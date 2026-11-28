گزارش تحلیلی از تهدید فرمانده کل ارتش ایران به بسته شدن تنگه هرمز، تغییر وضعیت زندانیان اعتراضات ۱۴۰۱ و تلاش نتانیاهو برای تشکیل دولت با آیزنکوت.

فرمانده کل ارتش جمهوری اسلامی ایران با صدور بیانیه‌ای رسمی، بر تداوم عملیات بستن تنگه هرمز تأکید کرد و تهدید نمود که در صورت لزوم برای تنبیه نیروهای خارجی اقدام خواهد کرد. این اقدام در حالی صورت می‌گیرد که تنش‌های منطقه‌ای به شدت افزایش یافته و نگرانی‌های جدی درباره امنیت انرژی و ترانزیت کشتی‌ها در این آبراه استراتژیک ایجاد شده است.

تهدیدات نظامی در تنگه هرمز

امیر علیرضا تنگسیری، فرمانده کل ارتش جمهوری اسلامی، در تاریخ شنبه هفتم آذر (۲۸ نوامبر) در سخنرانی رسمی خود اعلام کرد که انسداد تنگه هرمز تحت فرماندهی مستقیم این فرماندهی کلان انجام می‌شود. وی با تقدیر از اقدامات نیروهای دریایی ارتش در عملیاتی که آن را "ماموریت بستن این تنگه راهبردی" نامید، مدعی شد که نیروهای مسلح ایران موفق شده‌اند ضعف و استیصال دشمن را در تنگه هرمز و دریای عمان به نمایش بگذارند. تنگسیری با اشاره به درگیری‌های پیشین در آب‌های منطقه، صراحتاً تهدید کرد که نیروی دریایی ارتش برای تنبیه دشمن و گرفتن انتقام از تلفات وارد شده به ناوشکن‌های دنا و جماران و همچنین نیروهای پهپادی و موشکی خود، از پای نخواهد نشست.

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فرمانده کل ارتش در ادامه پیام رسمی خود بدون ورود به جزئیات فنی بیشتر، مدعی شد که نیروی دریایی ارتش توانسته است با تحرکات هوشمندانه دشمن به گونه‌ای برخورد کند که نیروهای خارجی به مدت ۹ ماه جرات نزدیک شدن به حیطه تحت حفاظت این نیرو را در شمال اقیانوس هند و دریای عمان نداشته باشند. تأکید مکرر مقام‌های نظامی جمهوری اسلامی بر ادامه انسداد تنگه هرمز در حالی صورت می‌گیرد که این آبراه به عنوان یکی از حیاتی‌ترین مسیرهای ترانزیت انرژی در جهان شناخته می‌شود و تداوم تنش‌ها و اختلال در کشتیرانی در این منطقه، نگرانی‌های گسترده‌ای را درباره امنیت انرژی و تجارت بین‌المللی به همراه داشته است.

تغییر وضعیت زندانیان اعتراضات ۱۴۰۱

خبرگزاری هرانا، وابسته به مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، روز شنبه ۷ آذر اعلام کرد که میلاد آرمون و نوید نجاران، دو تن از بازداشت‌شدگان اعتراضات سراسری سال ۱۴۰۱ که در پرونده موسوم به شهرک اکباتان به اعدام محکوم شده‌اند، پس از توقف اجرای احکام خود از سلول‌های انفرادی به بندهای عمومی زندان قزلحصار کرج بازگردانده شدند. بر اساس اطلاعات منتشر شده، آرمون چند روز پیش به بند ۳۳ واحد سوم زندان منتقل شده و نجاران نیز ظهر شنبه از انفرادی به بند ۳۶ همین واحد بازگشته است.

این دو زندانی اواخر آبان، در پی افزایش نگرانی‌ها درباره اجرای قریب‌الوقوع احکام اعدام، به بند ۳۵ واحد سوم زندان قزلحصار منتقل شده بودند. بر اساس اطلاعات منتشر شده، آرمون و نجاران پیش از انتقال به سلول‌های انفرادی، در یک بند نگهداری می‌شدند، اما اکنون در دو بند جداگانه زندانی هستند. انتقال این دو زندانی در حالی صورت گرفته که هفته گذشته گزارش‌هایی درباره احتمال اجرای احکام اعدام آنها در بامداد چهارشنبه ۴ آذر منتشر شده بود.

