تنگه هرمز: بازگشت به گذشته غیرممکن است، آمریکا باید شروط ایران را بپذیرد

سخنگوی کمیسیون امنیت ملی مجلس ایران تاکید کرد که شرایط تنگه هرمز به وضعیت قبل باز نخواهد گشت و آمریکا مجبور به پذیرش شروط ایران در زمینه غنی‌سازی، خسارت و مدیریت تنگه هرمز خواهد بود. همچنین از تدوین قانون جدید برای مدیریت تنگه هرمز و دریافت عوارض تردد خبر داد.

ابراهیم رضایی، سخنگوی کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی ، با قاطعیت اعلام کرد که شرایط حاکم بر تنگه هرمز به دوران پیشین باز نخواهد گشت و ایالات متحده آمریکا به ناچار ملزم به پذیرش شروط و الزامات جمهوری اسلامی ایران خواهد بود.

این اظهارات در حالی مطرح می‌شود که تنش‌ها در منطقه همچنان بالا است و نگرانی‌ها در مورد امنیت دریانوردی و صادرات نفت از این گذرگاه استراتژیک افزایش یافته است. رضایی تاکید کرد که در صورت ورود ایران به هرگونه مذاکراتی، پیش‌شرط اصلی، پذیرش کامل و بدون قید و شرط شروط ایران از سوی واشنگتن خواهد بود.

این شروط شامل به رسمیت شناختن حق مسلم ایران در غنی‌سازی اورانیوم، جبران خسارات وارده ناشی از تحریم‌های یکجانبه و غیرقانونی، و پذیرش نقش محوری و تعیین‌کننده ایران در مدیریت و تامین امنیت تنگه هرمز است. او تصریح کرد که این موضوع دیگر یک گزینه یا پیشنهاد نیست، بلکه یک واقعیت غیرقابل انکار برای ایران محسوب می‌شود و آمریکا با اتخاذ رویکردی منطقی و عقلانی، چاره‌ای جز پذیرش این شرایط نخواهد داشت.

رضایی همچنین به فشارهای فزاینده‌ای که از سوی کشورهای منطقه و خریداران اصلی نفت به آمریکا وارد می‌شود، اشاره کرد. این کشورها، واشنگتن را مسئول اصلی ایجاد اختلال در تردد کشتی‌ها و صادرات نفت از تنگه هرمز می‌دانند و خواستار اتخاذ تدابیری فوری برای بازگشت شرایط به حالت عادی و تضمین تداوم صادرات نفت هستند. به گفته رضایی، این فشارها نشان‌دهنده اهمیت تنگه هرمز برای اقتصاد جهانی و نگرانی عمیق کشورهای منطقه از هرگونه بی‌ثباتی در این گذرگاه حیاتی است.

او همچنین از تدوین قانون جدیدی در مجلس شورای اسلامی برای مدیریت تنگه هرمز خبر داد. بر اساس این قانون، دولت و نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران موظف به مدیریت فعال و موثر این منطقه و همچنین دریافت عوارض تردد از کشتی‌ها خواهند بود. این اقدام نشان‌دهنده عزم جدی ایران برای کنترل تنگه هرمز و حفظ منافع ملی خود در این منطقه استراتژیک است.

رضایی در ادامه با رد هرگونه تصور مبنی بر اینکه ایران در مذاکرات به دنبال امتیازدهی است، تاکید کرد که هدف اصلی ایران، پذیرش کامل و بدون قید و شرط شروط آن از سوی طرف مقابل است. او افزود که ایران به دنبال حفظ حقوق و منافع خود است و در این راه از هیچ تلاشی فروگذار نخواهد کرد.

این موضع قاطع ایران در حالی اتخاذ می‌شود که برخی منابع خبری از دستور دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور سابق آمریکا، برای هدف قرار دادن قایق‌هایی که در تنگه هرمز مین‌گذاری می‌کنند، خبر داده‌اند. این اقدام می‌تواند به تشدید تنش‌ها در منطقه منجر شود و امنیت دریانوردی را به خطر اندازد. در همین راستا، روسیه نیز با ابراز نگرانی از وضعیت شکننده و غیرقابل پیش‌بینی تنگه هرمز، خواستار خویشتنداری طرفین و حل اختلافات از طریق دیپلماتیک شده است.

به طور کلی، اظهارات سخنگوی کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس ایران، نشان‌دهنده عزم جدی این کشور برای حفظ منافع ملی خود در تنگه هرمز و مقابله با هرگونه تهدیدی است. ایران معتقد است که با توجه به موقعیت استراتژیک و اهمیت تنگه هرمز برای اقتصاد جهانی، باید نقش محوری و تعیین‌کننده‌ای در مدیریت و تامین امنیت این منطقه داشته باشد و هیچ کشوری نباید به دنبال ایجاد اختلال در تردد و صادرات نفت از این گذرگاه حیاتی باشد.

این رویکرد ایران، در راستای حفظ ثبات و امنیت منطقه و همچنین تامین منافع ملی این کشور است





