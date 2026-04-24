اظهارات تند دونالد ترامپ درباره ایران، همراه با تحولات میدانی در لبنان و تنگه هرمز، و همچنین گزارشهایی از توقف مذاکرات ایران و پاکستان، از جمله مهمترین اخبار این گزارش است.
گزارشها حاکی از مشاهده چند پهپاد در ارتفاع پایین بر فراز آسمان تهران و شنیده شدن صدای پدافند هوایی در برخی مناطق شهر است. ارتش اسرائیل هرگونه حمله به ایران را تکذیب کرده است.
در همین حال، یک مقام آمریکایی اعلام کرده که نیروهای این کشور در طول دوره آتشبس، از فرصت برای بازآرایی و تامین مجدد ناوها و هواپیماها استفاده کردهاند و در صورت صدور دستور، آماده ازسرگیری حملات هستند. ستاد فرماندهی مرکزی آمریکا (سنتکام) نیز از ورود ناو هواپیمابر یواساس جورج دبلیو بوش به منطقه با هزاران نیروی اضافی و دهها جنگنده پیشرفته خبر داده است.
دونالد ترامپ، رئیسجمهور سابق آمریکا، در اظهاراتی مدعی شده که در صورت تجدید قوا توسط ایران در دوره آتشبس، ارتش آمریکا قادر است این توان را در یک روز از بین ببرد. او همچنین به محاصره دریایی علیه ایران اشاره کرده و مدعی شده که ایالات متحده کنترل کامل تنگه هرمز را در اختیار دارد و هیچ کشتیای نمیتواند از آن عبور کند. ترامپ درباره احتمال مینگذاری ایران در تنگه هرمز هشدار داده و آن را «اشتباه بزرگی» خوانده است.
او همچنین حملات جمهوری اسلامی به کشورهای منطقه را «غیرمنتظره» و «اشتباه بزرگ» توصیف کرده است. ترامپ همچنین از احتمال دیدار رهبران لبنان و اسرائیل در کاخ سفید طی سه هفته آینده و همزمان با تمدید آتشبس خبر داده و ابراز امیدواری کرده که صلح میان اسرائیل و لبنان در سال جاری محقق شود. او بر لزوم توقف تامین مالی حزبالله توسط ایران تاکید کرده است.
در مقابل، حزبالله لبنان در واکنش به آنچه «نقض آتشبس و هدف قرار دادن یک شهر در جنوب لبنان توسط اسرائیل» خوانده، یک رگبار راکتی به سمت شتولا شلیک کرده است. ارتش اسرائیل نیز اعلام کرده که چندین پرتابه شلیکشده از لبنان را رهگیری کرده است. این تحولات در حالی رخ میدهد که اختلاف نظر میان اعضای دولت ایران و سخنگویان منتسب به دفتر مجتبی خامنهای، مانع از سفر هیات مذاکرهکننده به اسلامآباد شده و گفتوگوها عملا متوقف شدهاند.
ترامپ همچنین در مورد احتمال جایگزینی ایران با ایتالیا در جام جهانی گفت: «راجع بهش فکر نکردم! » و سپس نظر مارکو روبیو، وزیر خارجه آمریکا را جویا شد که اعلام کرد: «ما مشکلی نداریم فوتبالیستهای ایران بیایند، اما اجازه نمیدهیم برخی افراد وابسته به سپاه در قالب مربی یا خبرنگار همراه تیم وارد شوند. » او همچنین اعلام کرد که لبنان احتمالاً بهزودی قانونی را که تماس با اسرائیل را ممنوع میکند، لغو خواهد کرد
