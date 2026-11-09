تهدیدات نظامی آمریکا به ایران، تعلیق نظارت اتمی و حمله به خط لوله عربستان

واکنش‌های دیپلماتیک و نظامی به درگیری‌های خاورمیانه: از شرط‌گذاری ترامپ برای حملات به ایران و تعلیق نظارت اتمی تهران تا حوثی‌ها و مسدود شدن سواحل امارات.

دونالد ترامپ ، رئیس‌جمهور ایالات متحده، در روز دوشنبه ۱۸ آبان اعلام کرد که عربستان سعودی نیز مانند قطر به دنبال پایان مسالمت‌آمیز برای جنگ ایران است. وی پس از دیدار با نخست‌وزیر قطر در کاخ سفید، در گفت‌وگویی کوتاه با رویترز تأکید کرد که اگر دیپلماسی موفقیت‌آمیز باشد، از صدور دستور حملات تازه علیه ایران خودداری می‌کند.

ترامپ در عین حال هشدار داد که آمریکا در صورت نیاز کاملاً آماده بازگشت به عملیات نظامی علیه ایران است. این اظهارات پس از شکست جمهوریخواهان در انتخابات میان‌دوره‌ای هفته گذشته کنگره و فشارهای سیاسی اخیر مطرح شد. رئیس‌جمهور آمریکا بارها تکرار کرده که ترجیح می‌دهد فرمان حمله صادر نکند و در مصاحبه با سی‌ان‌ان گفته بود احتمال حمله در صورت پیشرفت مذاکرات بسیار بعید است.

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جزئیات تهدیدات و اهداف زیرساختی ایران

دونالد ترامپ اعلام کرد که فهرستی از اهداف زیرساختی حساس در ایران، شامل ده‌ها پل و نیروگاه، پیش از این آماده شده است. با این حال، وی توضیح داد که تمایل به حمله به پل‌ها ندارد زیرا پل‌سازی فرآیندی بسیار دشوار است که سال‌ها زمان می‌برد. ترامپ با اشاره به محاصره دریایی و زمینی شمال ایران، گفت که آمریکا در جنگ با ایران پیروز شده است و اکنون تنها تصمیم‌گیری درباره زمان پایان دادن به جنگ باقی مانده است.

موضع ایران و واکنش مصر به اخوان‌المسلمین

رضا نجفی، نماینده ایران در آژانس بین‌المللی انرژی اتمی، در گزارشی ۱۰ صفحه‌ای اعلام کرد که ایران به دلیل حملات نظامی و تهدیدات مستمر آمریکا، هیچ تعهدی برای پذیرش نظارت کامل اتمی ندارد. تهران شرط همکاری را پیشرفت در مذاکرات صلح با واشنگتن دانست، در حالی که مارکو روبیو، وزیر خارجه آمریکا، این مطالبات را غیرواقع‌بینانه خواند.

در واکنش‌های منطقه‌ای دیگر، دستگاه قضایی مصر روز دوشنبه ۱۸ آبان گروه اخوان‌المسلمین و سه رهبر آن را به‌طور دائم در فهرست گروه‌های تروریستی قرار داد. این تصمیم که وضعیت پیشین در سال ۱۳۹۲ را دائمی می‌کند، منجر به تعطیلی دفاتر و مسدود شدن اموال این گروه می‌شود. آمریکا نیز پیش‌تر شاخه مصری اخوان‌المسلمین را به حمایت از حماس متهم کرده بود.

حمله حوثی‌ها و پیامدهای زیست‌محیطی در امارات

خط لوله شرقی-غربی عربستان در منطقه مدینه هدف حمله قرار گرفت که منجر به آتش‌سوزی محدود شد اما وقفه‌ای در عملیات ایجاد نکرد. حوثی‌های یمن با موشک و پهپاد به تأسیسات نفتی و ریاض حمله کردند و ارتعاش بقایای موشک‌ها مشکلاتی برای فرودگاه‌ها ایجاد کرد.

به دنبال تشدید حملات به نفتکش‌ها در تنگه هرمز، شهرداری خورفکان در امارات متحدۀ عربی روز دوشنبه ۱۸ آبان سواحل منطقه اللولوئیه را به دلیل آلودگی نفتی موقتاً بست. تصاویر ماهواره‌ای لکه‌های نفتی را در آب‌های نزدیک ساحن نشان می‌دهند و ده‌ها نفتکش در هشت ماه گذشته در پی درگیری‌های اخیر آسیب دیده‌اند.