تهدید ترامپ برای محاصره تنگه هرمز: پیامدهای جدی برای بازار نفت

تهدید ترامپ به محاصره تنگه هرمز میتواند اختلالات قابل توجهی را در بازار جهانی نفت ایجاد کند و تنشها را در منطقه تشدید نماید. این اقدام بر حجم صادرات نفت ایران تاثیر گذاشته و بر عرضه جهانی نفت تأثیر خواهد گذاشت. واکنشها و اقدامات متقابل از سوی ایران و تحولات اخیر در این تنگه بررسی میشود.
پیشبینیها حاکی از آن است که تهدید ترامپ مبنی بر محاصره تنگه هرمز ، پیامدهای جدی بر جریان نفت و بازار جهانی انرژی خواهد داشت و این امر میتواند اختلالات موجود در بازار جهانی انرژی را پس از تجاوز آمریکایی-صهیونیستی به ایران ، تشدید کند. به گزارش ایسنا، ارتش آمریکا اعلام کرده است که از ساعت ۱۰ صبح به وقت شرق آمریکا (۱۴۰۰ به وقت گرینویچ) روز دوشنبه، ترافیک کشتیرانی به داخل و خارج از بنادر ایران را مسدود خواهد کرد.
این اقدام، مانع از ورود تقریبا دو میلیون بشکه نفت ایران در روز به بازارهای جهانی میشود و عرضه جهانی را بیش از پیش محدود میکند. پس از به نتیجه نرسیدن مذاکرات صلح در اسلام آباد بین مذاکرهکنندگان ایران و آمریکا، دونالد ترامپ، رئیسجمهور سابق آمریکا، اعلام کرد که نیروی دریایی آمریکا، «روند مسدود کردن هر کشتی یا تمام کشتیهایی که قصد ورود یا خروج از تنگه هرمز را داشته باشند، آغاز خواهد کرد.» فرماندهی مرکزی ارتش آمریکا متعاقباً اعلام کرد که این محاصره تنها شامل کشتیهایی میشود که به تمام بنادر ایران در خلیج فارس و خلیج عمان میروند یا از آنجا خارج میشوند. در این بیانیه آمده است که نیروهای آمریکایی مانع از آزادی ناوبری کشتیهایی که از تنگه هرمز به بنادر غیرایرانی و از آنجا عبور میکنند، نخواهند شد و اطلاعات تکمیلی در آینده ارائه خواهد شد. سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در واکنش به اظهارات ترامپ هشدار داد که نزدیک شدن کشتیهای نظامی به این تنگه به منزله نقض آتشبس تلقی شده و با آن با شدت و قاطعیت برخورد خواهد شد. مسدود کردن محمولههای نفتی ایران، منبع قابل توجهی از نفت را از بازارهای جهانی حذف خواهد کرد. بر اساس دادههای شرکت اطلاعات انرژی کپلر، ایران در ماه مارس ۱.۸۴ میلیون بشکه در روز نفت خام صادر کرده و در ماه آوریل تا کنون ۱.۷۱ میلیون بشکه در روز نفت صادر کرده است، در حالی که میانگین کل سال گذشته میلادی ۱.۶۸ میلیون بشکه در روز بوده است. با این حال، افزایش تولید نفت ایران پیش از آغاز جنگ در ۲۸ فوریه، به انباشت تقریبا بیسابقهای از نفت ایران در کشتیها منجر شد، به طوری که طبق دادههای کپلر، تا اوایل ماه جاری بیش از ۱۸۰ میلیون بشکه نفت شناور در آبهای منطقه وجود داشت. ترافیک کشتیرانی از طریق تنگه هرمز، که از زمان آغاز درگیریها به دلیل محاصره ایران به شدت محدود شده بود، با وجود توافق آتشبس دو هفتهای هفته گذشته میان واشنگتن و تهران، تقریباً متوقف شده است. روز یکشنبه، دو نفتکش شالامار و خیرپور با پرچم پاکستان به منظور بارگیری محمولههایی از امارات متحده عربی و کویت وارد خلیج فارس شدند. یک کشتی سوم که یک نفتکش بسیار بزرگ (VLCC) به نام مومباسا بی با پرچم لیبریا بود نیز اوایل روز یکشنبه از این تنگه عبور کرد و در خلیج فارس پهلو گرفت. یک کشتی غولپیکر دیگر به نام «آگیوس فانوریوس وان» با پرچم مالت که روز یکشنبه در تلاش برای عبور از تنگه هرمز و بارگیری نفت خام عراق به مقصد ویتنام بود، برگشت و در نزدیکی خلیج عمان لنگر انداخت. روز شنبه، سه ابرنفتکش کاملا پر از نفت از تنگه هرمز عبور کردند که به نظر میرسد اولین کشتیهایی باشند که از زمان توافق آتشبس میان آمریکا و ایران از خلیج فارس خارج میشوند. طبق دادههای شرکت کپلر، حدود ۱۸۷ نفتکش پر از نفت که ۱۷۲ میلیون بشکه نفت خام و فرآوردههای نفتی را حمل میکردند، تا سهشنبه گذشته در خلیج فارس حضور داشتند. بلومبرگ نیز گزارش داد که سه نفتکش در تلاش برای عبور از تنگه هرمز با حرکت در نزدیکی سواحل ایران هستند و اولین کشتیهایی به شمار میروند که از زمان اعلام محاصره تنگه هرمز توسط آمریکا، قصد عبور از این آبراه را داشتهاند. دادههای ردیابی کشتی نشان میدهد که نفتکش نیو فیوچر که هیچ ارتباط مشخصی با ایران ندارد و نفتکش آرورا که توسط آمریکا تحریم شده است، اوایل روز دوشنبه از آبهای امارات متحده عربی به سمت شمال شرقی حرکت کردند. به نظر میرسد این نفتکشهای میانبرد مسیری را درست در جنوب جزیره لارک ایران طی کردهاند. نیو فیوچر از پیچ تنگه عبور کرده و اکنون به سمت جنوب و خلیج عمان در حرکت است، در حالی که آرورا در نزدیکی لارک باقی مانده و با سرعت متوسطی در حال حرکت است. همزمان، یک کشتی حمل گاز مایع با پرچم ویتنام و متعلق به این کشور در جهت مخالف به تنگه هرمز نزدیک میشود و به نظر میرسد در تلاش برای ورود به خلیج فارس باشد. کشتی «ان وی سانشاین» اواخر روز یکشنبه حرکت خود را به سمت شمال از آبهای صحار در خلیج عمان آغاز کرد و نشان میدهد که به سمت شارجه در امارات متحده عربی در حرکت است. پیش از آغاز درگیریها، بخش عمدهای از صادرات نفت ایران به چین، بزرگترین واردکننده نفت خام جهان، ارسال میشد. ماه گذشته، آمریکا از معافیت تحریمی رونمایی کرد که به سایر خریداران از جمله هند، امکان واردات نفت ایران را داده است. دادههای ردیابی کشتی از شرکت مالی LSEG و کپلر در روز چهارشنبه نشان داد که هند در هفته جاری، اولین محموله نفت خام خود را از ایران پس از هفت سال دریافت میکند. بر اساس گزارش رویترز، قبل از جنگ، تقریباً ۲۰ درصد از صادرات نفت و گاز طبیعی جهان از طریق تنگه هرمز جابهجا میشد و بیشتر محمولهها به سمت آسیا، بزرگترین منطقه واردکننده، روانه میشد
تنگه هرمز ترامپ نفت ایران بازار جهانی انرژی