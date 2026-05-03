اعلام طرح «پروژه آزادی» توسط ترامپ برای کمک به کشتیهای گرفتار در تنگه هرمز، با تهدید به اقدام متقابل از سوی ایران مواجه شد. رئیس کمیسیون امنیت ملی مجلس، هرگونه دخالت آمریکا را نقض آتشبس تلقی کرد.
پس از اعلام طرح موسوم به « پروژه آزادی » توسط دونالد ترامپ ، رئیسجمهوری سابق ایالات متحده، برای ارائه کمک به کشتیهای گرفتار در تنگه هرمز ، واکنشهای تندی از سوی مقامات ایران ی صورت گرفته است.
ترامپ در یک پست در شبکه اجتماعی خود، تروتسوشال، اعلام کرد که از روز دوشنبه، ایالات متحده در یک اقدام انساندوستانه، به کشتیها و خدمه گرفتار در این آبراه استراتژیک کمک خواهد کرد تا بتوانند تنگه هرمز را ترک کنند. این اعلامیه، بلافاصله با تهدید از سوی ابراهیم عزیزی، رئیس کمیسیون امنیت ملی مجلس شورای اسلامی، مواجه شد. عزیزی هشدار داد که هرگونه دخالت آمریکا در رژیم دریایی جدید تنگه هرمز، به عنوان نقض آتشبس تلقی خواهد شد.
این اظهارات، نشاندهنده افزایش تنشها در منطقه و نگرانیهای عمیق ایران از هرگونه اقدام یکجانبه آمریکا در آبهای منطقه است. ترامپ همچنین در بیانیه خود، به طور تلویحی به احتمال استفاده از زور در صورت بروز مانع برای این «روند انساندوستانه» اشاره کرد و هشدار داد که در صورت ایجاد اختلال، با قدرت با آن برخورد خواهد شد.
این تهدید، نگرانیها را در مورد احتمال تشدید درگیریها در تنگه هرمز، که یکی از مهمترین مسیرهای حمل و نقل نفت در جهان است، افزایش داده است. گزارشهای منتشر شده توسط رسانههای آمریکایی، از جمله روزنامه والاستریت ژورنال، نشان میدهد که «پروژه آزادی» شامل اسکورت نظامی کشتیها توسط ناوهای جنگی ایالات متحده نمیشود. بلکه، این طرح بیشتر بر ارائه مسیرهای امن برای عبور کشتیها، به ویژه کشتیهای دارای پرچم آمریکا و سایر کشتیهای تجاری، از تنگه هرمز متمرکز است.
با این حال، این گزارشها، نتوانستهاند نگرانیهای ایران را در مورد اهداف پنهان آمریکا و احتمال استفاده از این طرح به عنوان بهانهای برای دخالت بیشتر در منطقه، کاهش دهد. پیشینه اظهارات ترامپ، نشاندهنده رویکرد تهاجمی او در قبال ایران است. او پیشتر، گزینه حملات هوایی به قایقهای تندروی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی را مطرح کرده بود و این موضوع را با حملات نیروهای آمریکایی به قایقهای قاچاقچیان مواد مخدر در اقیانوس آرام مقایسه کرده بود.
در همین راستا، ترامپ در اظهاراتی که روز شنبه به خبرنگاران ارائه داد، به طور مبهم به احتمال از سرگیری حملات نظامی به جمهوری اسلامی اشاره کرد. او با احتیاط گفت: «نمیخواهم این را بگویم. یعنی نمیتوانم این را به یک خبرنگار بگویم. اگر بدرفتاری کنند، اگر کار بدی انجام دهند...
این احتمال وجود دارد که چنین اتفاقی بیفتد، قطعاً. » این اظهارات، نشاندهنده عدم تمایل ترامپ به ارائه تضمینهای مشخص در مورد عدم استفاده از زور علیه ایران و افزایش ابهام در مورد سیاستهای آینده آمریکا در قبال این کشور است. واکنش ایران به این اظهارات، نشاندهنده قاطعیت این کشور در دفاع از منافع خود و مقابله با هرگونه تهدید خارجی است.
تهدید عزیزی مبنی بر تلقی هرگونه دخالت آمریکا به عنوان نقض آتشبس، نشاندهنده خط قرمزهای ایران در مورد تنگه هرمز و آمادگی این کشور برای پاسخ به هرگونه اقدام تحریکآمیز از سوی ایالات متحده است. این تحولات، در شرایطی رخ میدهد که مذاکرات احیای برجام، به بنبست رسیده است و تنشها بین ایران و آمریکا، به بالاترین سطح خود در سالهای اخیر رسیده است.
آمریکا و متحدانش، ایران را به توسعه برنامه هستهای و حمایت از گروههای تروریستی در منطقه متهم میکنند. ایران، این اتهامات را رد میکند و میگوید که برنامه هستهای آن صرفاً برای اهداف صلحآمیز است. با توجه به این شرایط، هرگونه اشتباه محاسباتی یا اقدام تحریکآمیز از سوی هر یک از طرفین، میتواند منجر به تشدید درگیریها و بروز یک بحران بزرگ در منطقه شود.
بنابراین، ضرورت حفظ خویشتنداری و تلاش برای یافتن راه حلهای دیپلماتیک، بیش از هر زمان دیگری احساس میشود. جامعه بینالمللی نیز باید نقش فعالتری در کاهش تنشها و جلوگیری از بروز یک جنگ جدید در منطقه ایفا کند. تنگه هرمز، به عنوان یک مسیر حیاتی برای تجارت جهانی، نباید به صحنه درگیری تبدیل شود. حفظ امنیت و ثبات در این منطقه، به نفع همه کشورها است
تنگه هرمز دونالد ترامپ ایران آمریکا پروژه آزادی ابراهیم عزیزی امنیت ملی تهدید نقض آتشبس حملات نظامی