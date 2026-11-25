دونالد ترامپ هشدار داد که منابع مالی جنگ با ایران تا ۱۱ بهمن ۱۴۰۸ فراهم است و اگر دموکرات‌ها مانع شوند، این پیروزی به شکست تبدیل می‌شود.

دونالد ترامپ ، رییس‌جمهوری آمریکا، در مصاحبه‌ای با روزنامه نیویورک‌پست اعلام کرد که منابع مالی لازم برای ادامه جنگ با ایران تا تاریخ ۱۱ بهمن ۱۴۰۸، معادل پایان ماه ژانویه ۲۰۲۷، تأمین شده است. او هشدار داد که با شروع کار کنگره جدید و به دست آوردن اکثریت هر دو مجلس توسط حزب دموکرات، گزینه‌های نظامی این رئیس‌جمهور محدود خواهد شد. ترامپ ابراز امیدواری کرد که دموکرات‌ها جنگ را پیش از موعد مقرر متوقف نکنند.

تعیین زمان پایان جنگ تا ژانویه ۲۰۲۷

رییس‌جمهوری آمریکا با تأکید بر اینکه آمریکا می‌تواند در هر زمان که بخواهد به جنگ پایان دهد، گفت که اقدام حزب دموکرات برای توقف جنگ، آنچه او پیروزی کامل می‌نامد، به شکست تبدیل خواهد کرد. او مدعی شد که نیروی دریایی، نیروی هوایی و پدافند ایران از بین رفته‌اند و هرگونه تلاش برای متوقف کردن عملیات نظامی، این دستاورد را به نابودی می‌رساند. ترامپ همچنین افزود که هدف اصلی او جلوگیری از دستیابی ایران به سلاح هسته‌ای است و تغییر حکومت ایران هیچ‌گاه ملاک تصمیم‌گیری او نبوده است.

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رد قطعنامه کنگره و مخالفت دموکرات‌ها

سنای آمریکا روز پنج‌شنبه ۲۸ آبان با ۵۱ رای مخالف و ۴۸ رای موافق، قطعنامه‌ای را رد کرد که ترامپ را ملزم می‌کرد عملیات نظامی علیه ایران را پایان دهد یا برای ادامه آن از کنگره اجازه بگیرد. پیش از این، مجلس نمایندگان نیز این قطعنامه را تصویب کرده بود. رهبران حزب دموکرات اعلام کرده‌اند که با آغاز به کار کنگره جدید در تاریخ ۱۳ دی، پایان جنگ با ایران را در اولویت کارهای خود قرار خواهند داد.

امکان تغییر حکومت و محاصره بنادر

در پاسخ به پرسشی درباره هدف اسرائیل برای تغییر حکومت در ایران، ترامپ این هدف را احتمالا شدنی دانست اما تأکید کرد که تغییر حکومت ایران جزو اهداف استراتژیک او نیست. او پیش‌تر گفته بود که جنگ را عملا پایان‌یافته می‌داند، اما محاصره بنادر ایران را برای فشار بر تهران جهت پذیرش توافق هسته‌ای ادامه خواهد داد. ترامپ روز یکشنبه اول آذر نیز به خبرگزاری فاکس‌نیوز گفته بود که اگر تهران و واشنگتن به توافق نرسند، به از سرگیری حملات پس از آغاز سال نوی میلادی تمایل دارد.