ناو جنگی آمریکا مانع ورود کشتی به بنادر ایران شد. تحلیلگر ارشد نظامی دربارهٔ تشدید تنشها و استراتژیهای دو طرف در تنگه هرمز هشدار میدهد.
ناو جنگی موشکانداز هدایتشوندهٔ آمریکا یی «یواساس رافائل پرالتا» در ششم اردیبهشتماه، مانع از ورود کشتی «ام/تی استریم» به یکی از بنادر ایران شد. این اقدام پس از اعلام رسمی محاصرهٔ دریایی ایران توسط دونالد ترامپ ، رئیسجمهور ایالات متحده در ۲۴ فروردین صورت گرفت.
از آن زمان، فرماندهی مرکزی ایالات متحده (سنتکام) به طور مداوم هشدار داده است که هیچ کشتی مرتبط با ایران اجازهٔ عبور از تنگهٔ هرمز را ندارد. رادیو اروپای آزاد/رادیو آزادی در هفتم اردیبهشت با جو بوچینو، سرهنگ بازنشستهٔ ارتش آمریکا و مدیر پیشین ارتباطات سنتکام، دربارهٔ تشدید تنشها و آنچه او «زورآزمایی فرسایشی» مینامد، به گفتگو پرداخت.
سرهنگ بوچینو که در دوران ریاستجمهوری ترامپ سخنگوی جیمز متیس، وزیر دفاع وقت، بود و نویسندهٔ کتاب «وقتی هر کلمه اهمیت دارد» است، به تحلیل وضعیت پرداخت. بوچینو وضعیت کنونی را یک بنبست توصیف کرد و معتقد است هر دو طرف احساس میکنند اهرم فشار دارند و این احساس برای هر دو طرف قابل توجیه است.
او اشاره کرد که دولت ترامپ تحت فشار زمانی نیست و نیازی به عقبنشینی از اهداف خود نمیبیند و به نظر میرسد ایران نیز همین احساس را دارد. کاهش تردد کشتیها در تنگهٔ هرمز و گزارشهایی مبنی بر درخواست ایران برای پرداختها به پول ملی این کشور، نشاندهندهٔ تلاش ایران برای کنترل این گذرگاه حیاتی و استفاده از آن به عنوان اهرم فشاری علیه آمریکا است.
از نظر تهران، این اقدامات به افزایش فشارهای اقتصادی، روانی و جنگ اقتصادی کمک میکند. همچنین، ادعای وجود مین در تنگهٔ هرمز، هرچند صحت آن مشخص نیست، به این فشار میافزاید. از منظر استراتژیک، تنگهٔ هرمز برای ایران بسیار حیاتی است و آمریکا این موضوع را در برنامهریزیهای خود لحاظ میکند. در حالی که تنگه در اواخر فوریه باز بود، اکنون عملاً بسته است و این تغییر، تأثیر قابل توجهی بر سطح جهانی دارد.
ایران میداند این وضعیت فشار اقتصادی گستردهای ایجاد میکند و بازار نفت، تجارت جهانی و امنیت انرژی را تحت تأثیر قرار میدهد. در مقابل، آمریکا قدرت دریایی قابلتوجهی در منطقه مستقر کرده است، از جمله سه ناوگروه رزمی هواپیمابر که برای اولین بار از سال ۲۰۰۳ به بعد در منطقه حضور دارند. این وضعیت به نوعی رویارویی و زورآزمایی فرسایشی تبدیل شده و هر طرف منتظر است ببیند کدامیک زودتر عقبنشینی میکند.
بوچینو معتقد است هر دو طرف احساس میکنند زمان به نفعشان است. ایران به سیاست داخلی آمریکا، از جمله قیمت نفت، نتایج نظرسنجیها و زمان باقیمانده تا انتخابات میاندورهای توجه دارد. در مقابل، ترامپ نشان داده که برای اقدام سریع تحت فشار نیست و معتقد است فرصت دارد تا به توان هستهای ایران ضربهٔ نهایی بزند. بوچینو همچنین به تهدیدات کمهزینهٔ ایران، مانند مینهای شناور و پهپادهای ارزانقیمت، اشاره کرد که میتوانند عملیات دریایی آمریکا را به چالش بکشند.
با وجود تجهیزات پیشرفته، این تهدیدها همچنان جدی هستند. آمریکا متعهد شده است این محاصره را تا زمانی که ایران تنگه را باز کند و با توقف غنیسازی اورانیوم موافقت کند، ادامه دهد. عملیات اخیر نجات خلبان آمریکایی در عمق خاک ایران نیز نشاندهندهٔ توانایی آمریکا برای انتقال نیروهای ویژه به داخل ایران است، اما عملیاتهای گستردهتر برای خارج کردن اورانیوم غنیشده نیازمند منابع و پشتیبانی قابل توجهی است.
در نهایت، بوچینو به تعاملات ایران با چین و روسیه اشاره کرد و گفت که چین محتملترین کشور برای اعمال نفوذ خارجی بر ایران است و ممکن است سامانههای پدافند هوایی پیشرفته خود را به ایران ارسال کند
