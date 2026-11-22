دونالد ترامپ هشدار داد در صورت عدم توافق با ایران، پس از آغاز سال نو میلادی دستور حملات نظامی جدید را صادر خواهد کرد.

دونالد ترامپ ، رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا ، بار دیگر به صراحت هشدار داد که در صورت عدم دستیابی به توافق با ایران تا پایان سال جاری، دستور حملات نظامی جدید را پس از آغاز سال نو میلادی صادر خواهد کرد. این تهدید صریح در شرایطی مطرح شده است که تنش‌های منطقه‌ای در دریای عمان و تنگه هرمز به اوج خود رسیده و ناآرامی‌های امنیتی بر ترابری دریایی حاکم شده است.

تهدیدات نظامی و بی‌اعتمادی به مذاکرات

ترامپ در یک گفت‌وگوی اختصاصی با شبکه فاکس نیوز در روز یکشنبه ۲۲ نوامبر، مذاکرات دیپلماتیک جاری میان واشنگتن و تهران را بی‌نتیجه و فاقد هرگونه معنا توصیف کرد. او مدعی شد که ایران در دوران پس از انتخابات آمریکا، تهاجمی‌تر از گذشته عمل می‌کند و تیم مذاکره‌کننده ایرانی را به اتلاف وقت متهم نمود. رئیس جمهور آمریکا با لحنی تند اظهار داشت که طرف ایرانی صرفاً به حرف زدن می‌پردازد و تمام این اقدامات را بدون ارزش خواند.

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این مقام ارشد آمریکایی همچنین با کنایه به روال فعلی مذاکرات، آن را شبیه به یک رقص با صدای کوبیدن کفش‌های مخصوص توصیف کرد که هیچ هماهنگی واقعی در آن وجود ندارد. ترامپ صراحتاً اعلام کرد که امیدوار است در صورت شکست در گفت‌وگوها، نیروهای دریایی ایران مانند سایر نیروهای نظامی آن کشور به قعر دریا بروند و این سناریوی جنگی را به عنوان گزینه‌ای جدی مطرح ساخت.

تشدید درگیری‌های دریایی در تنگه هرمز

همزمان با اظهارات ترامپ، وضعیت امنیتی در آب‌های بین‌المللی به شدت پرتنش باقی مانده است. سازمان عملیات تجارت دریایی بریتانیا (UKMTO) در روز یکشنبه ۲۲ نوامبر اعلام کرد که گزارشی مبنی بر وقوع یک حادثه میان یک نفتکش و نیروهای نظامی در دریای عمان دریافت کرده است. این سازمان به شناورها توصیه کرده است که با هوشیاری کامل نسبت به تغییرات محیط عملیاتی منطقه رفتار کنند.

بر اساس گزارش‌های منتشر شده، طی هفت روز گذشته دست‌کم ۲۵ نفتکش در داخل و اطراف تنگه هرمز مورد حمله قرار گرفته‌اند. تنگه هرمز به عنوان حیاتی‌ترین گذرگاه انرژی جهان که حدود یک‌پنجم نفت و گاز جهانی از آن عبور می‌کند، دچار اختلالات جدی شده است. سپاه پاسداران انقلاب اسلامی نیز پیش‌تر مدعی شده بود که رادارهای مستقر در پایگاه نظامی آمریکا در بحرین را هدف قرار داده است.

حملات حوثی‌ها و واکنش‌های منطقه‌ای

در جبهه دیگر، گروه حوثی‌های یمن که تحت حمایت ایران فعالیت می‌کنند، حملات خود را علیه زیرساخت‌های عربستان سعودی تشدید کرده‌اند. این گروه مدعی شده است که پالایشگاه نفت رابغ در سواحل غربی عربستان کنار دریای سرخ را هدف قرار داده است. همچنین اعلام شده که یک رادار در منطقه الدواسر در جنوب ریاض طی عملیاتی دو مرحله‌ای منهدم شده است، هرچند منابع رسمی عربستان هنوز این ادعاها را تایید نکرده‌اند.

عربستان سعودی از سال ۲۰۱۵ پس از مداخله نظامی در یمن، محاصره زمینی، هوایی و دریایی حوثی‌ها را اعمال کرده است. اگرچه برخی کشورهای عربی و آمریکا در اکتبر ۲۰۱۶ به این ائتلاف پیوستند، اما واشنگتن پس از مدتی از این طرح خارج شد. اکنون با توجه به اظهارات ترامپ، احتمال گسترش درگیری‌ها در این محورها بسیار بالا رفته است.

تحولات داخلی و بازداشت‌های امنیتی

در داخل مرزهای ایران، محاکمه فعالان مدنی نیز با تحولات جدی همراه شده است. محمد مالجو، پژوهشگر و اقتصاددان، اعلام کرده است که پس از دو جلسه دادگاه در اوایل تیرماه و اواسط مهرماه ۱۴۰۵، به یک سال حبس تعزیری محکوم شده است. مالجو ادعا می‌کند که در هیچ یک از جلسات دادگاه فرصت دفاع به او داده نشده و دلیل اصلی محکومیتش، خودداری از پاسخگویی به احضارهای بدون مبنای قانونی بوده است.

همزمان با این رویدادهای داخلی، ارتش لبنان نیز در روز یکشنبه ۲۲ نوامبر اعلام کرد حدود ۲۶۴ کیلوگرم مواد منفجره قاچاق را که از سوریه به این کشور وارد می‌شد، کشف و ضبط کرده است. بر اساس این بیانیه، سه نفر به ظن دست داشتن در این عملیات قاچاق بازداشت شدند و این اقدام بخشی از تلاش‌های مستمر امنیتی برای کنترل مرزهای شمالی و شرقی لبنان محسوب می‌شود.