بررسی تهدیدات اخیر رئیس جمهور آمریکا در مورد حملات سنگین نظامی به ایران و طرح تصرف جزیره خارگ به منظور کنترل بازار نفت و گاز و تحلیل واکنش‌های داخلی آمریکا.

در فضای متشنج سیاسی اخیر، دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا با استفاده از پلتفرم ارتباطی خود در شبکه اجتماعی تروث سوشال، موج جدیدی از تهدیدات نظامی را علیه جمهوری اسلامی ایران به راه انداخت.

او در پیامی صریح و تند اعلام کرد که در ساعات آینده حملاتی بسیار سنگین و گسترده را علیه اهداف ایرانی آغاز خواهد کرد. ترامپ در این پیام مدعی شد که توانمندی‌های دفاعی ایران از جمله نیروی دریایی، نیروی هوایی، سیستم‌های راداری و پدافند ضد هوایی به شدت تضعیف شده و بخش بزرگی از توان تهاجمی این کشور از بین رفته است.

این اظهارات در حالی مطرح می‌شود که واشنگتن به دنبال اعمال فشارهای حداکثری بر تهران است و ترامپ با تکیه بر این ادعاها، آمادگی ایالات متحده برای وارد شدن به یک درگیری نظامی شدیدتر را به نمایش گذاشته است. یکی از محورهای اصلی و تکان‌دهنده تهدیدات ترامپ، تمرکز بر زیرساخت‌های حیاتی انرژی ایران بود.

او به طور مشخص به جزیره خارگ اشاره کرد که به عنوان شریان حیاتی صادرات نفت خام ایران شناخته می‌شود و حدود نود درصد از صادرات نفت این کشور از طریق آن صورت می‌گیرد. رئیس جمهور آمریکا تهدید کرد که در آینده‌ای نزدیک، کنترل این جزیره استراتژیک و تمامی زیرساخت‌های مرتبط با نفت و گاز ایران را به دست خواهد گرفت.

او این استراتژی را با تجربه ایالات متحده در ونزوئلا مقایسه کرد و مدعی شد که تصرف نقاط کلیدی انرژی در کشورهای رقیب، روشی درخشان و موفق برای تامین منافع آمریکا و کنترل بازارهای جهانی انرژی است. این رویکرد نشان‌دهنده تمایل ترامپ برای تغییر موازنه قدرت در منطقه خلیج فارس از طریق تسلط مستقیم بر منابع مالی و انرژی ایران است.

با این حال، در مصاحبه‌ای که ترامپ shortly پس از این پیام‌ها با شبکه خبری فاکس نیوز داشت، لحنی متفاوت و تا حدی تردیدآمیز را به نمایش گذاشت. او در حالی که بر قدرت و بزرگی حملات احتمالی تاکید می‌کرد، اذعان داشت که مطمئن نیست آیا مردم آمریکا تمایل و اشتیاق لازم برای حمایت از یک عملیات نظامی گسترده که منجر به تصرف فیزیکی جزیره خارگ شود را دارند یا خیر.

ترامپ در این گفتگو اشاره کرد که اگرچه تصرف این جزیره گزینه مورد علاقه اوست، اما احساس می‌کند که جامعه آمریکا خسته از جنگ است و ترجیح می‌دهد نیروهای نظامی به خانه بازگردند. این تضاد میان پیام‌های تهاجمی در شبکه‌های اجتماعی و واقع‌گرایی سیاسی در مصاحبه‌های تلویزیونی، نشان‌دهنده چالش‌های داخلی دولت ترامپ در مدیریت هزینه‌های انسانی و سیاسی یک جنگ احتمالی است.

از سوی دیگر، ترامپ در لابلای تهدیدات خود، به موضوع مذاکرات و توافقات اشاره کرد و مدعی شد که ایران به شدت مشتاق رسیدن به یک توافق جدید است. او ابراز کرد که ترجیح می‌داد این توافق در زمان حال یا حتی هفته‌های پیش حاصل شود، اما همزمان از ابزار تهدید نظامی برای بهبود جایگاه مذاکراتی خود استفاده می‌کند.

این استراتژی ترکیبی از فشار نظامی شدید و پیشنهاد توافق، بخشی از الگوی رفتاری ترامپ برای به زانو درآوردن طرف مقابل است. در همین راستا، تحلیلگران نظامی و مقامات ارشد امنیتی در ایالات متحده هشدارهای جدی را در مورد خطرات احتمالی چنین عملیاتی مطرح کرده‌اند. به باور این کارشناسان، هرگونه تلاش برای تصرف زمینی جزیره خارگ یا زیرساخت‌های نفتی، نیازمند اعزام گسترده نیروهای پیاده‌نظام و زمینی است که می‌تواند منجر به تلفات سنگین در ارتش آمریکا شود.

آن‌ها هشدار می‌دهند که ورود به یک جنگ زمینی در خاک یا قلمرو ایران، هزینه‌هایی را به همراه خواهد داشت که احتمالاً دولت ترامپ به دلیل حساسیت‌های داخلی و فشار افکار عمومی، تمایلی به پذیرش آن ندارد. بنابراین، شکاف عمیقی میان آرزوهای استراتژیک ترامپ برای کنترل بازار انرژی و واقعیت‌های عملیاتی و نظامی بر روی زمین وجود دارد که می‌تواند مسیر آینده روابط دو کشور را تحت تاثیر قرار دهد





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