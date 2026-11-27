هشدار سرمربی استقلال درباره لیگ برتر و انتقادات مالک تراکتور از عملکرد آسیایی. بررسی جزئیات حکم منچسترسیتی و پنالتی سوارز در لیگ پرتغال.

سهراب بختیاری‌زاده ، سرمربی تیم فوتبال استقلال، پیش از دیدار تیمش مقابل صنعت نفت آبادان در هفته چهاردهم لیگ برتر، نکات مهمی را درباره تمرکز بازیکنان و خطر غفلت مطرح کرد. این سرمربی با یادآوری موفقیت‌های آسیایی، تأکید کرد که تیم نباید موفقیت‌های گذشته را دست‌کم بگیرد و باید تمام تمرکز خود را برای کسب سه امتیاز مهم در لیگ داخلی به کار گیرد.

تحلیل فنی و چالش‌های استقلال در لیگ

سهراب بختیاری‌زاده با تمجید از بازی منظم و شجاعانه شاگردانش مقابل العین امارات، هشدار داد که نباید لیگ برتر را از دست داد. او اشاره کرد که صنعت نفت آبادان تیمی متحول‌شده است و تقابل با این تیم خطرات خاص خود را دارد. سرمربی آبی‌پوشان تأکید کرد که نگاه به مسابقه با صنعت نفت باید همان‌قدر جدی باشد که به دیدار با ستاره‌های گران‌قیمت العین داشتند تا دچار غفلت نشوند.

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در مورد غیبت بازیکنان کلیدی تیم، بختیاری‌زاده اشاره کرد که یاسر آسانی، عارف آقاسی و علیرضا کوشکی از جمله بازیکنان فوق‌العاده‌ای هستند که حضورشان خالی است. با این حال، او ابراز امیدواری کرد که سایر بازیکنان با کیفیت بالا و تمرکز کامل بتوانند جای خالی این سه نفر را به‌خوبی پر کنند و تیم را به پیروزی برسانند.

انتقادات شدید زنوزی از عملکرد آسیایی تراکتور

محمدعلی زنوزی، مالک باشگاه تراکتور، در گفتگوهای اخیر خود عملکرد این تیم در رقابت‌های آسیایی و داخلی را به دقت مورد بررسی قرار داد. او اعتراف کرد که اگر قرار باشد مقصری در عملکرد بد تیم در لیگ نخبگان آسیا پیدا شود، خود را مقصر اصلی می‌داند. زنوزی انتخاب مسقط به‌عنوان میزبان مسابقات را اشتباه صددرصدی خود دانست که منجر به مشکلات لجستیکی شد.

وی با اشاره به سختی سفرهای هوایی، بیان کرد که بازیکنان در مدت سه روز حدود ۴۰ ساعت را در مسیر سفر و جابه‌جایی گذراندند. این خستگی مفرط undoubtedly روی عملکرد تیم تأثیر گذاشته است و زنوزی خواستار درک هواداران از شرایط سخت سفرهای آسیایی است. او همچنین از کادر فنی و بازیکنان حمایت کرد و گفت که تغییر مداوم این کادر راهکار مناسبی نیست.

پیگیری پرونده‌های داوری و وضعیت حقوقی تراکتور

زنوزی همچنین جزئیات پیگیری‌های حقوقی و انضباطی تراکتور را فاش کرد. او اعلام کرد که پرونده مربوط به اتفاقات دیدار با ملوان در انزلی در کمیته استیناف قرار دارد و در صورت عدم دریافت نتیجه مطلوب، این موضوع به فیفا و CAS ارجاع خواهد شد. همچنین گزارش دقیقی از اتفاقات ده مسابقه آخر در شهرهای مختلف تهیه شده تا کوتاهی داوران یا ناظران بررسی شود.

در بخش دیگری از صحبت‌هایش، مالک باشگاه تراکتور با انتقاد از شعارهای توهین‌آمیز در ورزشگاه‌ها، تأکید کرد که چنین رفتاری باید متوقف شود. او در مورد علیرضا بیرانوند، دروازه‌بان تیم ملی، گفت که انتخاب او به‌عنوان مرد سال فوتبال آسیا افتخاری بزرگ است، اما انتقادات رسانه‌ای درباره مسائل قراردادی را نادرست دانست و خواستار حل مسائل داخلی در فضایی دوستانه شد.

حکم منچسترسیتی و نگرانی‌های سیاسی و مالی

کمیسیون مستقل لیگ برتر انگلیس منچسترسیتی را به نقض قوانین مالی در طول نه فصل محکوم کرد. بر اساس این حکم، شرکت سرمایه‌گذاری خصوصی متعلق به شیخ منصور، معاون رییس‌جمهوری امارات متحده عربی، از طریق توافق‌های صوری، درآمدهای باشگاه را بیش از میزان واقعی نشان داده و زیان‌هایی به ارزش ۹۰۰ میلیون پوند را پنهان کرده است.

کوگان، رییس نهاد مستقل ناظر بر فوتبال انگلیس، در جلسه کمیته دیجیتال، فرهنگ، رسانه و ورزش پارلمان بریتانیا گفت که نمی‌توان به دلیل بزرگی باشگاه، وظایف قانونی را نادیده گرفت. او تأکید کرد که شواهد و الزامات قانونی، نه ملاحظات سیاسی یا ابعاد بزرگ باشگاه، معیار تصمیم‌گیری این نهاد خواهند بود. این تصمیم نگرانی‌هایی را درباره تاثیر احتمالی بر سرمایه‌گذاری‌های امارات در بریتانیا ایجاد کرده است.

ریچارد مانکس، مدیرعامل نهاد ناظر، اعلام کرد که طی دو سال آینده، ذخیره‌ای دو میلیون پوندی برای تامین هزینه‌های دعاوی حقوقی ایجاد خواهد شد. او همچنین از توافق با دولت بریتانیا برای دریافت وام در صورت نیاز خبر داد و توضیح داد که در صورت پیروزی در پرونده، این وام با دریافت هزینه‌های دادرسی از طرف مقابل بازپرداخت خواهد شد.

پنالتی سوارز و تحولات فوتبال پرتغال

در اخبار دیگر فوتبال، لوییس سوارز در دیداری که اسپورتینگ را به رختکن فرستاد، عملکرد متفاوتی داشت. او در دقیقه ۳۰ یک ضربه پنالتی را از دست داد، اما سه دقیقه بعد دوباره از روی نقطه پنالتی دروازه منچستریونایتد را باز کرد تا تیمش با برتری یک‌گله به نیمه‌اول برسد. این رویداد نشان‌دهنده تاثیر کلیدی بازیکنان باتجربه در لحظات حساس بازی است.