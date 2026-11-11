تحلیل تازه بیان می‌کند که ایران و روسیه در حال هماهنگی برای مقاومت در برابر کارگروه آمریکا و حفظ مسیر دریای خزر هستند. فعالیت‌های مشترک شامل انتقال سلاح و مانورهای ژئوسیاستی است.

بر اساس آخرین ارزیابی مشترک مؤسسه مطالعات جنگ و پروژه تهدیدهای حیاتی، ایران و روسیه در تلاش برای جلوگیری از اثرگذاری کارگروه تازهٔ امریکا، "دروازه آهنین"، و حفظ مسیر خزر است. این همکاری شامل رصد حرکت کشتی‌های باری تحریم‌شده، تسهیل انتقال سلاح، و فعالیت‌های روانی-مستندسازی می‌شود.

ساختار همکاری عملی میان ایران و روسیه

یک گزارش فنی نشان می‌دهد که از ۱۲ فروردین تا ۱۹ آبان، کشتی‌های روسی در بندرهای آستاراخان و اولیا، سلاح را به بندرهای نوشهر، امیرآباد و انزلی منتقل می‌کنند. هنگام نزدیک شدن به سواحل، سیستم‌های شناسایی خودکار خاموش می‌شود تا مسیر امن باشد.

Also read سه کشور اروپایی در ۲۰۲۶ دارای بهترین نظام‌ بازنشستگی در جهان شناخته شدند

تحلیلگران می‌گویند این فعالیت، تأییدیهٔ عملی از هماهنگی میان دو رقیب غرب، می‌باشد. سنگینی تحریم‌های امریکا، تلاش این دو کشور را برای حفظ جریان اقتصادی و نظامی خود، ضروری کرده است.

نقش کارگروه "دروازه آهنین" در درگیری اسراییلی-امریکی

سفیر روسیه، برد کوپر، پس از کارگروه، یادداشت کرد که هدف مسدودسازی کانال‌های ورود سلاح و درآمدهای غیرقانونی است. معاون وزیر خارجه ایران، کاظم غریب‌آبادی، در روز دوشنبه ۱۹ آبان، پس از دیدار با سفیر روسیه، از رایزنی برای مقابله با تدابیر واشنگتن سخن گفت.

این تقابل، در حالی است که محکومیت آمریکا علیه محدودیتهای ادعایی ایران در برد موشک‌های بالستیک، به جذابیت شفاف‌سازی این نظام برای پیشرفت فناوری می‌انجامد.

پیامدهای عملی و آیندهٔ روابط اسلحه‌ای

با انقطاع مسیرهای زمینی و مریایی، ایران متوجه می‌شود که لازم است از خزر برای واردات آتش‌بازی‌ها استفاده کند. حمله اوکراین در مردادماه، اشکال اصلی در پایین آوردن جریان‌های حملات در خزر را آشکار کرد.

موقعیت جدید، امکان برقراری ارتباط مستقیم میان روسیه و ایران را باز می‌کند؛ اما آمریکا، با پیشرفت در استفاده از تکنولوژی نظارتی، نفوذ را محدود با مسدودیت جدید خواهد داشت. هر دو کشور در آینده نزدیک، مذاکراتی در خصوص انحلال و یا تداوم کارگروه‌ها در منطقه به‌دنبال خواهد داشت.