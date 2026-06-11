تهدیدات شدید ترامپ: حمله گسترده به ایران و طرح تصرف جزیره خارک

دونالد ترامپ از حملات نظامی جدید به ایران و احتمال تصرف جزیره خارک برای کنترل بازار نفت خبر داد و مدعی شد توان دفاعی جمهوری اسلامی به‌طور کامل نابود شده است.

دونالد ترامپ ، رئیس‌جمهور ایالات متحده، در اظهاراتی بسیار جنجالی و تکان‌دهنده، از تداوم و تشدید حملات نظامی این کشور علیه جمهوری اسلامی ایران خبر داد.

او در پستی در شبکه اجتماعی تروث سوشال اعلام کرد که ارتش آمریکا در شب پنجشنبه حملاتی گسترده و شدید را آغاز خواهد کرد. ترامپ در این پیام مدعی شد که توان دفاعی ایران، از جمله نیروی دریایی، نیروی هوایی و تمامی سامانه‌های راداری و پدافندی، به‌طور گسترده‌ای تخریب شده و بخش بزرگی از توان تهاجمی این کشور عملاً از بین رفته است. نکته بسیار قابل توجه در اظهارات او، اشاره صریح به تصرف جزیره خارک در آینده‌ای نزدیک بود.

او تصریح کرد که هدف نهایی ایالات متحده، تصرف این جزیره و سایر مراکز زیرساختی نفتی است تا بتواند کنترل کامل بازار نفت و گاز ایران را در دست بگیرد. او این استراتژی را با اقدامات آمریکا در ونزوئلا مقایسه کرد و مدعی شد که مدل ونزوئلا نتایج فوق‌العاده‌ای هم برای اقتصاد آمریکا و هم برای آن کشور به همراه داشته است و قصد دارد همین الگو را در ایران پیاده کند.

در مصاحبه‌ای تفصیلی با شبکه خبری فاکس‌نیوز، ترامپ با ارائه جزئیات بیشتری به حملات نظامی پرداخت. او تاکید کرد که حملات شب پنجشنبه بسیار شدیدتر از عملیات چهارشنبه خواهد بود و در جریان حملات روز چهارشنبه، بمب‌هایی به ارزش ۲۵۰ میلیون دلار بر اهداف نظامی ایران ریخته شده است. او با لحنی پیروزمندانه ادعا کرد که حکومت ایران در حال تسلیم شدن است، هرچند هنوز خودشان این واقعیت را پذیرفته نیستند.

در پاسخ به سوال مجری درباره تصرف بخشی از خاک ایران، ترامپ تایید کرد که تصرف جزیره خارک اولویت اصلی اوست زیرا ثروتی هنگفت را برای ایالات متحده به ارمغان می‌آورد، اما در عین حال ابراز تردید کرد که آیا افکار عمومی در آمریکا آمادگی پذیرش اشغال یک منطقه را دارند یا خیر. او افزود که مردم آمریکا ترجیح می‌دهند نیروهای نظامی به خانه بازگردند، اما وسوسه بهره‌برداری از نفت ایران، مشابه آنچه در پالایشگاه‌های هیوستون، لوئیزیانا و دیگر نقاط رخ داد، بسیار زیاد است.

او مدعی شد پالایشگاه‌های آمریکا اکنون شبانه‌روزی کار می‌کنند و ثروت عظیمی تولید می‌کنند و اجرای همین مدل برای نفت ایران می‌تواند تحولی بزرگ باشد. علاوه بر مسائل نظامی و اقتصادی، ترامپ به وضعیت داخلی ایران و مسائل حقوق بشری نیز پرداخت. او ادعا کرد که هواپیماهای آمریکایی بدون آنکه رادارهای ایرانی متوجه شوند، بر فراز مرکز تهران پرواز می‌کنند و مقامات جمهوری اسلامی اصلاً از حضور آن‌ها بی‌خبرند.

او در مورد احتمال هدف قرار دادن نیروگاه‌های برق و تاسیسات آب گفت که اگرچه توانایی تخریب آن‌ها در یک دقیقه را دارد، اما ترجیح می‌دهد این کار را نکند تا مردم عادی دچار رنج نشوند و آب آشامیدنی از دست ندهند. ترامپ همچنین به سرکوب اعتراضات در ایران اشاره کرد و مدعی شد که ده‌ها هزار نفر توسط حکومت کشته شده‌اند و مردم به دلیل نبود سلاح و مواجهه با تک‌تیراندازان و مسلسل‌ها، از تجمع می‌ترسند و نمی‌توان آن‌ها را به دلیل ترس سرزنش کرد.

در بخشی از صحبت‌هایش، او از گروه‌های کرد مخالف جمهوری اسلامی، از جمله حزب دموکرات، کومله و پاک ابراز ناامیدی کرد و مدعی شد سلاح‌هایی که آمریکا برای آن‌ها فرستاده بود، توسط خودشان نگه داشته شده است و این موضوع را مایه ننگ دانست. در پایان، تضاد شدیدی میان اظهارات ترامپ و گزارش‌های خبری درباره وضعیت دیپلماتیک مشاهده شد.

در حالی که رئیس‌جمهور آمریکا تاکید داشت که مذاکرات با جمهوری اسلامی همچنان ادامه دارد و ایران با برخی مفاد توافق پیشنهادی او، از جمله عدم توسعه یا خریداری سلاح هسته‌ای موافقت کرده است، خبرگزاری فارس وابسته به سپاه پاسداران هرگونه مذاکره جدید را تکذیب کرد و اعلام نمود که ایران بر خطوط قرمز خود ایستادگی می‌کند و از مطالبات اصلی خود عقب‌نشینی نکرده است. با این حال، شبکه سی‌ان‌ان با استناد به منابع دیپلماتیک گزارش داد که علی‌رغم تبادل حملات نظامی که می‌توانست تلاش‌های دیپلماتیک را پیچیده کند، گفتگوها برای دستیابی به یک توافق در طول شب ادامه یافته است.

این وضعیت نشان‌دهنده یک جنگ ترکیبی پیچیده است که در آن تهدیدات نظامی، فشارهای اقتصادی و بازی‌های دیپلماتیک به طور همزمان برای تغییر موازنه قدرت در منطقه به کار گرفته شده‌اند و آینده روابط تهران و واشینگتن را به شدت متزلزل کرده است





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