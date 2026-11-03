نیویورک تایمز گزارش داد که اسرائیل هشدار داده ایران در حال بررسی استفاده از سلاح‌های شیمیایی است. مقامات آمریکایی و منطقه‌ای واکنش‌های متفاوتی نشان داده‌اند.

روزنامه نیویورک تایمز در تاریخ سه‌شنبه ۱۲ آبان ۱۴۰۵ گزارش داد که دولت اسرائیل اطلاعات جدیدی را با ایالات متحده آمریکا و کشورهای حوزه خلیج فارس به اشتراک گذاشته است. این اطلاعات هشدار می‌دهد که جمهوری اسلامی ایران در حال بررسی امکان استفاده از سلاح‌های شیمیایی علیه این کشورها است.

هشدار اسرائیل در خصوص اولویت تهدید شیمیایی

مقام‌های اسرائیلی در گفت‌وگوهای پیرامون این موضوع با همتایان آمریکایی خود تاکید کرده‌اند که تهدید سلاح‌های شیمیایی ایران از نگرانی نسبت به برنامه هسته‌ای این کشور فوری‌تر و جدی‌تر است. آن‌ها ادعا کرده‌اند که جمهوری اسلامی در حال توسعه فناوری‌های خاصی است که حمل سلاح‌های شیمیایی را با استفاده از موشک یا انتقال مخفیانه آن‌ها به کشورهای هدف ممکن می‌سازد.

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این ادعاها نشان‌دهنده تغییر استراتژی در ارزیابی تهدیدات امنیتی توسط تل‌آویو است که در آن نگرانی از سلاح‌های کشتار جمعه شیمیایی بر پرونده هسته‌ای ارجحیت یافته است. این هشدارها می‌تواند زمینه‌ساز بازنگری در برنامه‌های دفاعی و امنیتی واشنگتن و متحدانش در منطقه خلیج فارس باشد.

واکنش‌های واشنگتن و شک به انگیزه‌های اسرائیل

بر اساس گزارش نیویورک تایمز، برخی مقامات آمریکایی نسبت به صحت و انگیزه پشت این اطلاعات ارائه شده از سوی اسرائیل تردید دارند. این گروه معتقدند که ارائه چنین هشدارهایی ممکن است بخشی از تلاش‌های سیاسی بنیامین نتانیاهو، نخست‌وزیر اسرائیل، برای ترغیب دونالد ترامپ به ازسرگیری عملیات نظامی علیه جمهوری اسلامی باشد.

این دیدگاه نشان می‌دهد که حلقه‌های مختلف حاکمیت آمریکا نسبت به انحصار اطلاعاتی و انگیزه‌های سیاسی همسایگان منطقه‌ای خود هوشیار هستند. شک ایجاد شده می‌تواند باعث شود تا تحلیلگران امنیتی در واشنگتن با احتیاط بیشتری به این اطلاعات نگاه کنند و آن‌ها را با شواهد مستقل تطبیق دهند.

رد ادعا توسط کشورهای منطقه و مواضع دیپلماتیک

کشورهای حوزه خلیج فارس نیز در واکنش مستقیم به این گزارش‌های اطلاعاتی، ارزیابی‌های ارائه شده را "غیرجدی" توصیف کرده‌اند. این موضع‌گیری رسمی نشان‌دهنده تمایل این کشورها به عدم گسترش تنش‌های منطقه‌ای بر اساس هشدارهایی است که ممکن است ریشه در رقابت‌های سیاسی داشته باشد.

با این حال، نیویورک تایمز اشاره می‌کند که برخی مقام‌های دیگر، هشدارهای اسرائیل را جدی گرفته‌اند. این جدیت ناشی از تهدیدهای مستمر جمهوری اسلامی علیه ایالات متحده و متحدانش در منطقه است که نگرانی‌ها را حتی در صورت تردید در منابع اطلاعاتی، افزایش می‌دهد.

آمادگی‌های میدانی و موضع رسمی تل‌آویو

بررسی‌های میدانی نشان می‌دهد که مانورهای آمادگی نیروهای امدادی اسرائیل در هفته جاری، بر تهدید حملات شیمیایی متمرکز نبوده است. این امر می‌تواند حاکی از این باشد که دولت اسرائیل در عملیات‌های دفاعی داخلی هنوز آماده‌سازی‌های ویژه‌ای برای مقابله فوری با چنین حملاتی انجام نداده است.

دفتر نخست‌وزیری اسرائیل از اظهارنظر درباره جزئیات دقیق گزارش نیویورک تایمز خودداری کرد. با این حال، مقامات اسرائیلی به روزنامه تایمز آو اسرائیل اعلام کرده‌اند که تل‌آویو تمامی تهدیدات جمهوری اسلامی را از نزدیک دنبال می‌کند و برای مقابله با هرگونه اقدام دشمن آماده است.