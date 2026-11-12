دونالد ترامپ بار دیگر تهدید کرد که در صورت لزوم برای حمله نظامی به ایران تردید نخواهد کرد. او مدعی فروپاشی ایران و از دست رفتن کنترل هرمز توسط تهران شد.

دونالد ترامپ ، رئیس‌جمهور ایالات متحده آمریکا، در اظهارات اخیر خود بار دیگر با تکرار تهدیدهای صریح نظامی، هرجا که لازم بداند برای انجام حمله نظامی علیه ایران تردیدی به خرج نخواهد داد. او مدعی شد که با وجود آن اظهاراتی که ایران برای نشان دادن قدرت خود مطرح می‌کند، این کشور در حال فروپاشی است. وی همچنین با طرح ادعایی درباره تنگه هرمز مدعی شد که ایران کنترل این آبراه راهبردی را از دست داده است.

ادعای فروپاشی ایران و فقدان کنترل هرمز

رئیس‌جمهور آمریکا در ادامه تهدید کرد که اگر اقدامات فعلی به نتیجه مورد نظر واشنگتن منجر نشود، از انجام اقدامات نظامی علیه ایران خودداری نخواهد کرد. این اظهارات در حالی مطرح می‌شود که ترامپ بار دیگر تلاش کرده است با طرح ادعاهایی درباره وضعیت داخلی ایران و تنگه هرمز، تهدیدهای نظامی واشنگتن را تکرار کند. باید این ادعاها را در چارچوب مواضع و جنگ روانی دولت آمریکا علیه ایران مورد توجه قرار داد.

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تحلیل ادعاها و وضعیت امنیتی منطقه

در همین راستا، حمله مجدد پهپادی ارتش یمن به خط لوله راهبردی نفت عربستان رخ داده است که نشان‌دهنده پویایی وضعیت امنیتی در منطقه خلیج فارس است. شرکت آرامکو عربستان هدف حمله پهپادی نیروهای یمن قرار گرفت که این رویداد می‌تواند تأثیرات مستقیمی بر بازارهای انرژی و نگرانی‌های امنیتی منطقه داشته باشد. این حمله در سایه تهدیدهای ترامپ علیه ایران انجام شده که پیچیدگی‌های ژئوپلیتیکی را بیشتر کرده است.

واکنش‌ها و پیامدهای اقتصادی احتمالی

بررسی دقیق این تهدیدات نشان می‌دهد که دولت آمریکا از ابزار جنگ روانی برای فشار بر ایران استفاده می‌کند. ادعای از دست رفتن کنترل تنگه هرمز توسط ایران توسط مقامات آمریکایی مطرح شده است، اما واقعیت‌های میدانی در منطقه، به ویژه درگیری‌های اخیر در یمن، تصویری متفاوت از قدرت‌های منطقه‌ای ارائه می‌دهد. تهدید ترامپ به حمله مجدد، نگرانی‌ها را درباره ثبات اقتصادی و امنیتی در خاورمیانه افزایش داده است.

آینده روابط و احتمال تشدید تنش‌ها

با تداوم این تهدیدات، جامعه بین‌المللی و کشورهای همسایه با چالش‌های جدیدی مواجه شده‌اند. تمرکز بر وضعیت داخلی ایران و ادعای فروپاشی آن، بخشی از استراتژی واشنگتن برای منزوی کردن دیپلماتیک تهران به نظر می‌رسد. با این حال، رویدادهای اخیر مانند حمله به زیرساخت‌های نفتی عربستان، نشان می‌دهد که توازن قوا در منطقه پویاتر از آن است که ادعاها نشان می‌دهند. ادامه این روند می‌تواند منجر به تشدید تنش‌ها و تأثیر بر قیمت‌های انرژی در بازارهای جهانی شود.