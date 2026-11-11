تهدید بمب در پرواز یونایتد ایرلاینز از نیوآرک به نیواورلئان

مردی ۳۴ ساله که ظاهراً در پرواز یونایتد ایرلاینز از نیوآرک گفته بود حامل بمب است، در نیواورلئان بازداشت شد؛ هواپیما بدون حادثه به زمین نشست.

دفتر کلانتری جفرسون پریش در ایالت لوئیزیانا اعلام کرد که یک مرد ۳۴ ساله با ادعای همراه داشتن بمب در یک پرواز داخلی، بازداشت شده است. به گزارش ای‌بی‌سی نیوز، این مرد که پیش‌تر به عنوان یک مهاجر غیرقانونی دو بار از آمریکا اخراج شده بود، اواخر شب و در طول پرواز دچار رفتارهای غیرمنطقی شد و ظاهراً به خدمه پرواز گفت که حامل یک بمب است.

هواپیمای یونایتد ایرلاینز که از فرودگاه نیوآرک در ایالت نیوجرسی برخاسته بود، به سلامت در فرودگاه بین‌المللی لویی آرمسترانگ نیواورلئان به زمین نشست. مسافر مورد نظر پس از فرود، بدون هیچ حادثه‌ای بازداشت شد و هیچ آسیبی به مسافران یا خدمه گزارش نشده است.

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جزئیات تهدید بمب در پرواز نیوآرک به نیواورلئان

یونایتد ایرلاینز در بیانیه‌ای اعلام کرد که هواپیما پس از یک حادثه مختل‌کننده که شامل یک مسافر در داخل هواپیما بود، به سلامت فرود آمد. این شرکت هواپیمایی در بیانیه خود به جزئیات بیشتر درباره ماهیت آن حادثه اشاره نکرده است.

بر اساس گزارش دفتر کلانتری جفرسون پریش، ادعای مرد بازداشت‌شده درباره حمل بمب در اواخر شب مطرح شد؛ زمانی که پرواز در مسیر نیوآرک به نیواورلئان قرار داشت. مقام‌های محلی تأکید کرده‌اند که فرود هواپیما بدون بروز هیچ حادثه‌ای انجام شده است و بازرسی‌های بعدی در فرودگاه ادامه داشته است.

سابقه اخراج و آزادی رونی الکساندر گومز-آلبرتو

مقام‌های مسئول اعلام کرده‌اند که فرد بازداشت‌شده، رونی الکساندر گومز-آلبرتو، تبعه هندوراس است. او در سال‌های ۲۰۱۱ و ۲۰۱۴ از آمریکا اخراج شده بود و سابقه ورود غیرقانونی او در همین پرونده مورد توجه قرار گرفته است.

طبق اعلام مقام‌ها، گومز-آلبرتو در سال ۲۰۲۰ با حکم یک قاضی مهاجرت آزاد شده بود. این موضوع نشان می‌دهد که پیش از این پرواز، وضعیت اقامت او در آمریکا از مسیر قضایی مهاجرت تعیین شده بود، هرچند جزئیات پرونده قضایی او در گزارش منتشر‌شده ذکر نشده است.

اتهامات مطرح‌شده و نحوه برخورد با متهم

دفتر کلانتری جفرسون پریش اعلام کرد که گومز-آلبرتو به مرکز اصلاح و تربیت جفرسون پریش منتقل شده است. او به دلیل ارائه اطلاعات نادرست درباره آتش‌سوزی عمدی و ایجاد رعب و وحشت بازداشت شده است؛ این اتهامات مطابق اعلام مقام‌ها مطرح شده‌اند.

لازم به ذکر است که تمام اطلاعات مربوط به ادعای حمل بمب و اتهامات مطرح‌شده، بر اساس اعلام مقام‌های محلی و بیانیه یونایتد ایرلاینز منتشر شده است. تا زمان انتشار این گزارش، جزئیات بیشتری از روند رسیدگی قضایی به این پرونده در منابع رسمی اعلام نشده است.