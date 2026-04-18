تنگه هرمز: از اعلام بازگشایی تا تثبیت نظم نوین انرژی

ایران با اعلام بازگشایی تنگه هرمز، معادلات انرژی منطقه و جهان را تغییر داد. این اقدام که با سقوط قیمت نفت و رشد بازارهای سهام همراه بود، آغازگر دورانی جدید در حاکمیت بر شریان‌های انرژی و تثبیت نظام پرداخت یوان در تجارت جهانی است. همزمان، حملات متقابل به زیرساخت‌های اقتصادی، پیامدهای تازه‌ای برای اقتصاد منطقه و درآمدهای ارزی بازیگران اصلی به همراه دارد.

صبح روز جمعه، بازارهای جهانی با خبری غافلگیرکننده مواجه شدند: ایران اعلام کرد تنگه هرمز برای تردد تمامی کشتی‌های تجاری کاملا باز است. این اقدام، یکی از آخرین اهرم‌های نظامی ایران در بحبوحه مذاکرات حساس با واشنگتن محسوب می‌شود. در کمتر از ۲۴ ساعت پس از این اعلام، قیمت نفت برنت بیش از ۹ درصد سقوط کرد و به ۹۰ دلار در هر بشکه رسید. همزمان، شاخص‌های سهام آمریکا جهشی بی‌سابقه را تجربه کرده و به رکوردهای تاریخی دست یافتند.

با این حال، این آرامش به نظر زودگذر می‌آید و بیش از آنکه نشانه‌ای از پایان بحران باشد، ماهیت پیچیده‌تر و جدیدتری از درگیری را نمایان می‌سازد. درگیری‌ای که دیگر محدود به میادین نفتی و پایگاه‌های نظامی نیست، بلکه بر سر حاکمیت بر مهم‌ترین شریان انرژی جهان است. آنچه امروز در تنگه هرمز شاهد آن هستیم، نه انسدادی موقت، بلکه تبلور معماری نوینی در حوزه انرژی خاورمیانه است؛ معماری‌ای که در آن، 'کد عبور' از تهران صادر می‌شود، 'عوارض' آن به یوان دریافت می‌گردد و ناوگان پنجم آمریکا عملاً به نقشی تماشاگرانه تنزل یافته است.

در عمل، ترافیک روزانه کشتی‌ها از حدود سه تا شش فروند در روزهای اوج تنش، به ۱۲ تا ۱۵ فروند افزایش یافته است، هرچند این رقم همچنان با میانگین ۱۴۰ کشتی پیش از جنگ فاصله قابل توجهی دارد. نکته حائز اهمیت، اما در ترکیب کشتی‌های عبوری نهفته است: بیشتر این شناورها با پرچم چین، پاکستان و روسیه تردد می‌کنند و تحت سیستم 'کد عبور' و پرداخت عوارض به یوان فعالیت دارند. این بدان معناست که 'بازگشایی' تنگه، نه بازگشت به نظم سابق، بلکه تثبیت نظمی نوین است. همانطور که یکی از مقامات ارشد ایران پیشتر هشدار داده بود: 'تنگه هرمز به شرایط پیش از جنگ باز نخواهد گشت. این را فراموش کنید.'

آتش‌بس دوهفته‌ای که از ۸ آوریل آغاز شد، عملاً به دوره‌ای گذار برای نهادینه‌سازی سیستم 'کد عبور تهران' تبدیل گردید. در این بازه زمانی، ایران بدون درگیری نظامی مستقیم، موفق شد قواعد جدید حاکم بر ترددها را به بازیگران بین‌المللی بقبولاند و از هر کشتی عبوری عوارضی دریافت کند. بر اساس برخی منابع، این عوارض به طور متوسط حدود دو میلیون دلار برای هر ابرنفتکش برآورد می‌شود. در صورت عادی‌شدن ترافیک، حجم عوارض دریافتی سالانه ایران می‌تواند حتی از درآمد سالانه کانال سوئز نیز فراتر رود. 'تردد امن در تنگه هرمز به مدت دو هفته' و با هماهنگی نیروهای مسلح ایران، و پس از آن 'مدیریت هوشمندانه' تنگه، جوهره نظم جدید را بیان می‌کند. ممکن است آتش‌بس موقت باشد، اما اراده ایران برای تعیین قواعد عبور، دائمی است.

