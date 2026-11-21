گزارش‌ها نشان می‌دهد بیشترین حملات ماهانه به کشتی‌ها در تنگه هرمز از آغاز جنگ ایران در اکتبر و نوامبر ثبت شده و نگرانی درباره عرضه انرژی جهان را افزایش داده است.

شبکه ای‌بی‌سی نیوز با استناد به آمار نهادهای دریانوردی گزارش داد که از زمان آغاز جنگ ایران، بیشترین حملات ماهانه در تنگه هرمز و آب‌های اطراف آن در اکتبر و نوامبر ثبت شده است. این گزارش نشان می‌دهد تنش در یکی از مهم‌ترین گذرگاه‌های انرژی جهان به سطحی تازه رسیده است.

مرکز عملیات تجارت دریایی بریتانیا اعلام کرد در اکتبر، یعنی از ۹ مهر تا ۹ آبان، در مجموع ۳۱ حمله در تنگه هرمز و آب‌های اطراف آن ثبت شده است. شنبه ۳۰ آبان نیز این نهاد از وقوع دو حمله دیگر به نفتکش‌ها در همین آبراه خبر داد.

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آمار حملات به نفتکش‌ها در تنگه هرمز

مرکز عملیات تجارت دریایی بریتانیا در فاصله مارس تا پایان سپتامبر، یعنی هفت ماه پیش از اکتبر، در مجموع ۵۳ گزارش حادثه از همین محدوده دریافت کرده بود. مقایسه این عدد با ۳۱ حمله ثبت‌شده در اکتبر نشان می‌دهد شدت رویدادها در ماه‌های اخیر به‌طور چشمگیری افزایش یافته است.

تنگه هرمز آبراهی باریک میان ایران و عمان است که پیش از آغاز جنگ در ۹ اسفند ۱۴۰۴، حدود یک‌پنجم نفت خام و گاز طبیعی مایع جهان از آن عبور می‌کرد. داده‌های مرکز بریتانیایی نشان می‌دهد در ماه‌های اخیر بیشتر کشتی‌ها در بخش جنوبی این آبراه، در نزدیکی سواحل عمان، هدف قرار گرفته‌اند.

نعوم ریدان، پژوهشگر ارشد موسسه واشینگتن برای سیاست خاور نزدیک، در گفت‌وگو با ای‌بی‌سی نیوز گفت هدف تهران این است که عبور کشتی‌ها از مسیر عمان همچنان پرخطر بماند. به گفته او، با ادامه این وضعیت، عرضه انرژی به روال عادی بازنخواهد گشت.

محاصره بنادر ایران و شیوه انتقال نفت در دریا

سینا طوسی، پژوهشگر ارشد مرکز سیاست بین‌الملل، می‌گوید آمریکا برای تداوم صادرات نفت از تنگه هرمز به انتقال کشتی‌به‌کشتی روی آورده است. در این شیوه، نفتکش‌های کوچک‌تر پس از عبور از تنگه، محموله خود را به نفتکش‌های بزرگ‌تر منتقل می‌کنند.

بر اساس ارزیابی طوسی، جمهوری اسلامی با تشدید حملات می‌کوشد این شیوه انتقال را چنان پرخطر و پرهزینه کند که ادامه آن ممکن نباشد. او افزود هدف گسترده‌تر تهران نشان دادن این است که تا زمانی که آمریکا محاصره دریایی را ادامه دهد، صادرات نفت نمی‌تواند روال عادی داشته باشد.

به گفته این تحلیلگر، تهران همچنین می‌خواهد با وارد کردن فشار اقتصادی کافی، واشینگتن را به مذاکره برای پایان دادن به درگیری وادار کند. محاصره دریایی بنادر جنوبی ایران از ۲۸ خرداد تا ۲۲ تیر در پی تفاهم اسلام‌آباد متوقف شده بود، اما واشینگتن پس از فروپاشی آتش‌بس آن را از سر گرفت.

واشینگتن در هفته‌های اخیر تلاش کرده است شریان‌های مالی جمهوری اسلامی را محدود کند. جلوگیری از صادرات نفت ایران و مسدود کردن مسیرهای انتقال مالی از جمله اقداماتی است که ای‌بی‌سی نیوز به آن اشاره کرده است.

