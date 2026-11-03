گزارش جامع درباره ادعای هدف قرار گرفتن پایگاه‌های ناتو توسط موشک‌های ایران و تحلیل نتایج نظرسنجی‌ها پیش از انتخابات میانه‌دوره کنگره آمریکا.

روزنامه‌های کیهان و همشهری در روزهای اخیر به بررسی احتمال هدف قرار گرفتن پایگاه‌های نظامی ایالات متحده و ناتو در اروپا پرداختند. این گزارش‌ها در پاسخ به حملات احتمالی علیه جمهوری اسلامی ایران تنظیم شده‌اند و بر توانایی موشکی تهران تأکید دارند. هم‌زمان، نمایندگان مجلس شورای اسلامی و تحلیلگران سیاسی، ابعاد جدیدی از قدرت بازدارندگی کشور را مطرح کرده‌اند.

ادعای پوشش موشکی پایگاه‌های ناتو در اروپا

بر اساس گزارش‌های منتشر شده، منافع و تاسیسات آمریکا و ناتو در کشورهای ایتالیا، بریتانیا، رومانی، قبرس و یونان ممکن است در صورت ازسرگیری جنگ با جمهوری اسلامی، هدف موشک‌های حکومت ایران قرار گیرند. روزنامه مدعی شد که موشک‌های جمهوری اسلامی قادرند پایگاه‌های ناتو را در فاصله چهار تا پنج هزار کیلومتری هدف بگیرند. این ادعاها در مطلب دیگری که همشهری‌آنلاین با اعلام منبع از روزنامه جوان منتشر کرد، تکرار شده است.

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منوچهر متکی، نماینده مجلس، نیز از آلمان، ایتالیا، بریتانیا و پرتغال نام برد و گفت موشک‌های ایران به اروپا می‌رسند. ادعاهای تازه درباره موشک‌های قاره‌پیما و برد چهار تا پنج هزار کیلومتری، به‌طور مستقل تایید نشده‌اند. محسن زنگنه، نماینده مجلس پیش‌تر مدعی شده بود جمهوری اسلامی چنین موشکی را آزمایش کرده است؛ اما اظهارات نمایندگان یا رسانه‌های حکومتی نمی‌تواند به‌ تنهایی ثابت یا تایید کننده آزمایش موفق یا برخورداری از توان عملیاتی این موشک‌ها باشد.

تحلیل‌های امنیتی درباره توان هسته‌ای و سلاح‌های غیرمتعارف

کامران غضنفری، نماینده تهران در مجلس شورای اسلامی، ۱۲ آبان گفت که می‌توان حدس زد جمهوری اسلامی "همین حالا" هم به توانایی ساخت سلاح هسته‌ای دست یافته باشد. او همچنین ادعا کرد موشک‌های قاره‌پیما "مدت‌هاست" ساخته شده‌اند. این اظهارات در شرایطی مطرح می‌شوند که برخی نمایندگان مجلس شورای اسلامی پیش‌تر نیز خواستار دستیابی حکومت ایران به سلاح هسته‌ای بوده‌اند.

هم‌میهن نیز به نقل از حمزه رحیم صفوی، تحلیلگر سیاسی و فرزند یحیی رحیم صفوی، فرمانده اسبق سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، نوشت که جمهوری اسلامی توانایی "غیر قابل‌ سکونت کردن اسرائیل با بمب‌های کثیف یا شیمیایی" را دارد. طبق این گزارش، ذخایر اورانیوم غنی شده کشور فراتر از ارقام اعلام شده است. در مطالب منتشر شده درباره گفته‌های رحیم صفوی نیز شواهد مستقلی برای اثبات توانایی استفاده از بمب‌های کثیف یا شیمیایی و نیز میزان ذخایر اورانیوم غنی شده در ایران ارائه نشده است.

واکنش دونالد ترامپ و وضعیت مذاکرات دیپلماتیک

در حالی که تهدیدات امنیتی میان دو طرف در حال تشدید است، دونالد ترامپ، رییس‌جمهوری آمریکا، دوشنبه ۱۱ آبان گفت برای ازسرگیری جنگ عجله ندارد. این اظهارات نشان‌دهنده رویکرد محتاطانه واشنگتن در برابر تنش‌های منطقه‌ای است. اگرچه ترامپ بر عدم عجله تأکید کرده، اما اشاره به پیامدهای شکست مذاکرات نیز در صحبت‌های او دیده می‌شود.

این مواضع در سایه گزارش‌های امنیتی دقیق درباره برد موشک‌های ایران و ادعاهای مربوط به توانایی‌های هسته‌ای مطرح می‌شود. هر دو سوی ماجرا در حال سنجش سطح آمادگی‌های خود هستند. تحلیلگران معتقدند این لحن‌ها می‌تواند نشان‌دهنده تلاش برای ایجاد تعادل بین فشارهای داخلی و ملاحظات بین‌المللی باشد. هیچ یک از طرفین هنوز اقدام عملیاتی گسترده‌ای را آغاز نکرده‌اند.

تحولات انتخابات آمریکا و رقابت‌های حزبی دموکرات

در فضای سیاسی آمریکا، اختلاف دو نامزد دموکرات پیش از آن بر سر یک آگهی انتخاباتی علنی شده بود. هیلی استیونز، حامی ادامه کمک نظامی آمریکا به اسرائیل، در رقابت مقدماتی سنا توسط عبدل السید شکست خورد. السید جنگ اسرائیل در غزه را "نسل‌کشی" خوانده و با جنگ ایران مخالفت کرده است. استیونز گفت آگهی که گروهی خارج از کارزار السید منتشر کرده بود، اسرائیل را مسئول گرانی مواد غذایی جلوه می‌داد.

کارزار السید اعلام کرد پس از حمایت استیونز از راجرز، یکشنبه ۱۰ آبان دو میلیون و ۴۰۰ هزار دلار، جمع‌آوری کرد که بخش عمده آن از محل کمک‌های خُرد مردمی بود. کارزار او پیش از آن در یک روز چنین رقمی دریافت نکرده بود. عباس فرحات، نماینده مجلس ایالتی میشیگان، به رویترز گفت به باور او، تصمیم استیونز به هواداران دموکرات‌ها انگیزه بیشتری برای رای دادن داد.

نتایج نظرسنجی‌ها و آمار مشارکت در انتخابات میانه‌دوره

در نظرسنجی سراسری رویترز و ایپسوس که ۱۱ آبان به پایان رسید، ۴۶ درصد از رای‌دهندگان ثبت‌نام‌شده گفتند قصد دارند در انتخابات کنگره به دموکرات‌ها رای دهند و ۳۸ درصد جمهوری‌خواهان را انتخاب کردند. تا بعدازظهر دوشنبه، آمریکایی‌ها ۵۷ میلیون رای به‌صورت حضوری یا پستی داده بودند. در انتخابات میان‌دوره‌ای ۲۰۲۲، مجموع آرای زودهنگام حدود ۴۵ میلیون بود.

دموکرات‌ها برای به دست گرفتن اکثریت مجلس نمایندگان باید در مجموع چهار کرسی به شمار کرسی‌های خود اضافه کنند. به ارزیابی رویترز، مسیر بازپس‌گیری سنا برای این حزب دشوارتر است. در انتخابات سه‌شنبه ۱۲ آبان، رای‌دهندگان تکلیف هر ۴۳۵ کرسی مجلس نمایندگان و ۳۵ کرسی از ۱۰۰ کرسی سنا را تعیین می‌کنند. این رقابت‌ها می‌تواند جهت‌گیری‌های آینده سیاست خارجی آمریکا را تحت تأثیر قرار دهد.