با این حال، قوه قضاییه جمهوری اسلامی روز چهارشنبه تأکید کرد که احکام اعدام آرمون و نجاران لغو نشده است و این انتقال صرفاً به دلیل شرایط امنیتی یا تشریفات اداری بوده است. این رویداد بازتاب گسترده‌ای در میان فعالان حقوق بشر داشت که نگران سرنوشت نهایی این دو شهروند بودند.

توافق چرخشی دولت در اسرائیل

بنیامین نتانیاهو، نخست‌وزیر اسرائیل، روز شنبه ۲۸ نوامبر (۷ آذر) اعلام کرد که در چارچوب یک توافق چرخشی با گادی آیزنکوت، رهبر حزب یاشار، حاضر است نفر دوم برای تصدی نخست‌وزیری باشد. نتانیاهو در بیانیه‌ای با اشاره به آنچه تهدیدهای موجودیتی علیه اسرائیل خواند، تأکید کرد که با توجه به شرایط امنیتی، حاضر است از خواسته پیشین خود برای تصدی نخست‌وزیری در دوره نخست عقب‌نشینی کند، مشروط بر اینکه طرف مقابل نیز آمادگی مصالحه داشته باشد.

نتانیاهو در بیانیه تازه خود بار دیگر تأکید کرد که لیکود حدود ۲۵۰ هزار رای بیشتر از حزب آیزنکوت به دست آورده است. نخست‌وزیر اسرائیل همچنین خواستار آغاز فوری مذاکراتی شد که به گفته او باید بر پایه توافق واقعی درباره مسائل امنیتی و آینده کشور انجام شود. گادی آیزنکوت ساعاتی پس از انتشار پیشنهاد نتانیاهو، از او و هیئت مذاکره‌کننده لیکود دعوت کرد همان شب در هتل دن آکادیا در هرتزلیا حاضر شوند و مذاکرات مستقیم برای تشکیل دولت وحدت ملی را آغاز کنند.

آیزنکوت اعلام کرد که حاضر است طی ۲۴ ساعت آینده میزان جدیت نتانیاهو در پذیرش توافق چرخشی را بررسی کند. او در عین حال از عملکرد حزب لیکود در مذاکرات سه هفته گذشته انتقاد کرد و گفت تلاش‌های مکرر برای آغاز گفت‌وگوهای جدی با مخالفت یا طفره رفتن نمایندگان این حزب روبرو شده است. رهبر حزب یاشار همچنین فاش کرد که مذاکرات از طریق یک کانال محرمانه که به درخواست نتانیاهو ایجاد شده بود، پیگیری شده است. اسحاق هرتزوگ، رئیس‌جمهور اسرائیل، روز ۸ نوامبر پس از مشورت با احزاب سیاسی، مسئولیت تشکیل دولت را به آیزنکوت واگذار کرد.

دعوت به قمار و مصرف الکل توسط خواننده

دادستانی تهران روز شنبه ۷ آذر اعلام کرد که در پی انتشار یک ویدئوی تبلیغاتی از سوی خواننده ایرانی ساکن لس‌آنجلس، علیه شماری از افراد مرتبط با تهیه و توزیع محصولات تبلیغاتی و همچنین شهروندانی که برای این خواننده فیلم ارسال کرده‌اند، اعلام جرم شده است. خبرگزاری میزان، وابسته به قوه قضاییه جمهوری اسلامی، بدون اشاره به نام این خواننده مدعی شد که او در یک کلیپ از مخاطبان خود خواسته است مشروبات الکلی مصرف کنند و ویدئوهایی از این اقدام برای او بفرستند.

بر اساس گزارش‌های منتشر شده، در جریان این کارزار بسته‌هایی از محصولات خوراکی، از جمله چیپس و ماست موسیر، با نشانه‌های تبلیغاتی مرتبط با این خواننده در برخی شهرهای ایران توزیع شده است. از مخاطبان نیز خواسته شده بود ویدئوهایی از خود تهیه و ارسال کنند که این اقدام منجر به تشکیل پرونده قضایی علیه متهمان شد.