روایت درباره حمله به نفتکش جم ۲

ای‌بی‌سی نیوز گزارش داد ابرنفتکش جم ۲ که با پرچم پاناما تردد می‌کرد، نزدیک به پنج ماه خارج از تنگه هرمز و در نزدیکی سواحل امارات متحده عربی متوقف مانده بود. بر پایه داده‌های شرکت اطلاعات دریایی کپلر، محموله این نفتکش دو میلیون بشکه نفت خام عربستان سعودی بود.

دو تن از خدمه به ای‌بی‌سی نیوز گفتند این نفتکش بی‌آنکه برای عبور از تنگه هرمز اقدامی کرده باشد، هدف حمله قرار گرفت. به روایت آن‌ها، ۱۷ مهر یک پهپاد و روز بعد دست‌کم سه پهپاد دیگر به کشتی حمله کردند و آتش‌سوزی گسترده پس از حمله دوم، خدمه را ناچار به ترک نفتکش کرد.

سپاه پاسداران اعلام کرد نفتکش جم ۲ هنگام تلاش برای عبور از مسیری غیرمجاز در تنگه هرمز با مین دریایی برخورد کرده است. با این حال، تصاویر ماهواره‌ای روزهای پس از حمله نشان می‌دهد این کشتی در نزدیکی سواحل امارات و با فاصله زیادی از این آبراه قرار داشت.

ای‌بی‌سی نیوز عکس‌هایی را که خدمه از بقایای پهپاد پس از حمله نخست گرفته بودند، به فابیان هینتس، پژوهشگر جنگ پهپادی، نشان داد. ای‌بی‌سی نیوز همچنین به نقل از یک تحلیلگر نوشت به نظر می‌رسد جمهوری اسلامی با هدف گرفتن نفتکش‌های بزرگ می‌کوشد شرکت‌های کشتیرانی را از به‌کارگیری ابرنفتکش‌ها منصرف کند.

اختلاف در تهران و تهدید وزیر خزانه‌داری آمریکا

بسنت، وزیر خزانه‌داری آمریکا، شامگاه جمعه ۲۹ آبان در گفت‌وگو با شبکه نیوزمکس گفت اعضای سپاه پاسداران شاید به جان هم بیفتند و نشانه‌هایی از اختلاف در اظهارات علنی آن‌ها دیده می‌شود. او با اشاره به گذشت دو ماه و نیم از آغاز کارزار طرد اقتصادی، آن را بزرگ‌ترین برنامه‌ای خواند که تاکنون در جهان برای منزوی کردن یک کشور اجرا شده است.

مسعود پزشکیان، رییس دولت جمهوری اسلامی، شنبه ۳۰ آبان از کسانی که به کشورهای همسایه بد و بیراه می‌گویند انتقاد کرد. او گفت اگر به همسایگان انگ زده شود، آن‌ها نیز ایران را نمی‌پذیرند و تجارت با آن‌ها ممکن نخواهد بود.

حسن عاملی، نماینده رهبر جمهوری اسلامی در اردبیل، ۲۹ آبان در خطبه‌های نماز جمعه این شهر گفت مقام‌های جمهوری اسلامی برای شکستن محاصره تصمیم بسیار مهمی گرفته‌اند. او افزود نفتکش‌های ایرانی به‌زودی از جزیره خارک راهی چین خواهند شد و تهران به واشینگتن هشدار داده است در صورت شلیک نیروهای آمریکایی به این نفتکش‌ها، همه مراکز نفتی کشورهای حاشیه خلیج فارس هدف مشروع خواهند بود.

بسنت در ادامه مصاحبه با نیوزمکس، درباره تلاش جمهوری اسلامی برای ترور خود گفت جایزه‌ای را که برای سرش تعیین کرده‌اند، نشانه موفقیت خود می‌داند. ای‌بی‌سی نیوز نیز یادآور شد که گزارش‌های متعددی از اختلاف میان مقام‌های جمهوری اسلامی بر سر نحوه اداره کشور در شرایط جنگی و چگونگی پیشبرد مذاکرات با واشینگتن منتشر شده است.