محسن رضایی و مجلس خبرگان شرایط احیای مذاکرات با آمریکا را بستند. تحلیلگرانی از توانایی‌های موشکی ایران برای تهدید پایگاه‌های ناتو و اسرائیل سخن گفته‌اند.

محسن رضایی دبیر شورای عالی امنیت ملی روز سه‌شنبه ۱۲ آبان با انتقاد از پاسخ آمریکا، تنگه هرمز را به تحقق شروط هفتگانه جمهوری اسلامی مشروط کرد. وی در صفحه خود در شبکه اجتماعی ایکس نوشت پاسخ واشنگتن به حقوق ایران قانع‌کننده نبوده و باید به تمامی خواسته‌های هفت‌گانه عمل کنند. این بیانیه در حالی صادر شد که گمانه‌زنی‌ها درباره چشم‌انداز مذاکرات تهران و واشینگتن همچنان ادامه دارد.

شرایط سخت‌گیرانه ایران برای پایان مذاکرات

رضایی تأکید کرد که تهران تا زمانی که Washington به طور کامل و صریح هفت شرط را نپذیرفته و به آن‌ها عمل نکند، به سمت گشایش دیپلماتیک نخواهد رفت. محمدباقر قالیباف رئیس مجلس نیز ۱۲ آبان گفت جمهوری اسلامی پاسخی مقتدرانه و عقلانی داده و اکنون توپ در زمین واشنگتن است. او معتقد است جلوگیری از وقوع جنگ بر عهده طرف آمریکایی قرار دارد.

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خبرگزاری رویترز ۱۲ آبان به‌نقل از یک مقام ارشد ایرانی گزارش داد که فاصله زیادی بین تهران و واشنگتن برای دستیابی به توافق باقی است. این مقام تأکید کرد که درخواست‌های زیاده‌خواهانه آمریکا پذیرفتنی نیست و مذاکرات هسته‌ای تنها پس از برآورده شدن شروط حکومت ایران امکان‌پذیر خواهد بود. این در حالی است که قیمت نفت روز ۱۲ آبان حدود ۱.۳ درصد بالا رفت، برخلاف روز پیش که با امیدواری به پیشرفت مذاکرات، افت بیش از هفت درصدی را تجربه کرد.

نقش میانجی‌گری قطر و رویکرد سی‌آی‌ای

ماجدا الانصاری سخنگوی وزارت امور خارجه قطر ۱۲ آبان اعلام کرد واشنگتن و تهران همچنان در حال بررسی پیشنهادهای میانجی‌ها هستند. او با وجود بازگشت هیات قطری از تهران به دوحه، گفت‌وگوها را ادامه‌دار دانست و تأکید کرد که بدون امید به مذاکره‌ای وجود نخواهد داشت. قطر تلاش‌های میانجی‌گرانه خود را برای جلوگیری از شعله‌ور شدن مجدد آتش درگیری‌ها افزایش داده است.

در مقابل اکسیوس به‌نقل از یک منبع آگاه نوشت جان رتکلیف رئیس سازمان اطلاعات مرکزی آمریکا (سیا) خواهان حفظ وضعیت نه جنگ نه توافق است. به گزارش این منبع، استراتژی ترامپ فشار اقتصادی بیشتر بر تهران برای گرفتن امتیازات اضافی است. همزمان قدرت‌های منطقه‌ای برای جلوگیری از تشدید مناقشه خاورمیانه در حال رایزنی هستند و عباس عراقچی وزیر امور خارجه ایران از ادامه گفت‌وگوهای تهران و ریاض برای دستیابی به ترتیبات امنیتی جدید خبر داد.

هشدارهای موشکی و تهدیدات گسترده

یک نماینده مجلس خبرگان رهبری سه‌شنبه ۱۲ آبان به خبرگزاری رسا گفت پاسخ ایران به اقدام نظامی دشمن محدود به مرزهای جغرافیایی نیست. محسن حیدری اضافه کرد توانمندی‌های تسلیحاتی به سطحی رسیده که واشنگتن نیز در محدوده اهداف قرار می‌گیرد و نیروهای مسلح باید پیش از اقدام دشمن واکنشی فوری نشان دهند. این اظهارات حاکی از آن است که هرگاه احتمال تهدید احراز شود، پاسخ‌ها می‌تواند شامل پایگاه‌های دشمن در اسرائیل و حتی خاک آمریکا باشد.

منابع روزنامه‌های داخلی مدعی شدند موشک‌های جمهوری اسلامی قادرند پایگاه‌های ناتو را در فاصله چهار تا پنج هزار کیلومتری هدف بگیرند. پایگاه‌هایی در قبرس، یونان، ایتالیا، بریتانیا، رومانی و آلمان ممکن است هدف قرار گیرند. منوچهر متکی نماینده مجلس نیز از آلمان، ایتالیا، بریتانیا و پرتغال نام برد و گفت موشک‌های ایران به اروپا می‌رسند. این ادعاها هنوز به‌طور مستقل تأیید نشده‌اند.

گمانه‌زنی‌های درباره توانایی‌های هسته‌ای

کامران غضنفری نماینده تهران در مجلس شورای اسلامی ۱۲ آبان گفت می‌توان حدس زد جمهوری اسلامی همین حالا به توانایی ساخت سلاح هسته‌ای دست یافته باشد. او مدعی شد موشک‌های قاره‌پیما مدت‌هاست ساخته شده‌اند و پیشتر محسن زنگنه نیز ادعای آزمایش چنین موشکی را مطرح کرده بود. این اظهارات در حالی است که شواهد مستقلی برای اثبات آزمایش موفق یا برخورداری از توان عملیاتی این موشک‌ها ارائه نشده است.

حمزه رحیم صفوی تحلیلگر سیاسی در مطلبی نوشت جمهوری اسلامی توانایی غیرقابل‌ سکونت کردن اسرائیل با بمب‌های کثیف یا شیمیایی را دارد. وی همچنین مدعی شد ذخایر اورانیوم غنی‌شده کشور فراتر از ارقام اعلام شده است. در شرایطی که برخی نمایندگان مجلس خواستار دستیابی به سلاح هسته‌ای هستند، شواهد مستقلی برای اثبات این توانایی‌ها یا میزان دقیق ذخایر ارائه نشده است.