفی کرده‌اند.