در حالی که قیمت نفت آتی برنت برای تحویل در ژوئن بین ۹۵ تا ۱۰۰ دلار نوسان می‌کند، قیمت نفت فیزیکی برای تحویل فوری در دریای شمال به بیش از ۱۴۰ دلار در هر بشکه رسیده است. این شکاف ۴۰ تا ۵۰ دلاری، بزرگترین ناهنجاری بازار نفت در دهه‌های اخیر است و در نهایت، واقعیت بازار، قیمت آتی را تحت تاثیر قرار خواهد داد. دلیل این شکاف عظیم، امید واهی بازارهای مالی به پایان سریع جنگ است. سرمایه‌گذاران هنوز با ذهنیت جنگ‌های پیشین خلیج فارس تحلیل می‌کنند؛ جنگ‌هایی که در آن آمریکا و متحدانش ظرف چند هفته پیروز می‌شدند و جریان نفت به روال عادی بازمی‌گشت.

ایران نه تنها صادرات نفت خود را حفظ کرده، بلکه با اتکا به پایانه جاسک، ناوگان نفتکش‌های سایه و خط لوله گوره-جاسک، شبکه صادراتی منعطف و مقاومی ایجاد کرده است. صادرات نفت ایران در ماه مارس به حدود ۱.۸ میلیون بشکه در روز رسید که نسبت به سال گذشته هشت درصد افزایش دارد. اکنون نفت ایران با قیمتی نزدیک به برنت و گاهی حتی بالاتر از آن معامله می‌شود، در حالی که پیش از جنگ با تخفیف ۱۸ دلاری فروخته می‌شد. در مقابل، صادرات عراق بیش از ۸۰ درصد، صادرات عربستان بیش از ۲۵ درصد و صادرات کویت بیش از ۷۰ درصد کاهش یافته است.

اما در روزهایی که تنگه هرمز 'باز' اعلام شد، اتفاق مهم‌تری در پشت پرده رخ داد. شرکت ملی صنایع پتروشیمی با ابلاغیه‌ای فوری، صادرات تمامی محصولات پتروشیمی را 'تا اطلاع ثانوی' ممنوع و هدف از این اقدام را 'تأمین نیاز داخلی' اعلام کرد. بر اساس گزارش‌های معتبر، ارزش صادرات سالانه پتروشیمی ایران حدود ۱۳ میلیارد دلار است و حملات اسرائیل به هاب‌های عسلویه و ماهشهر، عملاً زنجیره تولید این صنعت را فلج کرده است.

صنعت پتروشیمی ایران، طلایه‌دار 'اقتصاد مقاومتی' در سال‌های تحریم بود. برخلاف نفت خام که فروش آن با فرازونشیب‌های سیاسی روبه‌روست، محصولات پتروشیمی همواره مشتریان خود را در بازارهای جهانی داشته‌اند. توقف صادرات پتروشیمی، یک شوک تمام‌عرض به اقتصاد صادراتی ایران وارد کرده است. اسرائیل رسماً اعلام کرد هدفش 'فلج‌کردن یک منبع اصلی درآمد ارزی و تأمین مالی سپاه' بوده است. بازگرداندن کامل تأسیسات خدماتی پتروشیمی به مدار تولید، نزدیک به دو سال طول خواهد کشید و این مدت، به معنای کاهش چشمگیر درآمد ارزی، کاهش سهم ایران از بازارهای جهانی پلیمر و افزایش فشار بر منابع مالی کشور است.

اما در سوی دیگر میدان، ایران نیز تغییر دکترین داده و در 'موج ۹۶ وعده صادق ۴'، به‌جای پایگاه‌های نظامی، به منافع اقتصادی آمریکا و متحدانش در منطقه حمله کرد. پالایشگاه حیفا (تأمین‌کننده سوخت جت جنگنده‌های اسرائیلی)، تأسیسات گازی اکسون‌موبیل در امارات و پتروشیمی‌های کلیدی بحرین و کویت، همگی در آتش سوختند. ارزش مجموع اهداف تخریب‌شده در این موج بیش از ۴۰ میلیارد دلار برآورد می‌شود. پیام روشن است: اگر زیرساخت‌های اقتصادی ایران هدف باشد، هیچ زیرساخت اقتصادی در منطقه امن نخواهد بود.

در بحبوحه این درگیری‌ها، تغییری بی‌صدا اما بنیادین در ساختار مالی تجارت انرژی در حال رقم‌خوردن است. اکنون حجم تراکنش‌های یوان در شبکه پرداخت چین در اواخر مارس به بیش از ۹۴۰ میلیارد یوان رسیده است و ایران نیز اعلام کرده عوارض عبور از تنگه هرمز را به‌جای دلار به یوان دریافت می‌کند.





