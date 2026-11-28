فرمانده نيروي دريايي ارتش كشور از انجام عمليات نظامي جديد براي شكستن محاصره دريايي بنادر و اخراج نيروهاي آمريكا از منطقه غرب آسيا خبر داد.

شهرام ايريايي ، فرمانده نيروي دريايي ارتش ، در پاسخ به سئوالات درباره شرايط فعلي تنگه هرمز و فشارهاي اقتصادی ايالات متحده آمريكا، اعلام كرد كه عملیات نظامي جديدی برای شکستن محاصره دریاچهایی بنادر ایران در دستور کار قرار دارد و این اقدامات به معنای پایان تقابل نیست.

اعلام برنامه‌های جدید در خلیج فارس

شهرام ايريايي روز شنبه هفتم آذر در گفتگو با تلویزیون دولتي ايران تأكيد كرد كه دشمن بايد بداند شكستن محاصره نقطه پایان این عملیات‌ها نیست و هدف نهایی، اخراج نيروهای آمریکایی از سراسر منطقه غرب آسیا و ترک محدوده اقیانوس هند است.

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وی همچنین اشاره کرد که مأموریت‌های جدیدی از سوی مجتبی خامنه‌ای، رهبر جمهوری اسلامی، به نیروهای مسلح ابلاغ شده که به زودی اجرا خواهند شد و این نیروها دیگر محدودیت جغرافیایی برای اجرای مأموریت‌های خود ندارند.

تبعات اقتصادی و تحریم‌های بانکداری سایه

در حالی که فرماندهی ارتش از برنامه‌های جدید خبر می‌دهد، وزارت خزانه‌داری آمریکا روز دوشنبه از شناسایی نزدیک به ۱۵ میلیارد دلار تراکنش مالی مرتبط با شبکه بانکداری سایه ایران خبر داد.

اسکات بسنت، وزیر خزانه‌داری آمریکا، روز چهارشنبه اعلام کرد که جمهوری اسلامی از آغاز عملیات انزوای اقتصادی موفق به بارگیری حتی یک نفتکش نشده است و تحریم‌ها بر نهادهایی مانند مرکز مبادله ارز و طلای ایران اعمال شده است.

واکنش‌های نظامی و اطلاعاتی دو طرف

فرماندهی مرکزی آمریکا، سنتكم، روز جمعه ۶ آذر اعلام کرد که هواگردهای نظامی این کشور کشتی تجاری "پاسیفیک آرچر" با پرچم پالائو را که از بندرعباس حرکت کرده بود، هدف قرار دادند و سامانه پیشران آن را از کار انداختند.

سنتكم در پاسخ به ادعاهای شهرام ايريايي درباره بازپس‌گیری نفتکش‌ها و اصابت موشک به ناو هواپیمابر آبراهام لینکلن، این روایات را دروغی ساختگی خواند و تأکید کرد که ناوگروه مذکور بدون آسیب به آمریکا بازگشته است.

آمار حملات و وضعیت ترانزیت دریایی

بر اساس گزارش روزنامه فایننشال تایمز، ایران در دو ماه گذشته دست‌کم شش کشتی را در تنگه هرمز بیش از یک بار هدف حمله قرار داده است.

مؤسسه لویدز لیست اعلام کرد که با وجود بیش از ۵۰ حمله در ماه‌های اکتبر و نوامبر، شمار کشتی‌های ورودی به خلیج فارس در ماه اکتبر به ۲۳۷ فروند رسید که پایین‌ترین سطح پس از آغاز تنش‌ها محسوب می‌شود.