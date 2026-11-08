تحلیل هاآرتص درباره ادامه تنش‌های خلیج فارس، نقش حوثی‌ها و گروه‌های عراقی، و پیامدهای انتخابات آمریکا برای سیاست‌گذاری‌های آینده منطقه.

تسوی بارئل ، تحلیلگر روزنامه هآرتص، در تحلیلی تازه هشدار داده است که اگرچه توافق احتمالی بین تهران و واشینگتن می‌تواند منجر به بازگشایی تنگه هرمز و توقف حملات مستقیم دو طرف شود، اما حکومت ایران همچنان از طریق گروه‌های هم‌پیمان خود بر کشورهای خلیج فارس فشار وارد خواهد کرد.

هزینه‌های سنگین تنش‌های منطقه‌ای

به نوشته بارئل، در حالی که دونالد ترامپ و عباس عراقچی از آمادگی برای دیپلماسی و جنگ سخن می‌گویند، کشورهای خلیج فارس همچنان سنگین‌ترین هزینه این تنش‌ها را می‌پردازند. نفتکش‌ها در خلیج فارس همچنان هدف حملات قرار می‌گیرند و حملات پهپادی حوثی‌ها به تأسیسات کلیدی عربستان سعودی ادامه دارد.

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دو فرودگاه اصلی عربستان سعودی نیز تنها با بخشی از ظرفیت خود فعالیت می‌کنند. یک دیپلمات غربی مستقر در یکی از کشورهای خلیج فارس به هآرتص گفت که نرخ بیمه کشتی‌ها هر روز تغییر می‌کند و دشواری هماهنگی برای عبور کشتی‌ها از تنگه هرمز، تعیین زمان تحویل نفت را ناممکن کرده است.

بن‌بست در خلع سلاح گروه‌های مسلح

تلاش مقامات دفاعی عربستان سعودی، پاکستان و ترکیه برای رسیدن به تفاهم با تهران نتیجه ملموسی نداشته است. گفت‌وگوهای عربستان سعودی با حوثی‌ها برای کاهش تنش در دریای سرخ نیز، به ارزیابی او، پیشرفت محسوسی نداشته است.

هآرتص بن‌بست خلع سلاح گروه‌های مسلح در عراق را نمونه‌ای از دشواری مهار نفوذ منطقه‌ای تهران دانست. دولت علی الزیدی در توافقی با واشینگتن متعهد شد این گروه‌ها را خلع سلاح کند. خروج نیروهای آمریکایی از عراق در ۳۰ سپتامبر تکمیل شد و دو طرف ژوئن ۲۰۲۷ را برای پایان خلع سلاح تعیین کردند.

دولت عراق قرارداد اداره بخش‌هایی از فرودگاه موصل را با سه شرکت مرتبط با شبه‌نظامیان لغو کرد و به درخواست آمریکا دستور بستن یکی از گذرگاه‌های مرزی با ایران را داد. این اقدامات با واکنش تند گروه‌های مسلح، از جمله کتائب حزب‌الله، روبه‌رو شد.

پیامدهای سیاسی و اقتصادی انتخابات آمریکا

جمهوری‌خواهان در انتخابات سه‌شنبه، ۱۲ آبان، بیش از ۴۰ کرسی مجلس نمایندگان و دست‌کم هفت کرسی سنا را از دست دادند و نتیجه شماری از رقابت‌ها هنوز مشخص نشده بود. در نظرسنجی سی‌بی‌اس نیوز از رای‌دهندگان هنگام خروج از حوزه‌ها، حدود ۶۳ درصد گفتند از عملکرد ترامپ ناراضی‌اند.

جی‌دی ونس، معاون رئیس‌جمهوری آمریکا، پس از انتخابات، مخالفت گسترده با جنگ ایران را دلیل اصلی شکست جمهوری‌خواهان دانست. ترامپ گفت با بخش عمده تحلیل ونس موافق است، اما وقتی از او پرسیدند اگر دوباره در همان موقعیت قرار بگیرد به ایران حمله می‌کند، پاسخ داد قطعا بله.

ترامپ گفت حملات آمریکا توان نظامی متعارف حکومت ایران را تضعیف کرده و برنامه هسته‌ای آن را به عقب رانده است. او پیش‌بینی کرد مورخان تصمیمش را مساعدتر از رای‌دهندگان ارزیابی کنند. است، هرچند نتیجه انتخابات به تهران کمی امید داده است. قطر میان دو طرف میانجی‌گری می‌کند.

شکاف نظر عمومی درباره سیاست‌های اقتصادی

ترامپ در مصاحبه‌ای که چند ساعت پس از انتشار گزارش اشتغال بهتر از انتظار انجام شد، آمار اقتصادی را فوق‌العاده خواند و به افزایش ارزش حساب‌های بازنشستگی اشاره کرد. او گفت دولت نتوانسته پیامش را درباره اقتصاد به مردم منتقل کند.

در نظرسنجی سی‌بی‌اس نیوز، سه‌چهارم رای‌دهندگان وضعیت اقتصاد را بد یا نه‌چندان خوب ارزیابی کردند. ۷۰ درصد از این گروه به نامزدهای دموکرات مجلس نمایندگان رای دادند. قیمت بنزین و مواد غذایی، قبوض خدماتی و هزینه‌های درمان از نگرانی‌های اصلی رای‌دهندگان بود.

بر اساس نظرسنجی سی‌بی‌اس نیوز، ۵۸ درصد از رای‌دهندگان معتقد بودند دولت ترامپ در اجرای سیاست‌های مهاجرتی زیاده‌روی کرده است. در ایالت‌هایی مانند تگزاس، نگرانی از این سیاست‌ها باعث شد بسیاری از رای‌دهندگان لاتین‌تبار که دو سال پیش به ترامپ روی آورده بودند، دوباره به دموکرات‌ها رای دهند.