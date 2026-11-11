تهدیدهای ایمیلی در حدود ۳۰۰ مدرسه ایتالیا باعث تخلیه موقت و واکنش‌های سریع دولت و نیروهای امنیتی شد. این تهدیدها احتمالاً حمله سایبری بوده و هیچ شواهدی برای خطر واقعی پیدا نشده است.

حدود سهصد مدرسه در سراسر ایتالیا به‌صورت ناگهانی با تهدیدهای ایمیلی مبنی بر بمب‌گذاری مواجه شد. این پیام‌ها به‌صورت گسترده در شهرهای رم، ناپل، ویچنزا، فلورانس، پیزا، تریسته و سایر نقاط کشور ارسال شد و باعث تخلیه موقت ساختمان‌های آموزشی شد.

وزیر آموزش و پرورش ایتالیا، جوزپه والیتارا، در گفتار خود به تلویزیون ایتالیا اعلام کرد که این تهدیدها احتمالاً یک حمله سایبری بوده و نه یک خطر واقعی. او اشاره کرد که در حال حاضر هیچ مدرکی برای وجود تهدید ملموس در این مدارس وجود ندارد و دولت در حال بررسی دقیق این پیام‌ها است. نخستین واکنش‌های امنیتی در سطح ملی به‌سرعت شکل گرفت.

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واکنش دولت ایتالیا به تهدیدهای گسترده بمب‌گذاری

نخست‌وزیر ایتالیا، جورجا ملونی، جلسه‌ای با حضور وزیران ارشد و رؤسای دستگاه‌های اطلاعاتی برگزار کرد تا وضعیت تهدیدات را بررسی کند. او تأکید کرد که دولت گزارش‌های متعدد تهدید به بمب‌گذاری در مؤسسات آموزشی را زیر نظر دارد و در حال حاضر هیچ شواهدی برای وجود خطر واقعی پیدا نشده است.

در همین حال، مسئولین امنیتی در فرودگاه‌های ایتالیا و شرکت‌های هواپیمایی در سایر نقاط اروپا نیز به‌صورت مشابهی با تهدیدهای دروغین مواجه شدند که باعث تخلیه موقت اماکن و اختلالات گسترده شد. در سطح محلی، مسئولین مدارس و نیروهای انتظامی با سرعت و دقت در حال بررسی و راستی‌آزمایی تک‌تک گزارش‌ها هستند. رئیس منطقه اومبریا، استفانیا پرویِتی، در بیانیه‌ای اعلام کرد که در بازرسی مدارس اومبریا هیچ شواهدی برای وجود تهدید پیدا نشده و دانش‌آموزان به‌سرعت به کلاس‌های درس بازگشتند.

در حالی که در ایرلند شمالی و اسکاتلند نیز ایمیل‌های مشابه دریافت شد، پلیس این پیام‌ها را به‌عنوان فریبکاری تلقی کرده و اقدامات لازم برای جلوگیری از انتشار اطلاعات نادرست را در دستور کار دارد. این رویدادها نشان می‌دهد که تهدیدهای سایبری در حوزه امنیت آموزشی در حال افزایش است و نیازمند هماهنگی‌های بین‌المللی و اقدامات پیشگیرانه قوی‌تر می‌باشد.