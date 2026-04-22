پنتاگون به کنگره آمریکا اطلاع داده است که پاکسازی تنگه هرمز از مین‌های کارگذاشته‌شده توسط ایران ممکن است تا شش ماه به طول انجامد. این موضوع نگرانی‌ها در مورد افزایش قیمت نفت و اختلال در تجارت جهانی را افزایش داده است.

واشینگتن‌پست گزارش داد که پنتاگون به قانون‌گذاران آمریکا یی اطلاع داده است پاکسازی کامل تنگه هرمز از مین ‌های کارگذاشته‌شده توسط نیروهای جمهوری اسلامی ممکن است تا شش ماه به طول انجامد و بعید است پیش از پایان جنگ امکان‌پذیر شود.

این ارزیابی در یک جلسه توجیهی محرمانه به اعضای مجلس نمایندگان ارائه شده و سبب نارضایتی دموکرات‌ها و جمهوری‌خواهان شده است. این موضوع می‌تواند نشان‌دهنده تداوم افزایش قیمت بنزین و نفت حتی پس از هرگونه توافق صلح احتمالی باشد.

به قانون‌گذاران گفته شده است که ایران ممکن است حداقل ۲۰ مین در تنگه هرمز و اطراف آن کار گذاشته باشد که برخی از آن‌ها با استفاده از فناوری جی‌پی‌اس و از راه دور شناور شده‌اند و شناسایی آن‌ها را برای نیروهای آمریکایی دشوار می‌کند. همچنین، گمان می‌رود برخی مین‌ها با استفاده از قایق‌های کوچک کار گذاشته شده باشند. پنتاگون، سنتکام و کاخ سفید به درخواست واشینگتن‌پست برای اظهارنظر در این زمینه پاسخ نداده‌اند.

پیش از این نیز جمهوری اسلامی با تهدید به مین‌گذاری، کنترل تنگه هرمز را به دست گرفته و جریان خروج نفت را متوقف کرده بود. نیروهای آمریکایی در واکنش، چند کشتی ایرانی را توقیف و ده‌ها کشتی را به دور زدن و بازگشت به بندرها وادار کرده‌اند. همزمان، رسانه‌های دولتی و نزدیک به سپاه از شلیک به دست‌کم دو کشتی عبوری از تنگه هرمز خبر داده‌اند. هر دو طرف جنگ مدعی برتری و مانع‌تراشی برای تردد کشتی‌ها هستند.

جمهوری اسلامی از ابتدای جنگ کار گذاشتن مین را آغاز کرد و در مقابل، ترامپ تهدید کرد که در صورت عدم پاکسازی مین‌ها، ایران با پیامدهایی مواجه خواهد شد که پیش‌تر دیده نشده است. پنتاگون نیز بر تلاش برای نابودی شناورهای ایرانی مین‌گذار تاکید کرده است. مجید تخت‌روانچی، معاون وزارت امور خارجه ایران، ادعای مین‌گذاری را رد کرده است، اما نیویورک‌تایمز به نقل از مقام‌های آمریکایی گزارش داده است که ایران ممکن است نتواند همه مین‌های کارگذاشته‌شده را پیدا کند.

ایالات متحده در حال همکاری با ایران برای جمع‌آوری مین‌ها در چارچوب یک توافق احتمالی بدون تبادل مالی است. ناوشکن‌های آمریکایی برای عملیات مین‌روبی وارد خلیج فارس شده‌اند. کارشناسان معتقدند بازه زمانی شش‌ماهه برای پاکسازی تنگه، با توجه به نگرانی شرکت‌های بیمه، مالکان کشتی و ناخداها، بازارهای نفت و گاز را به‌شدت تکان خواهد داد و ممکن است باعث وقفه در تردد کشتی‌ها شود.

شرکت مرسک نیز عبور از تنگه هرمز را بیش از حد خطرناک و بی‌ثبات ارزیابی کرده و از عبور کشتی‌های خود از این مسیر خودداری می‌کند. در همین حال، نیویورک‌تایمز در گزارشی تحلیلی به رقابت کشورهای ثروتمند برای ذخیره‌سازی سوخت و تاثیر آن بر امنیت انرژی در کشورهای فقیرتر پرداخته است. این رقابت باعث افزایش شدید قیمت‌ها و بحران‌های اقتصادی در آسیا، آفریقا و آمریکای لاتین شده است.

اقتصاددانان معتقدند بازار انرژی دیگر بر اساس سازوکارهای طبیعی عمل نمی‌کند و تحت تاثیر «قانون جنگل» قرار گرفته است. دولت‌ها برای محافظت از ثبات داخلی خود به «خریدهای عصبی» روی آورده‌اند که به افزایش قیمت‌ها دامن می‌زند. این الگو یادآور بحران غذایی دهه ۷۰ و رقابت برای خرید واکسن در دوران کووید-۱۹ است. اکنون کمبود گاز و سوخت جت در هند و جنوب شرق آسیا زندگی میلیون‌ها نفر را مختل کرده است.

کشورهایی مانند چین با زیرساخت‌های ذخیره‌سازی عظیم، امنیت انرژی خود را حفظ کرده‌اند





