تهدید ترامپ به اقدام نظامی در صورت طولانی شدن مذاکرات با ایران

تحلیل‌ها نشان می‌دهد ترامپ در حالی که به دنبال توافق است، در صورت طولانی شدن مذاکرات با ایران، گزینه اقدام نظامی را رد نمی‌کند. تنش‌ها در خاورمیانه و وضعیت تنگه هرمز بازارهای جهانی را تحت تاثیر قرار داده است.

تحلیل‌ها حاکی از آن است که دونالد ترامپ در حال حاضر تمایل به پایان دادن به جنگ احتمالی با ایران از طریق توافق دارد، اما بن‌بست در مذاکرات می‌تواند به سرعت به ازسرگیری درگیری منجر شود.

این تحلیل‌ها بر کوتاه‌مدت بودن تمدید آتش‌بس و خطر تشدید تنش‌ها در آینده نزدیک تاکید می‌کنند. اختلاف اصلی بر سر برنامه هسته‌ای ایران است؛ واشینگتن خواهان محدودیت‌های بلندمدت بر غنی‌سازی و کنترل اورانیوم است، در حالی که تهران دوره‌ای کوتاه‌تر را می‌پذیرد. پیشنهاد آزادسازی ۲۰ تا ۲۷ میلیارد دلار از دارایی‌های بلوکه‌شده ایران مطرح شده است، اما اصرار ایران برای گرفتن امتیازات بیشتر ممکن است ترامپ را به سمت ازسرگیری درگیری سوق دهد.

تقابل کنونی بیشتر ماهیتی اقتصادی دارد، با توجه به محاصره دریایی آمریکا در تنگه هرمز. هر دو طرف به پیامدهای گسترده این فشارها بر اقتصاد جهانی پی برده‌اند. احتمال حمله زمینی آمریکا پایین است، اما در صورت شکست مذاکرات، گزینه حملات هوایی گسترده - احتمالاً با حمایت اسرائیل - همچنان مطرح است.

ترامپ با یک چالش دوگانه مواجه است: جنگی که در داخل آمریکا محبوبیت ندارد و طرف ایرانی که بخشی از رهبری آن نسبت به فشارهای اقتصادی بی‌تفاوت توصیف شده است. سناتور جمهوری‌خواه تام کاتن معتقد است تهران در حال پیروی از الگوی همیشگی خود برای طولانی کردن مذاکرات است و ایران هرگز در مذاکره شکست نخورده است.

او هشدار داد که اگر ایران فکر کند می‌تواند با طولانی کردن مذاکرات بر ترامپ غلبه کند، ممکن است با پاسخ نظامی آمریکا مواجه شود. کاتن محاصره اعمال‌شده علیه ایران را موثر توصیف کرد و گفت ایران روزانه صدها میلیون دلار درآمد از دست می‌دهد. او همچنین هشدار داد که محدودیت ظرفیت ذخیره‌سازی نفت می‌تواند ایران را ناچار به توقف تولید کند.

توقف مذاکرات و تداوم تنش‌ها در خاورمیانه، بازارهای جهانی را در وضعیت ناپایدار قرار داده است؛ بورس‌های آسیایی نوسانی داشته‌اند و قیمت نفت با ادامه اختلال در تنگه هرمز افزایش یافته است. قیمت نفت برنت با رشد بیش از یک درصدی به بالای ۱۰۶ دلار در هر بشکه رسید. دلار آمریکا به‌عنوان دارایی امن تقویت شده و ین ژاپن به آستانه حساس ۱۶۰ در برابر دلار نزدیک شده است.

کارشناسان معتقدند با تداوم بن‌بست دیپلماتیک و شکننده بودن آتش‌بس‌ها، نوسانات بازار و قیمت انرژی در کوتاه‌مدت ادامه خواهد داشت. دلار آمریکا در آستانه ثبت نخستین رشد هفتگی خود در سه هفته اخیر قرار گرفته است. لبنان و اسرائیل آتش‌بس خود را برای سه هفته تمدید کرده‌اند، اما ایران با انتشار تصاویری از عملیات نیروهایش در یک کشتی باری، کنترل خود بر تنگه هرمز را به نمایش گذاشته است.

تحلیلگران معتقدند پیشرفت نکردن مذاکرات باعث شده قیمت نفت در سطوح بالا باقی بماند و این موضوع از دلار حمایت کرده است





