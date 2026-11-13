تهدید مرگ بسنت و کاهش قیمت نفت: تحولات روز

اسکات بسنت به دلیل تهدیدهای امنیتی به پایگاه نظامی منتقل شد. همچنین قیمت جهانی نفت به زیر ۱۰۰ دلار رسید و حکم زندان برای سعید شکیبا صادر شد.

اسکات بسنت ، وزیر خزانه‌داری ایالات متحده آمریکا، اعلام کرد که با وجود دریافت تهدیدهای مرگ از سوی جمهوری اسلامی، از انجام وظایف خود باز نخواهد ماند. وی در مصاحبه‌ای با شبکه سی‌ان‌بی‌سی در جمعه ۲۲ آبان تأکید کرد که به توصیه سرویس مخفی ایالات متحده و به دلیل نگرانی‌های جدی امنیتی، محل سکونت خود را در واشینگتن ترک کرده است.

بسنت افزود که وی به یک پایگاه نظامی نقل مکان کرده است و این تصمیم را نشانه‌ای از موفقیت سیاست‌های اقتصادی آمریکا علیه جمهوری اسلامی دانست. وی ابراز امیدواری کرد که این تحرکات امنیتی نشان‌دهنده اثرگذاری عملیات طرد اقتصادی باشد که تحت هدایت وزارت خزانه‌داری آمریکا از سوم شهریور اجرا می‌شود.

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واکنش‌ها به تهدیدات و اقدامات امنیتی

وزیر خزانه‌داری آمریکا همچنین از روزنامه وال‌استریت جورنال به دلیل انتشار تصویر هوایی محل سکونت وی در محله جورج‌تاون واشینگتن انتقاد کرد و این اقدام را غیرمسئولانه و خطرناک توصیف نمود. سخنگوی وزارت خزانه‌داری آمریکا نیز تأیید کرد که وزیر تحت تأثیر تهدیدات رژیم ایران قرار نخواهد گرفت و همچنان به اجرای عملیات طرد اقتصادی و حفظ محاصره اقتصادی متعهد است.

هدف از این کارزار سنگین اقتصادی، قطع ارتباطات مالی بین‌المللی جمهوری اسلامی، مسدود کردن مسیرهای دور زدن تحریم‌ها و محدود کردن درآمدهای نفتی ایران است. این فشارها منجر به افزایش قیمت ارزها و کالاهای مختلف در ایران شده و تجارت خارجی این کشور را با چالش‌های جدی در هزینه‌های حمل‌ونقل مواجه ساخته است.

تنش‌های نظامی در خلیج فارس و بحرین

در پی ادعای سپاه پاسداران مبنی بر حمله به یک ایستگاه رادار ارتش آمریکا در بحرین، فرماندهی مرکزی نیروهای آمریکایی، سنتکام، با انتشار پیامی در شبکه ایکس، این ادعا را رد کرد. سنتکام اعلام کرد که سپاه پاسداران دو پهپاد تهاجمی و انتحاری را به سمت بحرین ارسال کرده بود که هر دو پهپاد رهگیری و سرنگون شدند.

سپاه پاسداران پیش‌تر ادعا کرده بود که صبح جمعه ۲۲ آبان‌ماه، یک رادار هشدار اولیه نیروهای آمریکایی را هدف قرار داده است. این نیروها این اقدام را پاسخی به حمله هوایی شب گذشته آمریکا به سیریک خوانده و آن را اخطاری جدی برای پایان شیطنت‌های هوایی و قاچاق نفت در تنگه هرمز توصیف کردند.

تحلیل بازار جهانی نفت و انرژی

آژانس بین‌المللی انرژی روز جمعه ۲۲ آبان اعلام کرد که عرضه جهانی نفت در سه‌ماهه چهارم سال ۲۰۲۶ از میزان تقاضا فراتر خواهد رفت. این پیش‌بینی پس از افزایش صادرات کشورهای حاشیه خلیج فارس در ماه اکتبر صورت گرفت که برای نخستین بار از زمان آغاز جنگ ایران در ۹ اسفند پارسال، بازار را با مازاد عرضه مواجه کرد.

این آژانس مستقر در پاریس گزارش داد که محموله‌های خلیج فارس به ۱۸.۴ میلیون بشکه در روز رسیده است، هرچند این رقم همچنان ۲۶ درصد کمتر از سطح پیش از جنگ است. با این حال، عبور کشتی‌های بیشتر باعث شده تا قیمت جهانی نفت به کمتر از ۱۰۰ دلار در هر بشکه کاهش یابد و بازار نشانه‌های محتاطانه‌ای از بازگشت به تعادل را نشان دهد.

محکومیت فعالان اجتماعی و حقوق بشری

شماری از خبرنگاران و رسانه‌های حقوق بشری از محکومیت سعید شکیبا، بلاگر و طنزپرداز زندانی در زندان تهران بزرگ به پنج سال حبس خبر می‌دهند. ارگان حقوق بشری هرانا گزارش داده که حکم پنج سال حبس برای شکیبا در شعبه ۲۸ دادگاه انقلاب تهران صادر شده و این حکم چهارشنبه ۲۰ آبان ۱۴۰۵ به وی ابلاغ گردیده است.

اتهام وارد شده به شکیبا اجتماع و تبانی علیه امنیت داخلی کشور عنوان شده است. این در حالی است که پیش‌تر و در پی بازداشت وی، خبرگزاری میزان محتوای ویدئوی منتشرشده را توهین‌آمیز و هتاکانه خوانده بود. همچنین پیش‌تر حسین شنبه‌زاده نیز به دلیل یک اقدام نمادین در فضای مجازی بازداشت و زندانی شده بود.