سفیر آمریکا در لبنان خواستار خلع سلاح داوطلبانه حزب‌الله شد و همزمان فرانسه و بلژیک ایران را به حملات سایبری متهم کردند؛ دولت ایران این ادعاها را بی‌پایه خواند.

مایک والتز ، سفیر ایالات متحده آمریکا در سازمان ملل متحد و نمایندۀ ویژه این کشور، در بیروت اعلام کرد که تمامیت ارضی و حاکمیتی لبنان نیازمند بازیابی کامل از طریق نیروهای مسلح رسمی این کشور است. وی در تاریخ دوشنبه ۲۵ آبان‌ماه با تأکید بر این اصل که هیچ کشور نمی‌تواند دو ارتش مجزا داشته باشد، خواستار خلع سلاح داوطلبانه تمام تسلیحات حزب‌الله لبنان توسط آن سازمان شد.

موضع آمریکا بر خلع سلاح داوطلبانه حزب‌الله

مایک والتز در سخنرانی خود در بیروت، با قدردانی از سربازان ارتش لبنان، این فرصت را تاریخی برای دستیابی به امنیت پایدار دانست. وی به وضوح بیان کرد که امیدوار است و دعا می‌کند حزب‌الله به صورت داوطلبانه همه تسلیحات خود را به ارتش لبنان تحویل دهد. این دیپلمات ارشد آمریکایی خاطرنشان ساخت که سازوکار اصلی برای بازیابی تمامیت ارضی، باید از طریق نیروهای مسلح رسمی کشور باشد و نه گروه‌های مستقل.

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سازمان حزب‌الله تنها گروه مسلح لبنانی است که پس از پایان جنگ داخلی در سال ۱۹۹۰، بیش از سی و پنج سال پیش، از تحویل سلاح‌های خود به ارتش سر باز زده است. این گروه که تحت حمایت تهران فعالیت می‌کند، دارای دو شاخه سیاسی و نظامی مجزا است. شاخه سیاسی این حزب در فضای سیاسی لبنان دارای نفوذ قابل توجهی است و حتی در پارلمان این کشور نیز حضور دارد، اما اتحادیۀ اروپا شاخه نظامی آن را سازمانی تروریستی می‌داند. ایالات متحده و اسرائیل نیز کلیت این سازمان را در فهرست سازمان‌های تروریستی قرار داده‌اند.

اتهام حملات سایبری علیه ایران و واکنش پاریس

فرانسه در تاریخ دوشنبه ۲۵ آبان‌ماه شواهدی مبنی بر حمله سایبری منتسب به سپاه پاسداران انقلاب اسلامی به یخچال‌های فروشگاه‌های زنجیره‌ای این کشور را به وزیران اتحادیۀ اروپا ارائه خواهد کرد. ژان نوئل بارو، وزیر خارجه فرانسه، در بروکسل اعلام کرد که پاریس خواستار اعمال تحریم‌های جدید علیه تهران بر اساس این شواهد است. وی هدف قرار داد که ظرف یک ماه، فهرستی جدید از افراد و نهادهای جمهوری اسلامی برای قرارگیری در لیست تحریم‌ها تهیه شود.

دادستانی پاریس پیش‌تر در تاریخ دوشنبه ۱۸ آبان اعلام کرده بود که تحقیقات درباره گروه "شهید کاوه" ایران را به اتهام هک مشکوک یخچال‌ها و فریزرهای سوپرمارکت‌ها آغاز کرده است. این نهاد قضایی در بیانیه‌ای تصریح کرد که شیوۀ حمله نشان‌دهنده متدولوژی گروه "شهید کاوه" است و برای رئیس این یگان سایبری تهاجمی وابسته به سپاه پاسداران و دو معاون او درخواست صدور حکم بازداشت بین‌المللی داده است. گزارش‌ها حاکی از استفاده از زبان فارسی و آدرس‌های آی‌پی مرتبط با نهادهای ایرانی در این حملات است.

دولت بلژیک نیز در تاریخ پنج‌شنبه ۲۱ آبان اعلام کرد که ممکن است ایران در حملات سایبری مشابه به فروشگاه‌های این کشور طی ماه جاری دست داشته باشد. در پاسخ به این اتهامات، اسماعیل بقائی، سخنگوی وزارت خارجه ایران، اظهارات مقام‌های فرانسه و بلژیک را مطلقاً بی‌پایه و اساس خواند. او پاریس را به اتهام‌زنی متهم کرد و مدعی شد که این ادعاها برای سرپوش گذاشتن بر ضعف سامانه‌های سایبری فرانسه مطرح شده است. بقائی همچنین هشدار داد که ادامه این اتهام‌زنی‌ها مسئولیت بین‌المللی برای دولت فرانسه در پی خواهد داشت.

تأیید حکم حبس و محرومیت وکالت برای جواد علیکردی

دادگاه تجدیدنظر مشهد در تاریخ ۲۱ آذر ۱۴۰۴ حکم حبس طولانی‌مدت و محرومیت دائم از وکالت برای جواد علیکردی، فعال حقوق بشر و زندانی سیاسی، را تأیید کرد. عباس موسوی، وکیل آقای علیکردی، در تاریخ یکشنبه ۲۴ آبان با انتشار مطلبی در اینستاگرام خبر داد که فرجام‌خواهی این فعال رد شده است. محرومیت دائم از اشتغال به وکالت، دو سال تبعید به شهرستان سرباز در استان سیستان و بلوچستان و ممنوع‌الخروجی جواد علیکردی نیز در این حکم تأیید شد.

این حکم از سوی دادگاه انقلاب مشهد و در ارتباط با اظهارات موکلش در مراسم بزرگداشت برادرش خسرو علیکردی صادر شده است. خسرو علیکردی، وکیل و فعال حقوق بشر، در آذرماه سال گذشته در جریان برگزاری مراسم هفتمین روز درگذشتش در مشهد با حضور جمعیت کبیر و نیروهای انتظامی درگیری‌هایی رخ داد که منجر به بازداشت ده‌ها تن از فعالان مدنی از جمله جواد علیکردی شد. جنازه خسرو علیکردی در ۱۵ آذر ۱۴۰۴ در دفتر کارش پیدا شد و بسیاری از فعالان مرگ او را مشکوک خواندند. گزارش‌ها نشان می‌دهد که در ایران حاشیه امنیتی برای وکلا جهت دفاع آزاد از متهمان پرونده‌های سیاسی وجود ندارد و بسیاری از این وکلا در سالیان گذشته به حبس‌های طولانی، ممنوع‌الخروجی یا تبعید مجبور شده‌اند.