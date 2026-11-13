تهدید ایران: پاسخ به تجاوز دشمن فراتر از منطقه و فلسطین اشغالی خواهد بود

سردار مصطفی ایزدی جانشین فرمانده کل سپاه پاسداران اعلام کرد ایران در بالاترین سطح آماده اجرای حملات دردناک است و پاسخ به تجاوز محدود به منطقه نخواهد بود.

سردار مصطفی ایزدی جانشین فرمانده کل سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در گفت‌وگوی اخیر با شبکه تلویزیونی المیادین تأکید کرد که ایران در حال حاضر در بالاترین سطح آمادگی نظامی قرار دارد. وی تصریح نمود که این آماده‌سازی‌ها با امکانات گسترده‌تر از گذشته انجام شده و آماده اجرای عملیات‌های قدرتمند و دردناکی علیه دشمنان است. ایزدی در ادامه صحبت‌های خود هشدار داد که پاسخ ایران به هرگونه تجاوز جدید، محدود به جغرافیای منطقه خلیج فارس و فلسطین اشغالی نخواهد بود. این مقام نظامی افزود که دامنه پاسخ‌دهی ایران فراتر از مرزهای منطقه‌ای بوده و اهداف دشمن را در مقیاسی وسیع‌تر در بر خواهد گرفت.

تجربه عملیات‌های رمضان و آمادگی فعلی

جانشین فرمانده کل سپاه در بخشی از بیانیه خود به تجربیات اخیر نظامی اشاره کرد و یادآور شد که در طول جنگ رمضان، نیروهای مسلح توانایی اجرای عملیات‌های پیچیده و سنگین را به اثبات رساندند. وی خاطرنشان ساخت که ایران با صلابت، قدرت و آمادگی کامل خود نشان داده است که توانایی مقابله با تهدیدات را دارد. ایزدی با اشاره به افزایش امکانات موجود در حال حاضر بیان داشت که این بار آمادگی برای حمله به دشمن در سطحی بالاتر و با ظرفیت‌های بیشتر فراهم شده است. این اظهارات نشان‌دهنده تعهد استراتژیک ایران به حفظ امنیت ملی و بازدارندگی در برابر هرگونه اقدام تهاجمی خارجی است.

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حمایت از مقاومت و نقش حزب الله

سردار ایزدی در سخنان خود با ابراز افتخار از رزمندگان حزب الله در لبنان، از مقاومت این گروه در برابر قدرت شیطانی رژیم صهیونیستی ستود کرد. وی گفت که این نیروها با روحیه‌ی عاشورایی و پیروزی در نبردها، الگویی از ایستادگی را برای جهان اسلامی ارائه داده‌اند. جانشین فرمانده کل سپاه تأکید کرد که ملت ایران در کنار مبارزان حزب الله و مردم مظلوم لبنان ایستاده و از آنان حمایت و پشتیبانی کامل می‌کند. این حمایت‌ها شامل ابعاد سیاسی، رسانه‌ای و احتمالا پشتیبانی‌های دیگر برای ادامه مسیر مقاومت است.

ادامه مسیر شهید نصرالله و تحولات منطقه

وی ابراز امیدواری کرد که مردم و نخبگان لبنان همان مسیر مشخص شده توسط شهید سید حسن نصرالله، رهبر گرانقدر و عالم دینی شهید، را ادامه دهند. ایزدی بر لزوم حفظ وحدت و تداوم راهی که با خون شهید ترسیم شده است، تأکید ورزید. در همین حال، خطیب جمعه تهران نیز بر این باور است که باید هزینه تجاوز را برای مهاجم نامتناسب تعیین کرد تا از تکرار جرم جلوگیری شود. این همسوئی در بیانیه‌های مقامات ایرانی نشان از یک استراتژی واحد در قبال تهدیدات خارجی دارد.

تحولات دیگر و واکنش‌های بین‌المللی

همزمان با این اظهارات نظامی، تحولات دیگری نیز در جریان است که شامل تصاویر ماهواره‌ای از آتش‌سوزی یک نفتکش متخلف در خلیج فارس می‌شود که تنش‌های آبی را نشان می‌دهد. در حوزه سیاسی، سناتور منتخب مسلمان آمریکا ابراز داشت که جنگ ترامپ علیه ایران بی‌منطق است و به قرآن سوگند یاد کرد. همچنین گزارش‌هایی از اختلافات آمریکا و اسرائیل بر سر آینده تقابل با ایران و تلاش‌های قطر برای گشودن گره دیپلماتیک بین تهران و واشنگتن منتشر شده است. این موضوعات نشان می‌دهد که فضای سیاسی منطقه و جهان در حال گذار به فاز جدیدی از تعاملات و تنش‌هاست.

اثرات اقتصادی و تعطیلی‌های اخیر

در ساحت اقتصادی، قیمت طلا ۲۴ عیار در روز جمعه ۲۲ آبان اعلام شد و طلا روی دور کاهش قرار گرفته است. همچنین قیمت سکه پارسیان در همین تاریخ و میزان آن مشخص گردید که نوسانات بازار را تحت تاثیر قرار داده است. از سوی دیگر، سوالی درباره تعطیلی مدارس تهران در روز شنبه ۲۳ آبان ۱۴۰۵ مطرح شده است که نشان‌دهنده حساسیت بر سر تداوم خدمات آموزشی است. ستاد سالگرد عروج خونین امام مجاهد شهید نیز تشکیل شده که نشان از اهمیت برگزاری مراسمات ملی و مذهبی در این بازه زمانی است. این موارد همه و همه نشان می‌دهد که زندگی اجتماعی و اقتصادی در سایه تحولات امنیتی و سیاسی پیش می‌رود.