بر اساس گزارشی تکان‌دهنده از موسسه Resolution Foundation، تنش‌های ناشی از اقدامات آمریکا و اسرائیل در منطقه، منجر به زیان مالی قابل توجهی برای خانوارها در بریتانیا شده است. هر شهروند بریتانیایی به طور متوسط ۴۸۰ پوند از درآمد سالانه خود را به دلیل افزایش قیمت انرژی، تورم مواد غذایی و رکود اقتصادی از دست خواهد داد، در حالی که بریتانیا هیچ دخالت نظامی مستقیمی در این درگیری ندارد.

تهاجم آشکار آمریکا و اسرائیل علیه ایران ، تبعات اقتصاد ی سنگینی را نه تنها برای منطقه، بلکه برای شهروندان بریتانیا یی نیز به همراه داشته است. موسسه معتبر Resolution Foundation در گزارشی روشنگرانه، ارقامی نگران‌کننده را منتشر کرده که نشان می‌دهد شعله‌های جنگ در مناطقی دوردست، چگونه مستقیماً بر سفره و بودجه خانوارها در بریتانیا سایه افکنده و آنان را مجبور به پرداخت هزینه‌هایی سنگین برای درگیری‌ای کرده است که هیچ نقشی در آن نداشته‌اند.

بر اساس یافته‌های این گزارش، هر شهروند بریتانیایی به طور متوسط ۴۸۰ پوند از درآمد سالانه خود را در سال جاری به دلیل اقدامات تنش‌زای اخیر از دست خواهد داد. این در حالی است که بریتانیا هیچ موضع نظامی مستقیمی در این جنگ ندارد، اما به گفته تحلیلگران، «زلزله قیمت‌ها» به شدت اقتصاد خانوارها در لندن و سراسر این کشور را تحت تاثیر قرار داده است.

این فشار مالی قابل توجه به سه عامل کلیدی نسبت داده می‌شود که هر یک به سهم خود، سفره مردم بریتانیا را کوچکتر کرده است.

اولین و مهمترین عامل، جهش و انفجار بی‌سابقه در قیمت انرژی است. به هر روی، تنش‌ها و ناآرامی‌ها در تنگه هرمز و مناطق حساس دیگر، منجر به اختلال در عرضه و در نتیجه افزایش شدید قیمت گاز و برق در سراسر جهان شده است. این افزایش قیمت‌ها به طور مستقیم بر قبوض مصرفی خانوارها تاثیر گذاشته و بخش قابل توجهی از بودجه ماهانه آنان را به خود اختصاص می‌دهد.

دومین عامل، کابوس تورم مواد غذایی است. کارشناسان اقتصادی پیش‌بینی می‌کنند که نرخ تورم مواد غذایی در سوپرمارکت‌های بریتانیا به ۱۰ درصد برسد. این پدیده ناشی از اختلال در زنجیره‌های تامین جهانی کالاها، افزایش هزینه‌های حمل‌و‌نقل بین‌المللی و عدم اطمینان ناشی از بحران‌های ژئوپلیتیکی است که همگی دست به دست هم داده‌اند تا قیمت اقلام اساسی را افزایش دهند.

سومین دلیل، رشد از دست رفته در درآمد خانوار است. طبق انتظارات اولیه، قرار بود درآمد خانوار در سال جاری ۰.۹ درصد رشد کند، اما به دلیل تاثیرات منفی جنگ و تنش‌های منطقه‌ای، این رشد دچار انقباض ناگهانی ۰.۶ درصدی شده است. این رقم دقیقاً معادل همان ۴۸۰ پوند گمشده از جیب هر خانواده بریتانیایی است. موسسه Resolution Foundation این وضعیت را به درستی «انقباض سطح معیشت» نامیده است.

این نهاد پژوهشی معتقد است انتظارات خوش‌بینانه‌ای که پیش از این برای سال ۲۰۲۶ وجود داشت، اکنون به واقعیتی تلخ تبدیل شده و خانواده‌های بریتانیایی را ناگزیر می‌سازد تا «مالیات اعلام‌نشده»‌ را بابت درگیری‌ای بپردازند که هزاران مایل دورتر در جریان است. این وضعیت نشان‌دهنده وابستگی عمیق اقتصاد جهانی به ثبات منطقه‌ای و هزینه‌های غیرمستقیمی است که هرگونه تنش، حتی برای کشورهایی که در ظاهر هیچ درگیری مستقیمی ندارند، به بار می‌آورد.

این گزارش یک هشدار جدی برای سیاست‌گذاران بریتانیایی است تا در مورد پیامدهای ناخواسته و گسترده سیاست‌های خارجی قدرت‌های بزرگ و تاثیر آن بر زندگی روزمره شهروندان، تدابیر لازم را اتخاذ نمایند.

به نظر می‌رسد پیامدهای اقتصادی ناشی از بحران‌های ژئوپلیتیکی، دیگر محدود به مرزهای جغرافیایی خاصی نیست و دامنه اثرگذاری آن تا دورترین نقاط جهان نیز کشیده می‌شود.

خانوارها در بریتانیا، ناخواسته و بدون هیچ دخالتی، بار بخشی از هزینه‌های این تنش‌های بین‌المللی را بر دوش می‌کشند. این موضوع ضرورت بازنگری در سیاست‌های اقتصادی و تلاش برای کاهش وابستگی به بازارهای جهانی پرنوسان را بیش از پیش آشکار می‌سازد





