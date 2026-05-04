افزایش تنشها در تنگه هرمز پس از طرح پیشنهادی ترامپ برای تامین امنیت این آبراه حیاتی، واکنشهای جدی ایران و نگرانیهای بینالمللی را برانگیخته است. مقامات ایرانی هرگونه مداخله نظامی خارجی را محکوم کرده و آمادگی خود را برای دفاع از منافع ملی اعلام کردهاند.
افزایش تنش ها در تنگه هرمز و واکنشهای بینالمللی به طرح پیشنهادی دونالد ترامپ ، رئیسجمهور سابق آمریکا ، برای تامین امنیت این آبراه استراتژیک، در حالی ادامه دارد که مقامات ایران ی هشدارها و تهدید های جدی را علیه هرگونه مداخله نظامی خارجی در منطقه صادر میکنند.
این تحولات در سایه نگرانیهای فزاینده در مورد اختلال در تجارت جهانی و افزایش قیمت انرژی رخ میدهد. سلطان الجابر، مدیرعامل شرکت ملی نفت ابوظبی (ادنوک)، بر اهمیت تامین امنیت تنگه هرمز به عنوان یک مسئولیت مشترک جهانی تاکید کرده و خواستار همکاری بینالمللی برای حفظ ثبات در این منطقه حیاتی شده است.
کایا کالاس، مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا، نیز آمادگی این اتحادیه را برای مشارکت در تامین امنیت تنگه هرمز با استفاده از تجهیزات دریایی خود اعلام کرده است. امانوئل مکرون، رئیسجمهوری فرانسه، نیز خواستار بازگشایی تنگه هرمز در چارچوب مذاکرات میان واشینگتن و تهران شده است. این مواضع بینالمللی در حالی اتخاذ میشود که ایران به صراحت هرگونه اقدام یکجانبه نظامی را محکوم کرده و آمادگی خود را برای دفاع از منافع ملی اعلام کرده است.
علی عبداللهی، فرمانده قرارگاه مرکزی خاتمالانبیا، با صدور هشداری قاطع، اعلام کرد که هرگونه نیروی مسلح بیگانه، به ویژه ارتش آمریکا، در صورت تلاش برای نزدیک شدن و ورود به تنگه هرمز، مورد تهاجم قرار خواهد گرفت. او همچنین به کشتیهای تجاری و نفتکشها هشدار داد که از هرگونه اقدامی برای تردد بدون هماهنگی با نیروهای مسلح مستقر در تنگه هرمز خودداری کنند تا امنیت آنها به خطر نیفتد.
عبداللهی تاکید کرد که نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران به هرگونه تهدید و تجاوز دشمن در هر سطحی و در هر منطقهای از ایران با قاطعیت پاسخ خواهند داد و حامیان ایالات متحده نیز در صورت اقدام علیه جمهوری اسلامی، با عواقب جبرانناپذیری مواجه خواهند شد. این اظهارات نشاندهنده جدیت ایران در حفظ امنیت تنگه هرمز و مقابله با هرگونه تهدید خارجی است.
در همین راستا، علیرضا سلیمی، عضو هیات رئیسه مجلس، پیشنهاد دریافت عوارض از کشتیهای عبوری از تنگه هرمز را مطرح کرده و با محاسبه ارزش محمولههای عبوری، درآمد سالانه بالقوه را ۳۰ میلیارد دلار تخمین زده است. این پیشنهاد میتواند به عنوان یک راهکار اقتصادی برای تامین مالی امنیت تنگه هرمز مورد بررسی قرار گیرد. واکنشها به طرح ترامپ در داخل ایران نیز قابل توجه است.
ابراهیم عزیزی، رئیس کمیسیون امنیت ملی مجلس، با انتشار پیامی در شبکه اجتماعی ایکس، هرگونه مداخله آمریکاییها در روند جدید دریایی تنگه هرمز را نقض آتشبس خوانده و تاکید کرده است که تنگه هرمز و خلیج فارس با طرحهای توهمآمیز ترامپ اداره نخواهد شد. او همچنین تصریح کرده است که هیچکس سناریوهای فرافکنی را باور نخواهد کرد. این اظهارات نشاندهنده مخالفت جدی نمایندگان مجلس با هرگونه حضور نظامی آمریکا در منطقه است.
در کنار این تحولات، اعتراضات مردمی در ایران و خارج از کشور نیز ادامه دارد. ایرانیان مقیم شهر کلگری کانادا در اعتراض به تداوم اعدامها در ایران، مقابل ساختمان شهرداری این شهر تجمع کردند. همزمان با این تحولات، ارتش اسرائیل برای چهار شهرک در جنوب لبنان هشدار تخلیه صادر کرده است که نشاندهنده افزایش تنشها در منطقه و نگرانی از گسترش درگیریها است.
همچنین، گفتوگوی تلفنی بین عباس عراقچی و محمد اسحاق دار، وزیران امور خارجه جمهوری اسلامی و پاکستان، بر بررسی تحولات منطقهای و تلاشهای دیپلماتیک اسلامآباد برای تقویت صلح و ثبات متمرکز بوده است. در حوزه اقتصادی نیز، افزایش بهای ارزهای خارجی در بازار ایران ادامه دارد و برخی صرافیهای آنلاین قیمت هر دلار آمریکا را از ۱۹۰ هزار تومان فراتر اعلام کردهاند.
در نهایت، گزارش شبکه ۱۲ اسرائیل حاکی از آن است که آمریکا به اسرائیل اطلاع داده است که آتشبس در لبنان، صرفنظر از تحولات ایران، همچنان برقرار خواهد ماند
