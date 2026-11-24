صدراعظم آلمان فریدریش مرتس تهدید کرده که در صورت عدم همکاری چهار کشور اروپایی، بودجه هفت‌ساله ۲۰۲۸ تا ۲۰۳۴ را برای حمایت مالی اوکراین مسدود می‌کند.

فریدریش مرتس ، صدراعظم آلمان، هشدار جدی داده است که اگر چهار کشور عضو اتحادیه اروپا از مشارکت در تأمین هزینه‌های وام‌های اوکراین امتناع ورزند، بودجه هفت‌ساله این اتحادیه را مسدود خواهد کرد.

شرط مرطس برای تایید بودجه هفت‌ساله اتحادیه اروپا

بر اساس گزارش‌های منتشر شده از نشریه پولیتیکو، مرتس صراحتاً اعلام کرده است که در صورت عدم توافق قطعی تمام کشورهای عضو اتحادیه اروپا بر سر برنامه تأمین مالی اوکراین، بودجه هفت‌ساله این اتحادیه برای بازه زمانی ۲۰۲۸ تا ۲۰۳۴ را در نشست سران ۲۶ و ۲۷ نوامبر (۵ و ۶ آذر) مسدود خواهد کرد.

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هدف اصلی این فشار سیاسی از سوی صدراعظم آلمان، ترغیب مجارستان، اسلواکی، جمهوری چک و بلغارستان به مشارکت در هزینه‌های وام اتحادیه اروپا برای تأمین مالی اوکراین است که قرار است در سال ۲۰۲۷ حدود ۴۵ میلیارد یورو برای کی‌یف تأمین کند.

تبعات مسدودسازی بودجه برای کشورهای مخالف

مرس تهدید کرده است که در صورت عدم مشارکت این چهار کشور در تأمین هزینه‌های وام، پرداخت‌های اتحادیه اروپا به آن‌ها از محل بودجه این اتحادیه را متوقف خواهد کرد.

این اقدام به معنای قطع کمک‌های مالی مستقیم به کشورهای مخالف است و می‌تواند تاثیرات قابل توجهی بر اقتصاد داخلی آن‌ها داشته باشد.

نقش کمیسیون اروپا و جزئیات برنامه مالی

پیش از این، کمیسیون اروپا طرحی برای برنامه جدید تأمین مالی ۴۵ میلیارد یورویی اوکراین ارائه کرده بود که بر اساس آن، این مبلغ به صورت کمک بلاعوض در اختیار کی‌یف قرار می‌گیرد و منابع آن از طریق وام اتحادیه اروپا تأمین می‌شود.

کشورهای عضو مسئول بازپرداخت و پرداخت هزینه‌های این بدهی خواهند بود و قرار است کشورهای اتحادیه اروپا در نشست آتی سران این اتحادیه درباره تصویب این برنامه تصمیم‌گیری کنند.

چالش‌های سیاسی و واکنش‌های بین‌المللی

تأمین مالی اوکراین و نحوه تقسیم هزینه‌های حمایت از کی‌یف میان اعضای اتحادیه اروپا، از موضوعات اختلافی در این اتحادیه است.

برخی دولت‌ها با ادامه کمک‌های مالی و نظامی به اوکراین و افزایش تعهدات مالی خود مخالفت دارند، اما طرح جدید کمیسیون اروپا نیز بر تأمین منابع از طریق وام مشترک اتحادیه و مسئولیت اعضا در قبال هزینه‌های آن استوار است.