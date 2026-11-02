اسماعیل بقایی سخنگوی وزارت خارجه اعلام کرد تنگه هرمز تنها در صورت رفع محاصره و تحقق مطالبات ایران باز می‌شود و تهدیدات آمریکا به عزم دفاع ملی می‌افزاید.

اسماعیل بقایی ، سخنگوی وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی ایران، در نشست خبری دوشنبه یازدهم آبان ماه که در ساختمان این وزارت‌خانه برگزار شد، به سوالات خبرنگاران پاسخ داد. وی تاکید کرد که بازگشایی تنگه هرمز منوط به پایان یافتن محاصره اقتصادی و رعایت دقیق مطالبات ایران است. بقایی همچنین هشدار داد که هرگونه تجاوز به ایران با واکنشی قدرتمند و فوری روبرو خواهد شد.

شرایط بازگشایی تنگه هرمز

سخنگوی وزارت خارجه با بیان اینکه تحولات غرب آسیا همچنان کانونش فلسطین اشغالی است، گفت که علت اصلی ناامنی‌ها در منطقه رژیم صهیونیستی است. او افزود که پس از انتخابات در این رژیم، جنایات علیه لبنان و غزه تشدید شده است. بقایی بیان کرد که در آستانه فصل سرما، مشکلات آوارگان فلسطینی به شدت فاجعه بار شده است.

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وی جامعه جهانی را دچار نوعی کرختی دانست و پدیده خطرناک عادی‌سازی کشتار را یادآور شد. بقایی خواستار موضع‌گیری نهادها از جمله سازمان همکاری اسلامی در برابر این جنایات شد. او اشاره کرد که دیوان بین‌المللی کیفری تحت فشار شدید ایالات متحده قرار دارد، در حالی که مقامات رژیم صهیونیستی تحت تعقیب هستند.

مذاکرات و نامه جان دی ونس

بقایی درباره نامه جان دی ونس، معاون رئیس جمهور آمریکا به سرلشگر محسن رضایی، گفت که تفاوت در سبک نامه‌نگاری امری معمول است و عملکرد آمریکا مهم‌تر است. وی خاطرنشان کرد که آمریکا در دو سال گذشته تنها بر طبل جنگ کوبیده و ابتکارات دیپلماتیک را نابود کرده است. او روند اسلام‌آباد را نمونه‌ای از تخریب روند دیپلماتیک توسط واشنگتن برشمرد.

سخنگوی وزارت خارجه گفت که ایران طرح هفت روزه خود را مطرح کرده و نظرات طرف مقابل را شنیده است. او تاکید کرد که توپ در زمین آمریکا است و مطالبات ایران شفاف بیان شده است. بقایی افزود که تنگه هرمز باز نمی‌شود مگر اینکه محاصره پایان یابد و اگر شرایط فراهم شود، می‌توان درباره ادامه روند مذاکره صحبت کرد.

وی درباره سفر معاون وزیر خارجه به دوحه برای تسهیل معاملات با قطر گفت که گفتگوها ادامه دارد اما موضوعات بسیار پیچیده است. بقایی اصرار کرد که اجرای مطالبات ایران لازمه بازگشت امنیت است و نمی‌توان انتظار داشت ایران یک‌سویه تعهد دهد. او اعلام کرد که ترکیب هیات مذاکره‌کننده تغییر نکرده و محمد باقر قالیباف نقش کلیدی دارد.

رد اتهامات یهودی‌ستیزی

در واکنش به اتهامات آلمان، کانادا و استرالیا، بقایی یهودی‌ستیزی را پدیده‌ای اروپایی دانست که با فرهنگ ایرانی هیچ ربطی ندارد. او با اشاره به وجود چهارده کنیسه در شهر یزد و صد کنیسه در کل ایران، مهربانی ایرانیان با یهودیان را برشمرد. سخنگوی وزارت خارجه خواستار بررسی وقایع تعرض به اماکن مقدسه یهودیان در اروپا توسط آن کشورها شد.

تهدیدات آمریکا و عزم دفاعی

بقایی در پاسخ به تهدید ترامپ علیه تاسیسات هسته‌ای ایران گفت که دنیا لب‌ودهن است و سازمان ملل در برابر نقض حقوق بشر ساکت است. او آمریکا را بزرگترین تهدید علیه رژیم عدم اشاعه تسلیحات هسته‌ای دانست. تهدیدات علیه ایران عزم این کشور را برای دفاع از خود جزم‌تر کرده است. وی در پایان افزود که ایران به هیچ وجه فریب نمی‌خورد و با آگاهی کامل از تحولات دو سال گذشته، همه چیز را در نظر دارد.