مقام‌های اسرائیلی از آمادگی برای بازگشت به جنگ با جمهوری اسلامی در صورت شکست مذاکرات خبر دادند. همزمان، تنش‌ها در تنگه هرمز ادامه یافته و وضعیت مذاکرات هسته‌ای در هاله‌ای از ابهام قرار دارد. قوه قضاییه ایران نیز بر رسیدگی ویژه به پرونده‌های مرتبط با «همراهان دشمن» تاکید کرده است.

مقام‌های اسرائیل ی در مصاحبه‌ای با شبکه کان، آمادگی خود را برای بازگشت به جنگ با جمهوری اسلامی در صورت شکست مذاکرات احتمالی اعلام کردند. به گفته این مقام امنیتی ارشد، آتش‌بس کنونی در منطقه «بسیار شکننده» است و نسبت به خوش‌بینی در این زمینه بدبین هستند. اسرائیل همچنین فهرستی از «خطوط قرمز غیرقابل چشم‌پوشی» را به ایالات متحده ارائه کرده که شامل خروج ذخایر اورانیوم از ایران، برچیدن تأسیسات غنی‌سازی فردو و تفکیک پرونده لبنان از ایران می‌شود.

این در حالی است که خبرها حاکی از آن است که هیئت پاکستانی تا عصر شنبه ۲۹ فروردین در تهران حضور داشته و به دنبال دریافت پاسخی روشن از سوی جمهوری اسلامی درباره خواسته‌های ایالات متحده بوده است. روزنامه نیویورک‌تایمز نیز با استناد به ارزیابی‌های اطلاعاتی آمریکا گزارش داده که جمهوری اسلامی احتمالا به حدود ۷۰ درصد از ذخایر موشک‌های بالستیک پیش از جنگ و حدود ۶۰ درصد از پرتابگرهای موشک خود دسترسی دارد. این تحولات در حالی رخ می‌دهد که روایتی‌های رسمی از وضعیت تنگه هرمز به طور چشمگیری تغییر کرده و از اعلام «بازگشایی کامل» به تهدید دوباره به انسداد رسیده است، در حالی که اختلافات میان تهران و واشینگتن همچنان پابرجاست و آینده آتش‌بس در هاله‌ای از ابهام قرار دارد. محمدباقر قالیباف، رئیس مجلس شورای اسلامی، نیز در مصاحبه‌ای تلویزیونی اعلام کرده که تهران و واشینگتن بر سر چند موضوع هسته‌ای و تنگه هرمز اختلاف نظر دارند. روزنامه هاآرتص نیز گزارش داده که فاصله زمانی کمتر از یک روز، روایت‌ها درباره تنگه هرمز به طور چشمگیری تغییر کرده است. در همین حال، غلامحسین محسنی اژه‌ای، رئیس قوه قضاییه، در نشستی با مقامات عالی قضایی، بر لزوم رسیدگی «فوق‌العاده و ویژه» به پرونده‌های مربوط به «عناصر پیاده‌نظام و همراه با دشمن» تأکید کرد. او بیان داشت که در حالت عادی، پرونده‌های دارای نقص تحقیقات برای ۱۰ روز به ضابط قضایی ارجاع داده می‌شوند، اما اکنون که عدلیه در «آرایش جنگی» قرار دارد، مقام قضایی باید پرونده‌هایی را که صبح برای تکمیل تحقیقات ارجاع داده، همان بعدازظهر مطالبه و استرداد کند. این اظهارات نشان‌دهنده رویکردی سخت‌گیرانه‌تر در قبال پرونده‌های مرتبط با اعتراضات اخیر و افرادی است که در این زمینه مورد اتهام قرار گرفته‌اند. در عرصه بین‌المللی، تصاویر منتشر شده از وب‌سایت مارین‌ترافیک نشان می‌دهد که بامداد یکشنبه تردد کشتی‌ها در تنگه هرمز ادامه داشته است، این در حالی است که جمهوری اسلامی پیش‌تر اعلام کرده بود بار دیگر این تنگه را بسته است. این تناقض در گزارش‌ها، ابهام در مورد وضعیت واقعی آبراه استراتژیک هرمز را افزایش می‌دهد. همچنین، جمعی از ایرانیان در شهر اورلاندو در ایالت فلوریدا، شنبه ۲۹ فروردین، به مناسبت صدمین روز کشتار معترضان به دست جمهوری اسلامی در ۱۸ و ۱۹ دی ۱۴۰۴ گرد هم آمدند و یاد قربانیان را گرامی داشتند. در حوزه علمی، مهدی ابطحی، معاون پژوهشی وزیر علوم، تحقیقات و فناوری، اعلام کرده که دسترسی دانشگاهیان به اینترنت بین‌المللی ابتدا برای اساتید دانشگاه‌ها و سپس برای سایر پژوهشگران فراهم خواهد شد. اطلاعات همه اساتید در اختیار وزارت ارتباطات قرار گرفته و این روند به تدریج برای همه اساتید و سپس پژوهشگاه‌ها و مراکز دیگر گسترش خواهد یافت. در همین حال، گزارش‌ها حاکی از سفر اسماعیل قاآنی، فرمانده نیروی قدس سپاه پاسداران، به بغداد برای رایزنی درباره بن‌بست سیاسی در انتخاب نخست‌وزیر عراق و اختلافات میان گروه‌های شیعه این کشور با مقام‌ها و گروه‌های مختلف است. این سفر و رایزنی‌ها در شرایطی صورت می‌گیرد که منطقه همچنان شاهد تنش‌های سیاسی و امنیتی فزاینده‌ای است و آینده ثبات منطقه‌ای همچنان در هاله‌ای از ابهام قرار دارد. جمهوری اسلامی همچنین بارها اعلام کرده است که قواعد حاکم بر تنگه هرمز را میدان و قدرت نظامی تعیین می‌کند، نه هیاهوی شبکه‌های اجتماعی و لفاظی‌های سخیف، که این نشان‌دهنده اراده تهران برای اتخاذ رویکردهای نظامی در صورت لزوم است. با توجه به تمامی این تحولات، تنش‌ها در منطقه همچنان بالا است و چشم‌انداز صلح و ثبات در هاله‌ای از ابهام قرار دارد





